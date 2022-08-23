Конный поход "Ан`ылу"
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.Как добраться:
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)
Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону
Из Барнаула - 1200 р с чел. в одну сторону
Из Горно-Алтайска 800р. с чел.
Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Спальник (температура комфорт 0 - +5)
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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