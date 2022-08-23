К Северо-Чуйскому хребту 2022

В переводе с древнетюркских языков Алтай означает – «золотой». В чем же заключаются богатства Алтая? В легендах о несметных сокровищах кочевых племен или в реальных золотых слитках, хранящихся в недрах щедрой алтайской земли, а может быть в уникальной красоте этой горной страны. Приглашаем увидеть и почувствовать прелесть и неповторимость алтайской природы. Это путешествие на квадроциклах позволит познакомиться с богатствами Северо-Чуйского хребта: белоснежными вершинами и голубыми озерами, шумными водопадами и говорливыми реками, могучими ледниками и трепетными альпийскими лугами.

А уникальная возможность самостоятельно управлять мощной внедорожной техникой дает ощущение свободы передвижения и уверенности в себе.

Принимать участие в туре могут все желающие, готовые к походным условиям и длительным переездам по дорогам для автомобилей с повышенной проходимостью.

Возрастные требования к участникам зависят не столько от возраста, сколько от физической подготовки.

К управлению квадроциклом допускаются участники, достигшие 18-летнего возраста.