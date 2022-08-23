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Конный тур «Алтай — страна Чудес»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 16 лет в сопровождении родителей.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)

Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону

Из Барнаула  - 1200 р с чел. в одну сторону

Из Горно-Алтайска 800р. с чел.

Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.

Программа тура

День 1
Заезд

Сбор всей группы в селе Элекмонар.

Переезд до базового лагеря в урочище Сортеш на внедорожнике.

Размещение в палатках. Баня.

Инструктаж, занятия по верховой езде. Получение снаряжения, набора продуктов.

Вечером вы сможете полюбоваться закатом с вершины горы Сортеш, и познакомиться с национальным алтайским обычаем «Чёй-Чёй».

День 10
Дневка &ndash; форелевые озера Уй-Караташ

Сегодня вы можете порыбачить (выдаются снасти – спиннинги, блесна) - в озерах обитает радужная форель или просто погулять по окрестностям и отдохнуть от долгого пути.

День 11
Обратный путь через перевал Штатив

Уй-Караташ – оз.Уймень (30 км, 5-6 ч.)

Итак, в обратный путь! Что добавить к описанию 11-го дня...? На участке тропы от Уй-караташ до перевала Штатив можно увидеть *ЭТО НЕ ШУТКА – белого «гольцового» медведя. Это обычный алтайский мишка, просто белый!) Когда видишь это существо, кажется, что это «перенасыщение горным воздухом», но ОН НАСТОЯЩИЙ!)

День 12
Алтайский внедорожник

Оз. Уймень – лог Чевош (~20 км – 3–4 часа)

На подъеме с озера Уймень не все верят своим глазам - да, алтайская лошадь все равно что внедорожник! Спуск по уже знакомому логу, потом опять подъем и вот, мы уже практически на стоянке!

День 13
Ущелье Балыктуса, озеро Балыкту

Лог Чевош – ущелье Балыктуса (~30 км – 5-6 часов)

Кажется, самое интересное в нашем путешествии уже позади, но в ущелье Балыктуса, куда мы сегодня направляемся, Вас ожидает истинный сюрприз - в этот же вечер или утром следующего дня запланирована пешая прогулка по неисхоженным тропкам к верхнему озеру Балыкту и одноименному водопаду, который, будто рассекая скалу, бежит нам под ноги!

День 14
Кедровая тайга, горные озера

Балыктуса - озеро Ашпагач – Сурдинские озера – Лунная долина (~25 км – 4-5 часов)

Один из наиболее насыщенных переходов. Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами.

Кедровая тайга, Сурдинские озера, которые, кажется, застыли словно зеркала, одноименный перевал, с одной стороны которого открывается великолепная панорама Лунной долины, а на другой растеклось высокогорное форелевое озеро - вот план на сегодня.

День 15
Ак-Каинские плато

ур. Айрык – лог Муихта (~25 км – 4-5 часов)

Направляемся в сторону дома, но приключения только начинаются!

Путь держим вдоль по Лунной долине на Ак-Каинские плато.

И сегодня по плану озера и перевалы - Айрыкский, Аккаинский, в зависимости от погодных условий смотрим также сапфировое озеро Вероники и «падаем» в уютнейший лог Муихта. Кстати, здесь есть баня и можно за доп. плату попариться!

День 16
Замки Горных духов

Лог Муихта – замки Горных духов – Караольские озера (~25 км – 4-5 часов)

Утром собираемся и идем на водопад - Муихтинский водопад. Находится он в настоящем ущелье - спуск туда около 20 минут под углом 45% - тем, кто морально не готов к подъему, лучше остаться на стоянке.)

И снова в седло! Поднимаемся на перевал Багаташ к Замкам Горных духов - их таинственную историю Вам расскажет проводник, и продолжаем путь к «цирку» Каракольских озер. С него Вашему взору откроются четыре из семи Каракольских озер – великолепная картина!

Далее спуск и прогулка непосредственно по озерам. На стоянку остановимся недалеко от озер. Вот такой вот насыщенны приключениями день!)

День 17
Каракольские озера

Каракольские озера – урочище Сортеш (25 км - 4- 6 часов)

Наш конный тур подходит к завершению, но по пути мы увидим еще чудеса Алтая – Каракольские озера и Куюмские «провалы».

Туристы смогут увидеть шестое и седьмое Каракольские озера и направятся в сторону дома через провалы - это пещеры, уходящие вглубь земли, однако, посмотрим мы их только сверху, т.к. доступ в них ограничен – без спец. оборудования не пробраться.

Мимо маральника Ингурек приближаемся к урочищу Сортеш. Баня. Прощальный вечер. Ночевка в палатках.

