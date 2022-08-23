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Конный поход "Ан`ылу"

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)

Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону

Из Барнаула  - 1200 р с чел. в одну сторону

Из Горно-Алтайска 800р. с чел.

Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)
  • Дополнительные бани кроме  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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