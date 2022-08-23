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К озерам Северо-Чуйского хребта и рафтинг Чуя - Катунь

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Допускаются дети с 16 лет.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Встреча группы в г. Барнаул, Горно-Алтайск

Переезд Барнаул, Горно-Алтайск – с Барангол - с. Белый Бом (авто 650/350 км).

Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая.

В селе Иня Вы  увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры. И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли». 

Ночлег в палатках на территории кемпинга
День 10
Сплав по Чуе

Рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления. 

После их прохождения  группа обедает. Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых «Иодринский» является наиболее сложным. 

День 11
Сплав по заключительному участку р. Чуя

Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго. 

После прохождения шиверы «Под занавес» группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни становится на ночлег.

День 12
День активного отдыха

Желающие могут порыбачить и поймать хариуса. Вечером праздничный ужин в честь прохождения р. Чуя.

Подготовка к сплаву по Средней Катуни.

День 13
Рафтинг по средней части Катуни

Первый порог «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по берегу, а также фото- и видеосъемки его прохождения. После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер. 

После порога «Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир».

День 14
Прохождение самого мощного порога &laquo;Шабаш&raquo;

Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). После его прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер. 

Экскурсия к наскальным рисункам

Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.

День 15
Заключительный день

Группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. 

Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога «Аюлинский» c большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк». 

После обеда начинается рафтинг с прохождением порогов «Тельдекпень – I и II» (4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский». 

Переезд в с. Барангол (авто 90 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в Барнаул (22.00, авто 300 км). *Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).

Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
День 2
Переезд в урочище Саргольдик (30мин)

Конный переход урочище Саргольдик – перевал Тян-Хан – озеро Кара-Кёль (4-5 часов)

Начало конной части маршрута. Переход первого дня несложный. Крутой подъём на перевал Тян-Хан, откуда в хорошую погоду открывается вид на гору Белуха (4509 м) – самую высокую точку Сибири. После спуска путешественникам откроется вид на одно из многочисленных озер этого маршрута – Кара-Кёль. 

Разбиваем лагерь недалеко от озера
День 3
Конный переход

Озеро Кара-Кёль – перевал Айраш – р. Шабага (7-8 часов)

Сегодня достаточно сложный переход. Начинается день с подъёма на перевал Бахсырга, на вершине которого расположено красивое одноимённое озеро с водой зеленого цвета. Дальнейшее передвижение проходит по высокогорному плато среди многочисленных озер с великолепными панорамами на заснеженные вершины и сверкающие ледники.

В заключение дня, продолжительный спуск (пеший, лошадей ведем в поводу) с перевала Айраш к реке Шабага.

День 4
Конный переход

р. Шабага – Шавлинское озеро (4-5 часов)

Тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (оно находится на высоте 1983 м над уровнем моря). Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла – Мечту, Красавицу и Сказку (наивысшая из которых достигает 3764 м).

Именно этот вид – отражение заснеженных вершин в Шавлинском озере привлекает тысячи туристов, желающих увидеть всё собственными глазами.

День 5
Пеший радиальный выход в окрестностях озер

Сегодня у нас есть уникальная возможность осмотреть самые интересные и живописные места, расположенные в окрестностях Шавлинских озер.  С берегов Верхнего озера прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.

Возможен выход к леднику Зелинского или Абыл-Оюк (7-8 часов).

День 6
Конный переход

Шавлинское озеро – р. Шабага (6-7 часов)

Возвращаемся обратно по уже знакомой тропе до реки Шабага, где и размещаемся на ночлег.

День 7
Конный переход

р. Шабага – ур. Ештыкель – ур. Бахсырга – ур. Кара-Кель (8-9 часов)

Готовимся к продолжительному и достаточно тяжелому переходу: предстоит преодолеть очередные броды, спуски и подъемы. Перед подъёмом на плато Ештыкель останавливаемся на самом теплом озере маршрута – Казан-Кель.  

Передвижение по плато Ештыкель в россыпи топких болотин и озерков не самая простая задача, но невероятно красивые окружающие снежные вершины заставляют забывать о сложностях.

День 8
Конный переход

ур. Кара-Кель – ур. Саргольдик – Белый Бом (конный переход 5-6 часов, кони 15 км, авто 20 км) – р. Чуя.

Заключительный конный переход. Напоследок, очередное препятствие – крутой спуск с перевала Бахсырга.  

Прощаемся с конями и отправляемся к месту старта второй части тура – р. Чуя. 

Группа располагается на берегу реки Чуя, выше порога «Буревестник» и под руководством гидов начинает подготовку к сплаву по реке. Проводится инструктаж по технике безопасности, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом. Инструкторы осуществляют сборку средств сплава. 

Ночевка в палатках
День 9
Начало сплава по р. Чуя

Начало сплава по р. Чуя посвящено технике управления рафтом. У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог – «Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-ралли».

Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем  «Бегемот» – один из сложнейших на маршруте,  характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока воды. После его прохождения ночевка на поляне правого берега.

Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями после сплава

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула или Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Аренда лошадей;
  • Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Дополнительные бани кроем четвертого или последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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