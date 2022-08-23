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Конно-водный тур «Ан`ылу+ Нижняя Катунь»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)

Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону

Из Барнаула  - 1200 р с чел. в одну сторону

Из Горно-Алтайска 800р. с чел.

Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.

Программа тура

День 1
С. Элекмонар &ndash; база &laquo;Маяк Алтая&raquo;
Встреча всех участников конного тура состоится в селе Элекмонар до 15 часов.

Затем, двухчасовой подъем в горы по бездорожью к базе «Маяк Алтая».

По приезду - инструктаж по технике безопасности, знакомство у костра, баня, ночлег в палаточном лагере.

День 10
Урочище Сортеш

Каракольские озера – урочище Сортеш

Конный поход подходит к завершающей стадии.

По пути можно увидеть Куюмкие «Провалы» - воронки, попрощаться с цветущими полями и крайний раз оглянуться, чтобы увидеть заснеженные вершины, у которых, мы кажется, были только вчера.

По приезду на базу Туристов ждет баня, прощальный ужин и вечер у костра.

Ночевка в палатках

День 11
Возвращение на базу

Долина Сортеш - с. Элекмонар

Покидаем конную базу «Маяк Алтая» в 7 утра, 2 часа жуткого бездорожья, чтобы к 9 быть в селе.

День отдыха, возможно участие в дополнительной экскурсии.

Размещение на базе «Маяк Алтая» в с. Элекмонар.

День 12
Сплав по Нижней Катуни

Урочище Чеч-кыш - с. Чемал (о. Патмос, ГЭС) - «Зубы дракона» - «Иордаш»

Нижняя Катунь ждет своих путешественников!

Около 11 утра за группой приедет автомобиль и во главе с инструктором по водному туризму, Вы отправитесь к точке начала водного маршрута. за с. Чемал, откуда и начнется наш сплав.

Коротко по маршруту на сегодня: Урочище Чеч-кыш - с. Чемал (о. Патмос, ГЭС) - «Зубы дракона» - «Иордаш».

Впереди порог «Чемальская труба» (3 кат.сложности)!!! Этот порог характеризуется большой скоростью, перепадом высоты - вы будто по трубе с огромной скоростью мчитесь к слиянию Катуни и реки Чемал. Пролетаем устье р. Чемал - Чемальской ГЭС и уже в более спокойном темпе сможем насладиться видом легендарного острова Патмос.

Далее проходим устье реки Элекмонар – каменистое, узкое и очень живописное место и с большой скоростью «врываемся» в «пасть Дракона! В это месте река сильно сужается и мы можем близко рассмотреть резные скалы - Зубы дракона. После «Зубов» река разливается практически в два раза, чалимся и устраиваем привал с обедом.

После прогулки опять на воду. Держим путь через пороги с. Узнези - узкое порожистое место с большим количеством воронок и живописными скалами по левую руку, а через некоторое время нас встречает порог «Иордаш» - в большую воду этот порог имеет 3 кат. сложности, так что яркие впечатления Вам обеспечены!

Ночуем в районе села Чепош.

День 13
Заключительный день

Пороги «Семинский» (2-3 к.с.), «Мунинский» (2-3 к.с.),«Манжерокская» шивера, порог «Манжерокский» (2-3 к.с.)

Сегодня вас ожидают еще более динамичные приключения.

Порог Семинский из дали не покажется Вам даже порогом... не более, чем просто сильными волнами, но выходя на него, вы испытаете в буквальном смысле ощущение полета на волне!

После порога небольшой отдых и снова на гребень волны - Манжерокская шивера, пройдя которую Вас встречает своими двойными волнами порог Манжерок! На нем совершенно теряешь ощущение направления течения реки - волны будто идут против течения, накрывая рафт пенным плащом. Пройти данное препятствие Катуни можно по-разному при разном уровне воды и, если группа хорошо подготовлена - по решению инструктора, рафт пойдет в самое сердце порога!

Вот и закончилось наше маленькое водное путешествие - отправляемся на базу, где можно будет отогреться в горячей бане, далее отъезд .

День 2
Первый удивительный день по конной тропе

База «Маяк Алтая» – р. Кылай

Сегодня первый день на лошадях - первые шаги по тропе к «удивительному» и «особенному».

Выйдя из густого леса к широким цветочным полянам, будем уверенно пробираться к Высокогорью с видами на горные заснеженные хребты и альпийские луга.

Впитав увиденное, спускаемся к Кедровым полянам у подножия горы Кылай.

