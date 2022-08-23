К подножью Белухи по местам связанным с именем Н. К. Рериха
Для участия в туре нужна хорошая физическая подготовка и опыт пеших походов.
Уважаемые туристы, данный маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуск за 60 дней до начала тура.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Барнаула/г. Горно-Алтайска или на вокзале г. Барнаула.
Ваше путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту, протяженность которого 616,7 км. Часть путешествия проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни, и через несколько часов Вы окажитесь на Семинском перевале – самой высокой точке Чуйского тракта.
Кедровый лес и замечательный вид на вершины Горного Алтая, открывающиеся с перевала, не оставят Вас равнодушными. Путешествие продолжается – дорога спускается в долину реки Урсул, после чего Вы прощаетесь с Чуйским трактом и поднимаетесь на Ябоганский перевал. Спустившись с него, Вы попадаете в Усть-Канскую степь. Небольшой перевал Кырлык, и Вы – в Абайской степи, далее Ваш путь проходит вдоль реки Кокса.
Переехав через перевал Громотуха, Вы вновь встречаетесь с красавицей Катунью и примерно через час путешествия по Уймонской долине Вы оказываетесь на месте первой ночевки.
Ночлег в палатках на огороженной территории.
Путь лежит только вниз по ущелью Кучерла. Рядом весело шумит река Кучерла, которая может быть и грозной в дождливую погоду.
В пути 7-8 часов.
В пути посещение грота Куйлю – древнего святилища, которое на протяжении 5000 лет использовалось древними людьми для проведения сакральных обрядов. На скалах видны наскальные рисунки, имеющие ритуальное назначение. Гора Куйлю является родовой горой, т.е. это особо почитаемое, священное место для проживающих здесь народов.
В пути 7-8 часов.
Переезд в с. Верх-Уймон. Посещение музея Н. К. Рериха. Отъезд.
Во время пребывания на Алтае в рамках Центрально-Азиатской экспедиции Николай Константинович Рерих останавливался в этом селе, в доме старовера Варфоломея Семеновича Атаманова. Атаманов слыл лучшим знатоком потаенных троп Алтая, водил по горам и долам Прикатунья экспедиции ученых и художников. Воссозданный из уцелевших остатков дома Атаманова музей процветает и радует своих гостей удивительной обстановкой.
Переезд в с. Барангол (авто 400 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22:00, 300 км)/г. Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Начинается двухдневное путешествие в сопровождении инструкторов через перевал Кузуяк (1513 м), вдоль реки Аккем к базовому лагерю на берегу Аккемского озера (2050 м).
В пути 7-8 часов в день.
Начинается двухдневное путешествие в сопровождении инструкторов через перевал Кузуяк (1513 м), вдоль реки Аккем к базовому лагерю на берегу Аккемского озера (2050 м).
В пути 7-8 часов в день.
После обеда приходим в лагерь на озере Аккем. В хорошую погоду открывается вид на Белуху (восточная, западная вершины и знаменитая «Северная стена»).
Экскурсия в ущелье Ярлу.
Многие наделяют район озера Аккем и ущелье Ярлу необычайной энергетикой. В самом же ущелье Ярлу выстроен целый город из камней людьми, приезжающими со всего мира медитировать у подножья священной для алтайцев горы Белуха. В дневное время склоны Ярлу окрашены в светло-синие цвета, а вечером в лучах заходящего солнца окрашиваются в мягкий розовый цвет. Ущелье Ярлу носит ещё одно название – «Долина эдельвейсов». Здесь огромное количество этих загадочных цветов, с которыми связаны многочисленные легенды и не придуманные истории.
В пути 7-8 часов.
Удивительные по красоте озера, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины завораживают, даже самый взыскательный зритель будет поражен этим великолепием. Долина Семи Озер по форме напоминает сердце. Самые верхние озера находятся на высоте чуть более 2600 м.
Радиальный выход займет 6-8 часов.
Сегодня Вас ожидает прогулка до Аккемского ледника (ледник Родзевича). Это наиболее крупный ледник Катунского хребта. Его длина 8 км, площадь 9 кв. км. Небо над ледником закрывает легендарная Белуха, владычица страны Беловодье. Обед у края одного из крупнейших ледников Алтая. Отсюда снежно-ледовая стена высочайшей горы Сибири выглядит еще грандиознее. Возможна экскурсия на очень живописное Озеро Духов (2500 м), по состоянию группы. Озеро находится в юго-восточном ответвлении висячей долины Кара-Оюк в переводе – «черная долина», т.е. долина, окруженная чёрными скалами. Долина наделена мистическим содержанием – считается, что она является пристанищем горных духов.
Общая продолжительность 8-10 часов, без захода на Озеро Духов 6 часов.
Озеро Аккем - перевал Каратюрек (в переводе с алтайского - «Черное сердце», 3060 м) - Кедровая поляна (2200 м)
Подъём на перевал – одно из серьезных испытаний. Но все трудности с лихвой компенсируются увиденной панорамой: белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Аккем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов. На перевале обычно лежит снег. Перевал обозначен культовой каменной пирамидой – обо.
Спуск по гольцам до Кедровой поляны. В пути 7-8 часов.
Небольшой подъём на плато – и далее вниз по горной тайге. Стоянка на берегу одного из самых красивых озер Алтая. Воду в озерах Аккем и Кучерлинское называют «мертвая» и «живая» соответственно. В Кучерлинском озере водится много рыбы, можно заняться рыбалкой.
В пути 5-6 часов.
Озера Синее и Зеленое поражают необыкновенным цветом воды. Ручьи, вытекающие из озер, представляют собой живописные водопады. Открываются великолепные панорамы на Кучерлинские белки.
В пути 9-10 ч.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме четвертого или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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