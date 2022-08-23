Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

К озерам Северо-Чуйского хребта и рафтинг по Чуе

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

На маршрут допускаются дети от 16 лет в сопровождении родителей.

Встречаем: 

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. Переезд в с. Барангол и далее до с. Белый Бом (авто 650/ 350 км)

Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая.

В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры. И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли». 

Ночлег  в палатках на территории кемпинга
День 10
Продолжение сплава

После завтрака рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления. После их прохождения группа обедает. Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых Иодринский является наиболее сложным. 

Ночевка в палатках
День 11
Продолжаем сплав по заключительному участку реки Чуя

После отдыха группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя. Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго. 

После прохождения шиверы под Занавес, группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни готовится к отъезду домой.

День 12
 Заключительный день

Переезд до с. Барангол (220 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*. * Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).

Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
День 2
Переезд в урочище Саргольдик

Конный переход урочище Саргольдик - перевал Тян-Хан - озеро Кара-Кёль (4-5 часов)

Начало конной части маршрута. Переход первого дня - несложный.  Крутой подъём на  перевал Тян-Хан, откуда в хорошую погоду открывается вид на гору Белуха (4509 м) - самую высокую точку Сибири. После спуска с перевала путешественникам откроется вид на одно из многочисленных озер этого маршрута - Кара-Кёль. 

Разбиваем лагерь недалеко от озера
День 3
Конный переход озеро Кара-Кёль-перевал Айраш-р. Шабага (7-8 часов)

Сегодня достаточно сложный переход. Начинается день с подъёма на перевал Бахсырга, на вершине которого  расположено красивое одноимённое озеро с водой зеленого цвета. Дальнейшее передвижение проходит по высокогорному плато среди многочисленных озер с великолепными панорамами на заснеженные вершины и сверкающие ледники.

В заключение дня, продолжительный спуск (пеший, коней ведем в поводу) с перевала Айраш к реке Шабага.

День 4
Конный переход р. Шабага-Шавлинское озеро (4-5 часов)

Тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (оно находится на высоте 1983 м над уровнем моря). Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла - Мечту, Красавицу и Сказку (наивысшая из которых достигает 3764 м).

Именно это вид - отражение трех заснеженных вершин в Шавлинском озере привлекает тысячи туристов, желающих увидеть всё собственными глазами.

День 5
Пеший радиальный выход в окрестностях озер

Сегодня у нас есть уникальная возможность осмотреть самые интересные и живописные места, расположенные в окрестностях Шавлинских озер. С берегов Верхнего озера прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.

Возможен выход к леднику Зелинского или Абыл-Оюк (7-8 часов).

День 6
Конный переход Шавлинское озеро - р. Шабага (кони 6-7 часов)

Возвращаемся обратно по уже знакомой тропе до реки Шабага, где и размещаемся на ночлег.

День 7
Конный переход р. Шабага - ур. Ештыкель - ур. Бахсырга - ур. Кара-Кель (8-9 часов)

Готовимся к продолжительному и достаточно тяжелому переходу: предстоит преодолеть очередные броды, спуски и подъемы. Перед подъёмом на плато Ештыкель останавливаемся на самом теплом озере маршрута - Казан-Кель.

Передвижение по плато Ештыкель в россыпи топких болотин и озерков не самая простая задача, но невероятно красивые окружающие снежные вершины заставляют забывать  о сложностях.

День 8
Конный переход ур. Кара-Кель - ур. Саргольдик - Белый Бом (5-6 часов, кони 15, авто 20 км)

Заключительный конный переход. Напоследок,  очередное препятствие - крутой спуск с перевала Бахсырга. 

Переезд к месту старта второго этапа тура - р. Чуя. Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник» и под руководством гидов начинает подготовку к сплаву по реке. Проводится инструктаж по технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом. Инструкторы осуществляют сборку средств сплава. 

Ночевка в палатках
День 9
Начало сплава по Чуе

Начало сплава по Чуе посвящено технике управления рафтом. У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог – «Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-Ралли». Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем – «Бегемот», характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока воды. 

После его прохождения ночевка на поляне правого берега.

Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями после сплава по Чуе.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Аренда лошадей;
  • Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроме четвертого или последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Алтай 2023 г.

Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 42800 ₽

Алтай 2023 г.

Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 52000 ₽