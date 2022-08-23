К Мультинским озерам и Средняя Катунь
Возрастные требования к участникам зависят не столько от возраста, сколько от физической подготовки.
На водную часть маршрута допускаются дети с 12 лет.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. Переезд в с. Барангол (авто 300/40 км).
Ваше путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту, протяженность которого 616,7 км. Часть путешествия проходит по берегу самой крупной реки Горного Алтая – Катуни, и через несколько часов Вы окажетесь на Семинском перевале – самой высокой точке Чуйского тракта. Кедровый лес и замечательный вид на вершины Горного Алтая, открывающиеся с перевала, не оставят Вас равнодушными.
Путешествие продолжается – дорога спускается в долину реки Урсул, после чего Вы прощаетесь с Чуйским трактом и поднимаетесь на Ябоганский перевал. Спустившись с него, Вы попадаете в Усть-Канскую степь. Небольшой перевал Кырлык, и Вы – в Абайской степи, далее Ваш путь проходит вдоль реки Кокса. Переехав через перевал Громотуха, Вы вновь встречаетесь с красавицей Катунью и примерно через час путешествия по Уймонской долине Вы оказываетесь на месте первой ночевки.
Ночлег в палатках. Есть возможность размещения в домиках.
Группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога «Аюлинский» c большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк». После обеда начинается рафтинг с прохождением порогов «Тельдекпень-I и II» (4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский».
Переезд до с. Барангол (авто 90 км). Баня, прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Нижнее озеро находится на высоте 1710 м, длина 2370 м, максимальная ширина 900 м, средняя глубина 21 м. Переходим до южного окончания озера. На берегу озера на живописной поляне среди кедров, кустов жимолости и смородины останавливаемся на обед.
Пеший переход на Среднее озеро (около 6 км). Озеро расположено на высоте 1740 м, длина 1990 м, максимальная ширина 750 м, средняя глубина 8 м. Нижнее и Среднее Мультинские озера соединяются протокой, называемой «Шумы».
Ночлег в палатках.
Радиальный выход на Верхнее Мультинское озеро. Это самое дикое и наиболее живописное озеро. В озеро небольшими эффектными водопадами обрываются одиннадцать ручьев. Высота падения одного из них 60 м. Озеро овальной формы, длина около 1,5 км, ширина 0,5 км, окружено заснеженными вершинами. Пеший переход составляет 12 км в одну сторону.
Ночлег в палатках.
Радиальный выход на озеро Поперечное. В бирюзовой глади озера отражаются белоснежные вершины, окружающие его со всех сторон. Жемчужные ниточки водопадов украшают прибрежные скалы. Озеро вытянуто с севера на юг на 1,7 км. Пеший переход составляет 13 км в одну сторону.
Ночлег в палатках.
Снимаем лагерь и спускаемся на Нижнее Мультинское озеро (пеший переход около 6 км), 2-3 часа. Отдыхаем, загораем, купаемся!
Есть возможность размещения в домиках
Радиальный выход на необычайно красивое горное озеро Куйгук. Длина его около 1 км, ширина 300 - 400 м. Живописна долина ручья, по которой добираемся до озера. Пеший переход составляет 8 км в одну сторону.
Возвращение в село Маральник (внедорожник ГАЗ-66, УРАЛ - 24 км, 2-3 часа).
Переезд к началу водной части маршрута на р. Катунь в район порога Ильгумень (авто 460 км).
Ночлег на берегу р. Катунь в палатках.
Рафтинг по средней части Катуни, первый порог – «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по берегу, а так же фото- и видеосъемки его прохождения.
После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер. После порога «Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир».
Ночлег в палатках.
Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). После его прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер. Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.Экскурсия к наскальным рисункам.
Ночлег в палатках.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Аренда вьючных лошадей 2,3,4 дни тура;
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
- Баня по программе, в восьмой день тура;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение в палатках на территории кемпинга в первый, восьмой день тура;
- Камера хранения (с 2 по 8 день);
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Аренда персональной лошади, для заброски во 2,3,4 дни тура;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Фото и видеосъемка на воде
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге, на оз. Аккем и двенадцатый день тура;
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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