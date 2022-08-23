К подножью Белухи в сопровождении вьючных коней и Вся Катунь

Возрастные требования к участникам зависят не столько от возраста, сколько от физической подготовки.

На водной части маршрута допускаются дети с 16 лет.

Уважаемые туристы, данный маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуск за 60 дней до начала тура.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00