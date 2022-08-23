Конный тур «Алтай — страна Чудес»
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 16 лет в сопровождении родителей.Как добраться:
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)
Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону
Из Барнаула - 1200 р с чел. в одну сторону
Из Горно-Алтайска 800р. с чел.
Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.
Вас ждет:
Программа тура
Сбор всей группы в селе Элекмонар.
Переезд до базового лагеря в урочище Сортеш на внедорожнике.
Размещение в палатках. Баня.
Инструктаж, занятия по верховой езде. Получение снаряжения, набора продуктов.
Вечером вы сможете полюбоваться закатом с вершины горы Сортеш, и познакомиться с национальным алтайским обычаем «Чёй-Чёй».
Сегодня вы можете порыбачить (выдаются снасти – спиннинги, блесна) - в озерах обитает радужная форель или просто погулять по окрестностям и отдохнуть от долгого пути.
Уй-Караташ – оз.Уймень (30 км, 5-6 ч.)
Итак, в обратный путь! Что добавить к описанию 11-го дня...? На участке тропы от Уй-караташ до перевала Штатив можно увидеть *ЭТО НЕ ШУТКА – белого «гольцового» медведя. Это обычный алтайский мишка, просто белый!) Когда видишь это существо, кажется, что это «перенасыщение горным воздухом», но ОН НАСТОЯЩИЙ!)
Оз. Уймень – лог Чевош (~20 км – 3–4 часа)
На подъеме с озера Уймень не все верят своим глазам - да, алтайская лошадь все равно что внедорожник! Спуск по уже знакомому логу, потом опять подъем и вот, мы уже практически на стоянке!
Лог Чевош – ущелье Балыктуса (~30 км – 5-6 часов)
Кажется, самое интересное в нашем путешествии уже позади, но в ущелье Балыктуса, куда мы сегодня направляемся, Вас ожидает истинный сюрприз - в этот же вечер или утром следующего дня запланирована пешая прогулка по неисхоженным тропкам к верхнему озеру Балыкту и одноименному водопаду, который, будто рассекая скалу, бежит нам под ноги!
Балыктуса - озеро Ашпагач – Сурдинские озера – Лунная долина (~25 км – 4-5 часов)
Один из наиболее насыщенных переходов. Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами.
Кедровая тайга, Сурдинские озера, которые, кажется, застыли словно зеркала, одноименный перевал, с одной стороны которого открывается великолепная панорама Лунной долины, а на другой растеклось высокогорное форелевое озеро - вот план на сегодня.
ур. Айрык – лог Муихта (~25 км – 4-5 часов)
Направляемся в сторону дома, но приключения только начинаются!
Путь держим вдоль по Лунной долине на Ак-Каинские плато.
И сегодня по плану озера и перевалы - Айрыкский, Аккаинский, в зависимости от погодных условий смотрим также сапфировое озеро Вероники и «падаем» в уютнейший лог Муихта. Кстати, здесь есть баня и можно за доп. плату попариться!
Лог Муихта – замки Горных духов – Караольские озера (~25 км – 4-5 часов)
Утром собираемся и идем на водопад - Муихтинский водопад. Находится он в настоящем ущелье - спуск туда около 20 минут под углом 45% - тем, кто морально не готов к подъему, лучше остаться на стоянке.)
И снова в седло! Поднимаемся на перевал Багаташ к Замкам Горных духов - их таинственную историю Вам расскажет проводник, и продолжаем путь к «цирку» Каракольских озер. С него Вашему взору откроются четыре из семи Каракольских озер – великолепная картина!
Далее спуск и прогулка непосредственно по озерам. На стоянку остановимся недалеко от озер. Вот такой вот насыщенны приключениями день!)
Каракольские озера – урочище Сортеш (25 км - 4- 6 часов)
Наш конный тур подходит к завершению, но по пути мы увидим еще чудеса Алтая – Каракольские озера и Куюмские «провалы».
Туристы смогут увидеть шестое и седьмое Каракольские озера и направятся в сторону дома через провалы - это пещеры, уходящие вглубь земли, однако, посмотрим мы их только сверху, т.к. доступ в них ограничен – без спец. оборудования не пробраться.
Мимо маральника Ингурек приближаемся к урочищу Сортеш. Баня. Прощальный вечер. Ночевка в палатках.
