К леднику Маашей и рафтинг Чуя-Катунь

Переезд в с. Барангол (авто 300/40 км) и далее до реки Чуя (авто 290 км).

Дорога идет по знаменитому Чуйскому тракту, проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с перевалов открываются в своем величии горы Алтая. Спуск в долину реки Катунь откроет перед Вами еще одну страницу разнообразия природы Алтая.

В селе Иня Вы увидите мост через Катунь, построенный без единого гвоздя – памятник архитектуры. И, наконец, в конце дня Вы, перемещаясь по долине реки, станете свидетелями неистовства порогов реки Чуя, знаменитой соревнованиями «Чуя-Ралли».

Ночлег в палатках на берегу реки.