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К леднику Маашей и рафтинг Чуя

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

 

На водную часть маршрута допускаются дети с 16 лет.

Встречаем:

Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00

Программа тура

День 1
Переезд в с. Барангол (авто 300/40 км) и далее до реки Чуя (авто 290 км).

Встреча группы в г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. 

Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая. В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры. И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли». 

Ночлег в палатках на берегу реки.
День 10
Заключительный день.

По знакомому Чуйскому тракту возвращение в с. Барангол (авто 220 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*.

* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).

Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
День 2
Начало пешей части маршрута.

Плавный подъем по р. Маашей (Мажой), переход до устья р. Каракабак. Река Маашей остается слева внизу в каньоне. Впереди видны главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре. А если обернуться назад, то открывается отличный вид на долину реки Чуя. В пути 6-7 часов.

День 3
Пеший радиальный выход к Маашейскому леднику -&nbsp;одному из крупнейших ледников Алтая.

Пеший радиальный выход к Маашейскому леднику – одному из крупнейших ледников Алтая. Ледник Маашей залегает в большом цирке на северном склоне Северо-Чуйского хребта. Это глубокое ущелье реки Маашей, где располагалось исчезнувшее озеро Маашей. Склоны гор Маашей-Баш и Карагем питают ледник снегом. Длина ледника 6,5 км, площадь 12,8 кв.км. Это один из крупнейших и, несомненно, красивейших ледников Алтая. Язык спускается до отметки 2200 м. Пеший переход 12 км в одну сторону, в пути 7-8 часов.

День 4
Выход к &laquo;Алениным озерам&raquo;.

Выход к «Алениным озерам». После крутого и длительного подъема на морену Вашему взору откроется удивительный вид на небольшое горное озерцо, ряд небольших водопадов, ручьёв, цветов и заснеженных вершин – это еще одна прекрасная возможность насладиться великолепием алтайского высокогорья. В пути 7-8 часов.

День 5
&nbsp;Выход в верховья реки Каракабак. В пути 6-7 часов

Выход в верховья реки Каракабак, где находятся, пять изумительных по красоте горных озер. Озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют удивительное зрелище. В пути 6-7 часов.

День 6
Спуск по уже знакомой тропе в долину р. Чуя.

Вспоминаем и надолго фиксируем в памяти все самые интересные моменты вашего путешествия. Для того чтобы весь год хранить красоту алтайских гор в своем сердце. В пути 6-7 часов.

День 7
Переезд к началу водной части маршрута. Рафтинг по р. Чуя

Начало сплава по р. Чуя посвящено технике управления рафтом. У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог «Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-ралли». Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем «Бегемот», один из сложнейших на маршруте, характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока. После прохождения порога ночлег на поляне правого берега. Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями.

День 8
Рафтинг по р. Чуя.

Рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления. Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых «Иодринский» является наиболее сложным. Ночевка на берегу реки.

День 9
Рафтинг по р. Чуя.

Группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя. Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго. После прохождения шиверы «Под занавес» группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни становится на ночлег.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
  • Услуги гидов-инструкторов
  • Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
  • Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
  • Баня по программе, в десятый день тура;
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение в палатках 
  • Экскурсии по программе

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
  • Аренда персональной лошади, для заброски во 2,3,4 дни тура;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
  • Дополнительные бани.
  • Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура

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