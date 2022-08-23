К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней и Вся Катунь
Возрастные требования к участникам зависят не столько от возраста, сколько от физической подготовки.
На водной части маршрута допускаются дети с 16 лет.
Уважаемые туристы, данный маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуск за 60 дней до начала тура.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска или на вокзале г. Барнаула.
Ваше путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту, протяженность которого 616,7 км. Часть путешествия проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни, и через несколько часов Вы окажетесь на Семинском перевале – самой высокой точке Чуйского тракта. Кедровый лес и замечательный вид на вершины Горного Алтая, открывающиеся с перевала, не оставят Вас равнодушными. Путешествие продолжается – дорога спускается в долину реки Урсул, после чего Вы прощаетесь с Чуйским трактом и поднимаетесь на Ябоганский перевал. Спустившись с него, Вы попадаете в Усть-Канскую степь. Небольшой перевал Кырлык, и Вы – в Абайской степи, далее Ваш путь проходит вдоль реки Кокса. Переехав через перевал Громотуха, Вы вновь встречаетесь с красавицей Катунью и примерно через час путешествия по Уймонской долине Вы оказываетесь на месте первой ночевки.Ночлег в палатках на огороженной территории.
Сегодня – спокойный день. Остановка на ночлег чуть выше порога Ильгумень. Наслаждение красотой Алтая. После обеда – полудневка, рыбалка.
Группа начинает сплав по средней части Катуни, первый порог «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по берегу, а также фото-и видеосъемки прохождения порога. После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер. После порога «Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир».
Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). После прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер. Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.
Сегодня группа продолжает рафтинг по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога «Аюлинский» c большой воронкой и валами. Обед на водопаде Бельтертуюк. После обеда начинается прохождение порогов «Тельдекпень-I и II» (4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский».
Завершающий день сплава по Катуни. Посещение Чемальской ГЭС и водохранилища носит характер увлекательной экскурсии (вход на плотину платный, оплачивается дополнительно). Возможен прыжок на «тарзанке», расположенной рядом с плотиной ГЭС. Долина реки заметно расширяется, препятствия упрощаются. Река Катунь напоминает о своем строптивом нраве только локальными порогами и шиверами. Особый колорит в пейзаж вносят острова, покрытые сосновым лесом.
Переезд до с. Барангол (авто 90 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Путь лежит вверх по ущелью реки Кучерла. Рядом весело шумит река, которая может быть и грозной в дождливую погоду.
В пути 8-9 часов.Ночлег на поляне возле ключей.
Первая часть пути проходит по кедровому лесу, далее тропинка поднимается выше границы леса и выводит на высокогорное плато, пройдя по гольцам выходит к Каменной избе. Во время пути открываются великолепные виды на ущелье реки Кучерла, Кучерлинское озеро, заснеженные горные вершины. Каменная изба находится в самом сердце альпийских лугов, поражающих своим разноцветьем.
Подъем на перевал – одно из серьезных испытаний. Но все трудности с лихвой компенсируются увиденной панорамой: белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Аккем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов. На перевале обычно лежит снег. Перевал обозначен культовой каменной пирамидой – обо. В пути 8-9 часов.
Удивительные по красоте озера, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины завораживают, даже самый взыскательный зритель будет поражен этим великолепием. Долина Семи Озер по форме напоминает сердце. Самые верхние озера находятся на высоте чуть более 2600 м. Радиальный выход займет 6-8 часов.
В этот же день можно совершить еще один радиальный выход в ущелье Ярлу. Многие наделяют район озера Аккем и ущелья Ярлу необычайной энергетикой. В самом же ущелье Ярлу выстроен целый город из камней людьми, приезжающими со всего мира медитировать у подножья священной для алтайцев горы Белуха. В дневное время склоны Ярлу окрашены в светло-синие цвета, а вечером в лучах заходящего солнца окрашиваются в мягкий розовый цвет. Ущелье Ярлу носит еще одно название – «Долина эдельвейсов». Здесь огромное количество этих загадочных цветов, с которыми связаны многочисленные легенды и не придуманные истории.
Вдоль озера по улицам каменного города мимо 40-метрового водопада, по шаткому мостику до часовни архангела Михаила и далее вдоль русла реки добираемся до цели сегодняшней прогулки. Возможна экскурсия на очень живописное Озеро Духов (2500 м, по состоянию группы). Озеро находится в юго-восточном ответвлении висячей долины Кара-Оюк в переводе – «черная долина», т.е. долина, окруженная черными скалами. Долина наделена мистическим содержанием – считается, что она является пристанищем горных духов. Общая продолжительность 9-10 часов, без захода на Озеро Духов – 6 часов.
Делаем привал на стоянке «У водопада». Отсюда очень хорошо видно водопад Текелю, высота падения воды 60 метров. Река Текелю известна своими завораживающими водопадами, которых на небольшой реке в 10-12 км целых шесть. Кристаллические породы, слагающие русло реки, суженные участки долины, большое падение русла, природная контрастность, неповторимый облик ландшафтов придают реке Текелю звание одной из самых красивых на Алтае. Продолжаем путь вниз по р. Аккем. Ночлег на берегу реки. Время в пути 9-10 часов.
Тропа пролегает по каньону реки, здесь множество переправ через горные ручьи, встречается участок курума. Лишь в нижнем течении долина реки Аккем расширяется. Впереди последнее препятствие – перевал Кузуяк (1513 м). В пути 7-8 часов.
Сегодня Вам предстоит пройти самый сложный участок в верхнем течении Катуни – это «Аккемский прорыв» (4 к.с). Ночлег в устье реки Аргут, в музее, который представляет собой результаты самодеятельного творчества участников водных походов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Аренда вьючных лошадей 2,3,4 дни тура;
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
- Баня по программе, в восьмой день тура;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой день тура;
- Камера хранения (с 2 по 8 день);
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Аренда персональной лошади, для заброски во 2,3,4 дни тура;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Фото и видеосъемка на воде
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на оз. Аккем и двенадцатый день тура;
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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