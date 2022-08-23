Конно-водный тур «Ан`ылу+ Нижняя Катунь»
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.Как добраться:
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)
Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону
Из Барнаула - 1200 р с чел. в одну сторону
Из Горно-Алтайска 800р. с чел.
Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.
Вас ждет:
Программа тура
Затем, двухчасовой подъем в горы по бездорожью к базе «Маяк Алтая».
По приезду - инструктаж по технике безопасности, знакомство у костра, баня, ночлег в палаточном лагере.
Каракольские озера – урочище Сортеш
Конный поход подходит к завершающей стадии.
По пути можно увидеть Куюмкие «Провалы» - воронки, попрощаться с цветущими полями и крайний раз оглянуться, чтобы увидеть заснеженные вершины, у которых, мы кажется, были только вчера.
По приезду на базу Туристов ждет баня, прощальный ужин и вечер у костра.
Ночевка в палатках
Долина Сортеш - с. Элекмонар
Покидаем конную базу «Маяк Алтая» в 7 утра, 2 часа жуткого бездорожья, чтобы к 9 быть в селе.
День отдыха, возможно участие в дополнительной экскурсии.
Размещение на базе «Маяк Алтая» в с. Элекмонар.
Урочище Чеч-кыш - с. Чемал (о. Патмос, ГЭС) - «Зубы дракона» - «Иордаш»
Нижняя Катунь ждет своих путешественников!
Около 11 утра за группой приедет автомобиль и во главе с инструктором по водному туризму, Вы отправитесь к точке начала водного маршрута. за с. Чемал, откуда и начнется наш сплав.
Коротко по маршруту на сегодня: Урочище Чеч-кыш - с. Чемал (о. Патмос, ГЭС) - «Зубы дракона» - «Иордаш».
Впереди порог «Чемальская труба» (3 кат.сложности)!!! Этот порог характеризуется большой скоростью, перепадом высоты - вы будто по трубе с огромной скоростью мчитесь к слиянию Катуни и реки Чемал. Пролетаем устье р. Чемал - Чемальской ГЭС и уже в более спокойном темпе сможем насладиться видом легендарного острова Патмос.
Далее проходим устье реки Элекмонар – каменистое, узкое и очень живописное место и с большой скоростью «врываемся» в «пасть Дракона! В это месте река сильно сужается и мы можем близко рассмотреть резные скалы - Зубы дракона. После «Зубов» река разливается практически в два раза, чалимся и устраиваем привал с обедом.
После прогулки опять на воду. Держим путь через пороги с. Узнези - узкое порожистое место с большим количеством воронок и живописными скалами по левую руку, а через некоторое время нас встречает порог «Иордаш» - в большую воду этот порог имеет 3 кат. сложности, так что яркие впечатления Вам обеспечены!
Ночуем в районе села Чепош.
Пороги «Семинский» (2-3 к.с.), «Мунинский» (2-3 к.с.),«Манжерокская» шивера, порог «Манжерокский» (2-3 к.с.)
Сегодня вас ожидают еще более динамичные приключения.
Порог Семинский из дали не покажется Вам даже порогом... не более, чем просто сильными волнами, но выходя на него, вы испытаете в буквальном смысле ощущение полета на волне!
После порога небольшой отдых и снова на гребень волны - Манжерокская шивера, пройдя которую Вас встречает своими двойными волнами порог Манжерок! На нем совершенно теряешь ощущение направления течения реки - волны будто идут против течения, накрывая рафт пенным плащом. Пройти данное препятствие Катуни можно по-разному при разном уровне воды и, если группа хорошо подготовлена - по решению инструктора, рафт пойдет в самое сердце порога!
Вот и закончилось наше маленькое водное путешествие - отправляемся на базу, где можно будет отогреться в горячей бане, далее отъезд .
База «Маяк Алтая» – р. Кылай
Сегодня первый день на лошадях - первые шаги по тропе к «удивительному» и «особенному».
Выйдя из густого леса к широким цветочным полянам, будем уверенно пробираться к Высокогорью с видами на горные заснеженные хребты и альпийские луга.
Впитав увиденное, спускаемся к Кедровым полянам у подножия горы Кылай.
Байюкские озера – урочище Уул - Лунная долина
Сегодня утром сворачиваем лагерь и выдвигаемся к урочищу Айрык, с алтайского - Лунная долина.
