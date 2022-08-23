К подножью Белухи по местам связанным с именем Н. К. Рериха

Встреча в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска или на вокзале г. Барнаула.

Ваше путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту, протяженность которого 616,7 км. Часть путешествия проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни, и через несколько часов Вы окажитесь на Семинском перевале – самой высокой точке Чуйского тракта.

Кедровый лес и замечательный вид на вершины Горного Алтая, открывающиеся с перевала, не оставят Вас равнодушными. Путешествие продолжается – дорога спускается в долину реки Урсул, после чего Вы прощаетесь с Чуйским трактом и поднимаетесь на Ябоганский перевал. Спустившись с него, Вы попадаете в Усть-Канскую степь. Небольшой перевал Кырлык, и Вы – в Абайской степи, далее Ваш путь проходит вдоль реки Кокса.

Переехав через перевал Громотуха, Вы вновь встречаетесь с красавицей Катунью и примерно через час путешествия по Уймонской долине Вы оказываетесь на месте первой ночевки.

Ночлег в палатках на огороженной территории.