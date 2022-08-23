К Северо-Чуйскому хребту 2022
В переводе с древнетюркских языков Алтай означает – «золотой». В чем же заключаются богатства Алтая? В легендах о несметных сокровищах кочевых племен или в реальных золотых слитках, хранящихся в недрах щедрой алтайской земли, а может быть в уникальной красоте этой горной страны. Приглашаем увидеть и почувствовать прелесть и неповторимость алтайской природы. Это путешествие на квадроциклах позволит познакомиться с богатствами Северо-Чуйского хребта: белоснежными вершинами и голубыми озерами, шумными водопадами и говорливыми реками, могучими ледниками и трепетными альпийскими лугами.
А уникальная возможность самостоятельно управлять мощной внедорожной техникой дает ощущение свободы передвижения и уверенности в себе.
Принимать участие в туре могут все желающие, готовые к походным условиям и длительным переездам по дорогам для автомобилей с повышенной проходимостью.
Возрастные требования к участникам зависят не столько от возраста, сколько от физической подготовки.
К управлению квадроциклом допускаются участники, достигшие 18-летнего возраста.
Вас ждет:
Программа тура
Дорога до места сегодняшней стоянки проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с которых открываются в своем величии горы Алтая. Пейзажи постепенно меняются – небольшие холмы и кедровые леса уступают место широкой степи и горным хребтам. Ближе к вечеру вы увидите снежные пики Северо-Чуйского хребта.
Ночевка на берегу реки Чуя в палатках.
После инструктажа по технике безопасности начинаем движение.
Первая часть маршрута проходит по грунтовой дороге, вдалеке виднеется Северо-Чуйский хребет и белый треугольник ледника Малый Актру.
После подъема к нижнему лагерю – перевалке, начинается более сложный восьмикилометровый участок. Цель сегодняшнего дня – альплагерь Актру. Это красивейшее место давно обжито человеком, с 1938 года здесь работает старейший на Алтае альплагерь. Здесь также находится база спасательного отряда МЧС.
После отдыха возможна небольшая пешая прогулка к озеру Сачки и леднику Малый Актру.
Ночлег в палатках.
Сегодня нас ожидает удивительная пешая экскурсия вдоль реки Актру, мимо «бараньих лбов», вверх по леднику Большой Актру до Голубого озера (2840 м).
Озеро принято называть «Голубым» на самом же деле вода в озере красивого зеленовато-бирюзового цвета. Вода в озере + 2 градуса, но находится очень много желающих не только увидеть красоту этого прекрасного озера, а еще и почувствовать всем телом. В хорошую погоду открывается великолепный вид на окрестные вершины.
Возвращение в лагерь. Ночлег в палатках.
Спускаемся знакомой дорогой до «перевалки» и далее держим путь на плато Ештыкель. Нас сопровождают ледяные вершины Куркуре, Маашей, пик Чаптынова, скальный массив Каракабак и Караташ.
Знакомимся с мерзлотными болотами, расположенными на плато Ештыкель; озерами Джангыскель и Каракель, которые являются остатками озера, занимавшего когда-то котловину всего урочища, комплексом мерзлых бугров, высота которых составляет от 3 до 6 метров.
В завершение дня доезжаем до реки Каракабак, в верховье которой располагаются пять удивительно красивых горных озера. Выход к озерам Каракабак.
Ночлег на реке Каракабак в палатках.
Телдыс-кёль – «поднебесное звездное озеро», так называют местные жители это необычное место. Здесь огромное количество небольших, но очень живописных озер, в которых в ясную ночь отражается звездный небосклон.
Останавливаемся на озере Каракель. Здесь отличная рыбалка на пелядь. Надеемся на удачный улов и вкусную ароматную уху на ужин.
Ночлег на берегу озера в палатках.
Сегодня заключительный день нашего внедорожного путешествия.
Поднимаемся на перевал Ачик (2360 м), и по грунтовой дороге отправляемся в село Белый Бом. Здесь мы постараемся разгадать тайну Большой Белобомской пещеры.
Ночлег в урочище Садаклар в палатках.
Переезд в село Барангол (авто 250 км).
Фиксируем в памяти самые интересные места Чуйского тракта. Прощальный ужин. Баня.
Отъезд в город Барнаул (22:00, авто 300 км)/Горно-Алтайск. Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Трехразовое питание;
- Услуги гида-инструктора;
- Прокат квадроциклов;
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка:
- Размещение по программе (палатки).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
- доплата за одноместную посадку на квадроцикле
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера
- Алкогольные и прохладительные напитки
- Дополнительные бани кроме последнего дня
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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