Наш путь будет пролегать через урочище Уул с одноименным перевалом, откуда открывается перспектива уже на первые озера, а именно, на озеро Виктории с одноименным водопадом у истока.
Далее Вашему взору откроются Байюкские озера, цепь которых растянулась на порядочные пять километров. После - спуск в Лунную долину, где нас ждем уютная стоянка «Маяк Алтая» у реки Каракокша.
После обеденного перерыва желающие смогут совершить пеший выход к Каракокшинской пещере.
Лунная долина – р. Ложа
В это день предстоит довольно экстремальный переход через «живое» болото. Путь весьма сложный и извилистый, тропа по болоту может меняться по нескольку раз за лето, потому даже инструктор иногда может «ударить в грязь лицом», однако, не пугайтесь - болото несмотря на экстремальность прохождения, совершенно не опасно.
После болота - пеший спуск в ущелье реки Ложа и долгожданный отдых.
Вечером обязательно нужно успеть прогуляться до одного из самых красивых водопадов в данной местности - он находится совсем рядом и много сил и времени прогулка не займет, зато впечатлений будет масса! Особо он будет интересен для фотографов, прихвативших с собой штатив - съемка в вечернее время предполагает потрясающие кадры! А любителям созерцания - говорливые потоки струящихся вод дадут возможность расслабиться после напряженного конного перехода.
Сегодня наши лошадки отдыхают, мы же совершаем пешую прогулку к озерам в верховьях реки Ложа, расположенных на плато под великолепной горой Альбаган.
Непродолжительный переход - в одну сторону около часа и у ваших ног небесно-голубые озера ледникового происхождения, вода в которых предельно холодна и пригодна для купания только для самых отчаянных!
По возвращению в лагерь - отдых, ужин.
Короткий и не очень сложный конный переход, но не менее красочный и живописный в сравнении с предыдущими. Проходя по ложбине, поросшей лиственным лесом, спускаемся к реке. Попутчицей нашей она будет недолго, т.к. сразу уходим вверх к перевалу от которого путь лежит прямиком к стоянке на берегу озера Балыкту.
После обеденного перерыва - пеший выход к верхним озерам Балыктусы, водопадами и посещению обзорного камня, с которого открывается великолепный вид на все ущелье!
Странно то, что Балыкту в переводе с алтайского языка означает «рыбная река», но рыбы в этих водных артериях нет вовсе. Видимо, только когда-то давным-давно ее здесь было в изобилии!
Балыктуса - озеро Ашпагач – Сурдинские озера – Лунная долина
Завтракаем, вьючим лошадей и выходим на маршрут.
Открываются виды на долины рек с бескрайними цветочными лугами, перевалы с заснеженными скалами и кедровый сказочный лес. Пройдя конной тропой у самой кромки озера Ашпагач, выходим на одноименный перевал, с которого нам будет видно и только что пройденное озеро и перспектива на Сурдинские озера, притаившиеся в кедровых перелесках.
Спуск к Сурдинским озерам, а затем в сказочный кедровый лес, который будет служить нашим проводником к лунной долине.
Урочище Айрык – лог Муихта
Все ближе и ближе к дому, все быстрее и быстрее шагают лошадки.
Наш путь пролегает по Лунной долине Айрык и выходит на Ак-каинское плато.
Сегодня мы преодолеем Айрыкский перевал, а затем и Ак-каинский. Если посчастливится и будет ясная погода - увидим с высоты озеро Вероники.
Стоянка в урочище Муихта завершает этот день, а баня дедушки Толи (с ним будет необходимо договориться за отдельную плату), расположенная здесь станет отличным дополнением сегодняшнего вечера.
Лог Муихта – замки Горных духов – Караольские озера
Муихтинский водопад красив собой, а ущелье, по которому он пустил свои воды - просто впечатляет! Это глубочайший разлом в горах, оглядывая который с высоты - не видно дна!
После утренней прогулки «Опять скрипит потертое село»... подъем к перевалу Багаташ, проезжаем Замки горных Духов и выходим к великолепной картине - Каракольские озера с высоты птичьего полета!
На ночлег останавливаемся спустившись с перевала недалеко от озер.
Стоимость
Включено в стоимость
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Спальник (температура комфорт 0 - +5)
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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