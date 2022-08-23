К леднику Маашей и рафтинг Чуя-Катунь
Возрастные требования к участникам зависят не столько от возраста, сколько от физической подготовки.
На водную часть допускаются дети с 16 лет.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Переезд в с. Барангол (авто 300/40 км) и далее до реки Чуя (авто 290 км).
Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая.
В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры. И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли».
Ночлег в палатках на берегу реки.
После отдыха группа с новыми силами начинает сплав по средней части Катуни, первый порог – «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по берегу, а также фото- и видеосъемки его прохождения.
После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер. После порога «Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами, – стоянке «Затерянный мир».
Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). После его прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер. Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.Экскурсия к наскальным рисункам
Группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога «Аюлинский» c большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк». После обеда начинается рафтинг с прохождением порогов «Тельдекпень-I и II» (4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский».
Переезд до с. Барангол (авто 90). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22.00, 300 км)/Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Начало пешей части маршрута. Плавный подъем по р. Маашей (Мажой), переход до устья р. Каракабак. Река Маашей остается слева внизу в каньоне. Впереди видны главные вершины Северо-Чуйского хребта Карагем-Баши, Маашей-Баши, Куркуре. А если обернуться назад, то открывается отличный вид на долину реки Чуя.
В пути 6-7 часов.
Ледник Маашей залегает в большом цирке на северном склоне Северо-Чуйского хребта. Это глубокое ущелье реки Маашей, где располагалось исчезнувшее озеро Маашей. Склоны гор Маашей-Баш и Карагем питают ледник снегом. Длина ледника 6,5 км, площадь 12,8 кв.км. Это один из крупнейших и, несомненно, красивейших ледников Алтая. Язык спускается до отметки 2200 м.
Пеший переход 12 км в одну сторону, в пути 7-8 часов.
Выход к «Алениным озерам». После крутого и длительного подъема на морену Вашему взору откроется удивительный вид на небольшое горное озерцо, ряд небольших водопадов, ручьёв, цветов и заснеженных вершин – это еще одна прекрасная возможность насладиться великолепием алтайского высокогорья.
В пути 7-8 часов.
Выход в верховья реки Каракабак, где находятся, пять изумительных по красоте горных озер. Озера имеют разный цвет воды и в окружении горных вершин представляют удивительное зрелище.
В пути 6-7 часов.
Спуск по уже знакомой тропе в долину р. Чуя. Вспоминаем и надолго фиксируем в памяти все самые интересные моменты вашего путешествия. Для того чтобы весь год хранить красоту алтайских гор в своем сердце.
В пути 6-7 часов.
Начало сплава по р. Чуя посвящено технике управления рафтом. У Вас будет много свежих впечатлений. Первый порог «Буревестник», состоящий из двух ступеней. Именно с него начинается трасса «Чуя-ралли».
Далее следуют пороги – «Ербалыкский», затем «Бегемот», один из сложнейших на маршруте, характеризующийся узкими сливами, мощными «бочками», большой скоростью потока. После прохождения порога ночлег на поляне правого берега.
Вечер у костра, обмен первыми впечатлениями.
Рафтинг по порогам: «Классический», «Слаломный», «Обманный», «Веер», «Городовой». Название порогов говорит само за себя, их прохождение оставит у Вас неизгладимые впечатления. Далее последуют несколько мощных шивер и порогов, из которых «Иодринский» является наиболее сложным.
Группа продолжает сплав по заключительному участку реки Чуя. Сегодня Вам предстоит преодолеть два сложных порога: «Турбина» и «Горизонт». Эти пороги Вы будете вспоминать долго. После прохождения шиверы «Под занавес» группа выходит в устье реки и уже на берегу красавицы Катуни становится на ночлег.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Услуги гидов-инструкторов
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат). На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
- Баня по программе, в тренадцатый день тура;
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение в палатках
- Экскурсии по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Аренда персональной лошади, для заброски во 2,3,4 дни тура;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Фото и видеосъемка на воде
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Дополнительные бани.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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