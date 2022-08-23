К озерам Северо-Чуйского хребта и Средняя Катунь
Допускаются дети с 16 лет.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. Переезд в с. Барангол и далее до с. Белый Бом (авто 650/ 350 км).
Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая.
Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая.
В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры.
И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли».
Ночлег в палатках на территории кемпинга.
Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.).
После его прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер.
Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.
Группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Рафтинг по порогу «Аюлинский» c большой воронкой и валами.
Обед на водопаде «Бельтертуюк». После обеда начинается прохождение порогов «Тельдекпень - I и II» (4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский».
Переезд до с. Барангол (авто 90 км).
Баня. Прощальный ужин.
Отъезд в Барнаул/ г. Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Переход первого дня - несложный.
Крутой подъём на перевал Тян-Хан, откуда в хорошую погоду открывается вид на гору Белуха (4509 м) - самую высокую точку Сибири.
После спуска с перевала путешественникам откроется вид на одно из многочисленных озер этого маршрута - Кара-Кёль.
Разбиваем лагерь недалеко от озера.
Сегодня достаточно сложный переход.
Начинается день с подъёма на перевал Бахсырга, на вершине которого расположено красивое одноимённое озеро с водой зеленого цвета.
Дальнейшее передвижение проходит по высокогорному плато среди многочисленных озер с великолепными панорамами на заснеженные вершины и сверкающие ледники.
В заключение дня, продолжительный спуск ( пеший, коней ведем в поводу) с перевала Айраш к реке Шабага.
Тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (оно находится на высоте 1983 м над уровнем моря).
Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла - Мечту, Красавицу и Сказку (наивысшая из которых достигает 3764 м).
Именно это вид - отражение трех заснеженных вершин в Шавлинском озере привлекает тысячи туристов, желающих увидеть всё собственными глазами.
Сегодня у нас есть уникальная возможность осмотреть самые интересные и живописные места, расположенные в окрестностях Шавлинских озер.
С берегов Верхнего озера прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.
Возможен выход к леднику Зелинского или Абыл-Оюк (7-8 часов).
Возвращаемся обратно по уже знакомой тропе до реки Шабага, где и размещаемся на ночлег.
Готовимся к продолжительному и достаточно тяжелому переходу: предстоит преодолеть очередные броды, спуски и подъемы.
Перед подъёмом на плато Ештыкель останавливаемся на самом теплом озере маршрута - Казан-Кель.
Передвижение по плато Ештыкель в россыпи топких болотин и озерков не самая простая задача, но невероятно красивые окружающие снежные вершины заставляют забывать о сложностях.
Заключительный конный переход. Напоследок, очередное препятствие - крутой спуск с перевала Бахсырга.
Переезд в гостеприимный туркемпинг «У Егорыча».
Размещение палатках на территории кемпинга.
После завтрака - переезд к началу водной части маршрута.
Проводится инструктаж по технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом.
Рафтинг по средней части Катуни. Первый порог «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по берегу, а также фото- и видеосъемки его прохождения.
После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер.
После порога «Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир»
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула или Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Аренда лошадей;
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроем четвертого или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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