Ур. Сортеш - с. Элекмонар
Отъезд с базы «Маяк Алтая» в 07.00 утра, посадка на автобус или для тех, кому некуда спешить - выезд на экскурсию или сплав!
Урочище Сортеш – г. Кылай (~12 км / 2-3 часа)
Первый ознакомительный переход от ур. Сортеш (от алт. «Желтый камень»).
В течение этого перехода Вы увидите Вершины горы Ак-Кая, путь к которой мы продолжим на следующий день, а сегодня мы прибудем на поляну на реке Кылай, где и останемся на ночевку.
С этой стоянки открывается вид на Вершны Кылая, от которой уже подать рукой до Каракольских озер, но их мы посетим на обратном пути.
Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрык (~30 км / 4-5 часов)
Первая половина дня нацелена на посещение озера Виктории.
По прибытию на озеро – небольшой обед и часовая пешая прогулка вдоль озера к водопаду.
Отдохнув, снова в путь – в урочище Уул, которое удивит Вас великолепными пейзажами таинственной алтайской тайги.
Далее через Байюкский перевал и одноименные озера двигаемся в сторону Лунной долины, где будет долгожданная стоянка.
Лунная долина – «живое» болото – верховье реки Ложа (~20 км / 3-4 часа)
Утром запланировано посещение Каракокшинской пещеры, далее движемся через «живое болото» - одеваем все самое грязное, лошадок не чистим!) Это, по истине, экстремальный переход!
После болота Вас ждет умопомрачительный спуск и вот она - одна из самых живописных стоянок в корнях могучих кедров.
Во второй половине дня Вас ожидает истинный сюрприз - пешая прогулка по неисхоженным тропкам вдоль реки Ложа вниз по течению, где путешественникам откроется небывалой красоты водопад. Его высота приблизительно 20 метров, а объемы воды – колоссальны...
После обеда – Вы посетите высокогорные озера в верховье р. Ложа. Около часа пешком (вещи, лошади, палатки остаются на стоянке – идем «налегке», и вы оказываетесь среди озер небесно-голубого цвета, где, кажется, можно гулять бесконечно.
После прогулки – возвращение в лагерь, отдых.
Р. Ложа - ущелье Балыктуса – лог Чевош (~35 км – 5 часов)
Один из наиболее насыщенных переходов. Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами.
Делаем перекус на берегу озера Балыхту и движемся дальше мимо «черной долины» Караербах.
С одноименного перевала видно красивейшее «гольцовое» озеро, наполняемое водопадом, но нам мимо - в лог Чевош!
Лог Чевош – озеро Уймень (~20 км – 3-4 часа)
Преодолев несколько перевалов, проходим мимо ледникового лазурно-бирюзового озера и поднимаемся на самый высокий перевал Уймень (2600 м.), где непременно нужно сделать остановку, чтобы полюбоваться на озеро–сердце и озеро Уймень с высоты птичьего полета. Чудесный вид, а нам, да-да, туда - в сааааамый низ! Головокружительный пеший спуск и мы у озера. Тут, кажется, совсем дико, редко бывает человек, а в мыслях звучит: «Ведь создал Бог такую красоту...»
Вы сможете отдохнуть от длинного пути, насладиться красотами озера, искупаться или устроить походную баню. А любителям рыбалки будет приятно наловить к ужину хариуса – редкий и очень ценный вид.
Также, рекомендуем посетить верхние озера Уйменьского ущелья. Это великолепная прогулка на четыре-шесть часов откроет для вас таинственные уголки, где крайне редко ступает нога человека. Если вам улыбнется удача – увидите бунов – горных козлов, которые обитают на близлежащих к озеру склонах.
Оз. Уймень – форелевые озера Уй-Караташ (30 км, 5-6 ч.)
Очень серьезный переход ожидает Вас в этот день.
Первая часть пути вдоль реки Кара-каскан по кедровому лесу, далее группа поднимается на перевал Кара-Каскан, несколько километров и главное испытание дня – восхождение на перевал Штатив.
Но поднявшись, Вы будете вознаграждены потрясающими перспективами, открывающимися со всех сторон! Спуск с перевала уже пологий и через полтора часа Вы оказываетесь на уютной стоянке под озерами Уй-Караташ.
Стоимость
Включено в стоимость
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Спальник (температура комфорт 0 - +5)
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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