День 18
Завершаюший день

Ур. Сортеш - с. Элекмонар

Отъезд с базы «Маяк Алтая» в 07.00 утра, посадка на автобус или для тех, кому некуда спешить - выезд на экскурсию или сплав!

День 2
Урочище Сортеш &ndash;&nbsp;&laquo;Желтый камень&raquo;

Урочище Сортеш – г. Кылай (~12 км / 2-3 часа)

Первый ознакомительный переход от ур. Сортеш (от алт. «Желтый камень»).

В течение этого перехода Вы увидите Вершины горы Ак-Кая, путь к которой мы продолжим на следующий день, а сегодня мы прибудем на поляну на реке Кылай, где и останемся на ночевку.

С этой стоянки открывается вид на Вершны Кылая, от которой уже подать рукой до Каракольских озер, но их мы посетим на обратном пути.

День 3
Алтайская тайга

Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрык (~30 км / 4-5 часов)

Первая половина дня нацелена на посещение озера Виктории.

По прибытию на озеро – небольшой обед и часовая пешая прогулка вдоль озера к водопаду.

Отдохнув, снова в путь – в урочище Уул, которое удивит Вас великолепными пейзажами таинственной алтайской тайги.

Далее через Байюкский перевал и одноименные озера двигаемся в сторону Лунной долины, где будет долгожданная стоянка.

День 4
Долина, пещеры, болота и реки

Лунная долина – «живое» болото – верховье реки Ложа (~20 км / 3-4 часа)

Утром запланировано посещение Каракокшинской пещеры, далее движемся через «живое болото» - одеваем все самое грязное, лошадок не чистим!) Это, по истине, экстремальный переход!

После болота Вас ждет умопомрачительный спуск и вот она - одна из самых живописных стоянок в корнях могучих кедров.

Во второй половине дня Вас ожидает истинный сюрприз - пешая прогулка по неисхоженным тропкам вдоль реки Ложа вниз по течению, где путешественникам откроется небывалой красоты водопад. Его высота приблизительно 20 метров, а объемы воды – колоссальны...

День 5
Верхняя Ложа. Дневка, радиальная прогулка

После обеда – Вы посетите высокогорные озера в верховье р. Ложа. Около часа пешком (вещи, лошади, палатки остаются на стоянке – идем «налегке», и вы оказываетесь среди озер небесно-голубого цвета, где, кажется, можно гулять бесконечно.

После прогулки – возвращение в лагерь, отдых.

День 6
Ущелье Балыктуса

Р. Ложа - ущелье Балыктуса – лог Чевош (~35 км – 5 часов)

Один из наиболее насыщенных переходов. Он открывает мир сказочного Алтая с сияющими перевалами, извивающимися в дали реками, бескрайними цветочными лугами и заснеженными скалами.

Делаем перекус на берегу озера Балыхту и движемся дальше мимо «черной долины» Караербах.

С одноименного перевала видно красивейшее «гольцовое» озеро, наполняемое водопадом, но нам мимо - в лог Чевош!

День 7
Через лог к озеру

Лог Чевош – озеро Уймень (~20 км – 3-4 часа)

Преодолев несколько перевалов, проходим мимо ледникового лазурно-бирюзового озера и поднимаемся на самый высокий перевал Уймень (2600 м.), где непременно нужно сделать остановку, чтобы полюбоваться на озеро–сердце и озеро Уймень с высоты птичьего полета. Чудесный вид, а нам, да-да, туда - в сааааамый низ! Головокружительный пеший спуск и мы у озера. Тут, кажется, совсем дико, редко бывает человек, а в мыслях звучит: «Ведь создал Бог такую красоту...»

День 8
Дневка. Свободный день

Вы сможете отдохнуть от длинного пути, насладиться красотами озера, искупаться или устроить походную баню. А любителям рыбалки будет приятно наловить к ужину хариуса – редкий и очень ценный вид.

Также, рекомендуем посетить верхние озера Уйменьского ущелья. Это великолепная прогулка на четыре-шесть часов откроет для вас таинственные уголки, где крайне редко ступает нога человека. Если вам улыбнется удача – увидите бунов – горных козлов, которые обитают на близлежащих к озеру склонах.

День 9
Восхождение на перевал Штатив

Оз. Уймень – форелевые озера Уй-Караташ (30 км, 5-6 ч.)

Очень серьезный переход ожидает Вас в этот день.

Первая часть пути вдоль реки Кара-каскан по кедровому лесу, далее группа поднимается на перевал Кара-Каскан, несколько километров и главное испытание дня – восхождение на перевал Штатив.

Но поднявшись, Вы будете вознаграждены потрясающими перспективами, открывающимися со всех сторон! Спуск с перевала уже пологий и через полтора часа Вы оказываетесь на уютной стоянке под озерами Уй-Караташ.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)
  • Дополнительные бани кроме  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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