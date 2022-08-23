К озерам Северо-Чуйского хребта и рафтинг по Чуе
На маршрут допускаются дети от 16 лет в сопровождении родителей.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая.
В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры. И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли».Ночлег в палатках на территории кемпинга
После завтрака рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления. После их прохождения группа обедает. Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых Иодринский является наиболее сложным.Ночевка в палатках
После отдыха группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя. Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго.
После прохождения шиверы под Занавес, группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни готовится к отъезду домой.
Переезд до с. Барангол (220 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*. * Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Конный переход урочище Саргольдик - перевал Тян-Хан - озеро Кара-Кёль (4-5 часов)
Начало конной части маршрута. Переход первого дня - несложный. Крутой подъём на перевал Тян-Хан, откуда в хорошую погоду открывается вид на гору Белуха (4509 м) - самую высокую точку Сибири. После спуска с перевала путешественникам откроется вид на одно из многочисленных озер этого маршрута - Кара-Кёль.Разбиваем лагерь недалеко от озера
Сегодня достаточно сложный переход. Начинается день с подъёма на перевал Бахсырга, на вершине которого расположено красивое одноимённое озеро с водой зеленого цвета. Дальнейшее передвижение проходит по высокогорному плато среди многочисленных озер с великолепными панорамами на заснеженные вершины и сверкающие ледники.
В заключение дня, продолжительный спуск (пеший, коней ведем в поводу) с перевала Айраш к реке Шабага.
Тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (оно находится на высоте 1983 м над уровнем моря). Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла - Мечту, Красавицу и Сказку (наивысшая из которых достигает 3764 м).
Именно это вид - отражение трех заснеженных вершин в Шавлинском озере привлекает тысячи туристов, желающих увидеть всё собственными глазами.
Сегодня у нас есть уникальная возможность осмотреть самые интересные и живописные места, расположенные в окрестностях Шавлинских озер. С берегов Верхнего озера прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.
Возможен выход к леднику Зелинского или Абыл-Оюк (7-8 часов).
Возвращаемся обратно по уже знакомой тропе до реки Шабага, где и размещаемся на ночлег.
Готовимся к продолжительному и достаточно тяжелому переходу: предстоит преодолеть очередные броды, спуски и подъемы. Перед подъёмом на плато Ештыкель останавливаемся на самом теплом озере маршрута - Казан-Кель.
Передвижение по плато Ештыкель в россыпи топких болотин и озерков не самая простая задача, но невероятно красивые окружающие снежные вершины заставляют забывать о сложностях.
Заключительный конный переход. Напоследок, очередное препятствие - крутой спуск с перевала Бахсырга.
Переезд к месту старта второго этапа тура - р. Чуя. Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник» и под руководством гидов начинает подготовку к сплаву по реке. Проводится инструктаж по технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом. Инструкторы осуществляют сборку средств сплава.Ночевка в палатках
Начало сплава по Чуе посвящено технике управления рафтом. У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог – «Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-Ралли». Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем – «Бегемот», характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока воды.
После его прохождения ночевка на поляне правого берега.Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями после сплава по Чуе.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Аренда лошадей;
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме четвертого или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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