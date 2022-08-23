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К озерам Северо-Чуйского хребта и Средняя Катунь

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Допускаются дети с 16 лет.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Чуйский тракт

Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. Переезд в с. Барангол и далее до с. Белый Бом (авто 650/ 350 км). 

Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая.

Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая.

В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры.

И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли». 

Ночлег  в палатках на территории кемпинга.

День 10
«Шабаш»

Сегодня  день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.).

После его прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер.

Ночевка группы на стоянке «Петроглифы»  в сосновом лесу. 

День 11
Переезд до с. Барангол 

Группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Рафтинг по порогу «Аюлинский» c большой воронкой и валами.

Обед на водопаде «Бельтертуюк». После обеда начинается прохождение порогов «Тельдекпень - I и II» (4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский». 

Переезд до с. Барангол (авто 90 км).

Баня. Прощальный ужин.

Отъезд в Барнаул/ г. Горно-Алтайск*.

* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.

День 2
Начало конной части маршрута

Переход первого дня - несложный.

Крутой подъём на  перевал Тян-Хан, откуда в хорошую погоду открывается вид на гору Белуха (4509 м) - самую высокую точку Сибири.

После спуска с перевала путешественникам откроется вид на одно из многочисленных озер этого маршрута - Кара-Кёль. 

Разбиваем лагерь недалеко от озера.

День 3
Конный переход озеро Кара-Кёль - перевал Айраш - р. Шабага

Сегодня достаточно сложный переход.

Начинается день с подъёма на перевал Бахсырга, на вершине которого  расположено красивое одноимённое озеро с водой зеленого цвета.

Дальнейшее передвижение проходит по высокогорному плато среди многочисленных озер с великолепными панорамами на заснеженные вершины и сверкающие ледники.

 В заключение дня, продолжительный спуск ( пеший, коней ведем в поводу) с перевала Айраш к реке Шабага.

День 4
Конный переход р. Шабага - Шавлинское озеро

Тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (оно находится на высоте 1983 м над уровнем моря).

Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла - Мечту, Красавицу и Сказку (наивысшая из которых достигает 3764 м).

Именно это вид - отражение трех заснеженных вершин в Шавлинском озере привлекает тысячи туристов, желающих увидеть всё собственными глазами.

День 5
Пеший радиальный выход в окрестностях озер

Сегодня у нас есть уникальная возможность осмотреть самые интересные и живописные места, расположенные в окрестностях Шавлинских озер.

С берегов Верхнего озера прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.

Возможен выход к леднику Зелинского или Абыл-Оюк (7-8 часов).

День 6
Конный переход Шавлинское озеро - р. Шабага

Возвращаемся обратно по уже знакомой тропе до реки Шабага, где и размещаемся на ночлег.

День 7
Конный переход р. Шабага - ур. Ештыкель - ур. Бахсырга - ур. Кара-Кель 

Готовимся к продолжительному и достаточно тяжелому переходу: предстоит преодолеть очередные броды, спуски и подъемы.

Перед подъёмом на плато Ештыкель останавливаемся на самом теплом озере маршрута - Казан-Кель.

Передвижение по плато Ештыкель в россыпи топких болотин и озерков не самая простая задача, но невероятно красивые окружающие снежные вершины заставляют забывать  о сложностях.

День 8
Конный переход ур. Кара-Кель - ур. Саргольдик - Белый Бом&nbsp;

Заключительный конный переход. Напоследок,  очередное препятствие - крутой спуск с перевала Бахсырга.

Переезд в гостеприимный туркемпинг «У Егорыча».

Размещение палатках на территории кемпинга.

День 9
Переезд к началу водной части маршрута

После завтрака - переезд к началу водной части маршрута.

Проводится инструктаж по технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом.

Рафтинг по средней части Катуни. Первый порог «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по берегу, а также фото- и видеосъемки его прохождения.

После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер.

После порога «Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир»

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула или Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Аренда лошадей;
  • Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроем четвертого или последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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