День 3
Урочище Айкыс - Лунная долина

Байюкские озера – урочище Уул - Лунная долина

Сегодня утром сворачиваем лагерь и выдвигаемся к урочищу Айрык, с алтайского - Лунная долина.

Наш путь будет пролегать через урочище Уул с одноименным перевалом, откуда открывается перспектива уже на первые озера, а именно, на озеро Виктории с одноименным водопадом у истока.

Далее Вашему взору откроются Байюкские озера, цепь которых растянулась на порядочные пять километров. После - спуск в Лунную долину, где нас ждем уютная стоянка «Маяк Алтая» у реки Каракокша.

После обеденного перерыва желающие смогут совершить пеший выход к Каракокшинской пещере.

День 4
Живое болото

Лунная долина – р. Ложа

В это день предстоит довольно экстремальный переход через «живое» болото. Путь весьма сложный и извилистый, тропа по болоту может меняться по нескольку раз за лето, потому даже инструктор иногда может «ударить в грязь лицом», однако, не пугайтесь - болото несмотря на экстремальность прохождения, совершенно не опасно.

После болота - пеший спуск в ущелье реки Ложа и долгожданный отдых.

Вечером обязательно нужно успеть прогуляться до одного из самых красивых водопадов в данной местности - он находится совсем рядом и много сил и времени прогулка не займет, зато впечатлений будет масса! Особо он будет интересен для фотографов, прихвативших с собой штатив - съемка в вечернее время предполагает потрясающие кадры! А любителям созерцания - говорливые потоки струящихся вод дадут возможность расслабиться после напряженного конного перехода.

День 5
Верхняя Ложа. Дневка, радиальная прогулка

Сегодня наши лошадки отдыхают, мы же совершаем пешую прогулку к озерам в верховьях реки Ложа, расположенных на плато под великолепной горой Альбаган.

Непродолжительный переход - в одну сторону около часа и у ваших ног небесно-голубые озера ледникового происхождения, вода в которых предельно холодна и пригодна для купания только для самых отчаянных!

По возвращению в лагерь - отдых, ужин.

День 6
Река Ложа &ndash; ущелье Балыкту

Короткий и не очень сложный конный переход, но не менее красочный и живописный в сравнении с предыдущими. Проходя по ложбине, поросшей лиственным лесом, спускаемся к реке. Попутчицей нашей она будет недолго, т.к. сразу уходим вверх к перевалу от которого путь лежит прямиком к стоянке на берегу озера Балыкту.

После обеденного перерыва - пеший выход к верхним озерам Балыктусы, водопадами и посещению обзорного камня, с которого открывается великолепный вид на все ущелье!

Странно то, что Балыкту в переводе с алтайского языка означает «рыбная река», но рыбы в этих водных артериях нет вовсе. Видимо, только когда-то давным-давно ее здесь было в изобилии!

День 7
Конный переход до озера Ашпачач

Балыктуса - озеро Ашпагач – Сурдинские озера – Лунная долина

Завтракаем, вьючим лошадей и выходим на маршрут.

Открываются виды на долины рек с бескрайними цветочными лугами, перевалы с заснеженными скалами и кедровый сказочный лес. Пройдя конной тропой у самой кромки озера Ашпагач, выходим на одноименный перевал, с которого нам будет видно и только что пройденное озеро и перспектива на Сурдинские озера, притаившиеся в кедровых перелесках.

Спуск к Сурдинским озерам, а затем в сказочный кедровый лес, который будет служить нашим проводником к лунной долине.

День 8
Лог Муихта

Урочище Айрык – лог Муихта

Все ближе и ближе к дому, все быстрее и быстрее шагают лошадки.

Наш путь пролегает по Лунной долине Айрык и выходит на Ак-каинское плато.

Сегодня мы преодолеем Айрыкский перевал, а затем и Ак-каинский. Если посчастливится и будет ясная погода - увидим с высоты озеро Вероники.

Стоянка в урочище Муихта завершает этот день, а баня дедушки Толи (с ним будет необходимо договориться за отдельную плату), расположенная здесь станет отличным дополнением сегодняшнего вечера.

День 9
Заимка Горных духов

Лог Муихта – замки Горных духов – Караольские озера

Муихтинский водопад красив собой, а ущелье, по которому он пустил свои воды - просто впечатляет! Это глубочайший разлом в горах, оглядывая который с высоты - не видно дна!

После утренней прогулки «Опять скрипит потертое село»... подъем к перевалу Багаташ, проезжаем Замки горных Духов и выходим к великолепной картине - Каракольские озера с высоты птичьего полета!

На ночлег останавливаемся спустившись с перевала недалеко от озер.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)
  • Дополнительные бани кроме  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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