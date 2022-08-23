К Каракольским озерам и Нижняя Катунь
На маршрут допускаются дети от 7 лет в сопровождении родителей.
Маршрут несложный, в нем могут участвовать как опытные туристы, так и новички, не имеющие опыта конных походов и рафтинга.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы г. Барнаул/г. Горно-Алтайск. Переезд г. Барнаул/г. Горно-Алтайск – г. Бийск – с. Барангол (автобусом 300/40 км).
Заезд на базовую стоянку в урочище Четкыр на внедорожнике. Путешествие на протяжении 3 часов по лесной дороге вдоль реки Эликманар и затем вверх по реке Четкыр.Ночлег на территории конной базы в палатках.
Сплав до Тавдинских пещер с прохождением порогов «Чепош», «Семинский». Обед на Камышлинском водопаде. После чего осуществляется прохождение порога «Мунинский», посещение пещер. Возможно купание в искусственном озере Бирюзовая Катунь.
Сплав по р. Катунь до с. Рыбалка с прохождением шиверы «Манжерокской» и порогов «Манжерокский», «Айский».
Экскурсия в районе озера Ая, купание, покупка сувениров.
Переезд в с. Барангол (авто 20 км). Баня. Отъезд в Барнаул (автобусом 300 км)/Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Тропа пролегает по прикаракольской тайге, в царстве величественного кедра. Постепенно поднимаясь вверх, кедрач уступает место зоне кустарников из карликовой березы и ивы и, конечно же, альпийским и субальпийским лугам, которые представляют уникальное зрелище во время цветения.
Конный переход составит 4-5 часов.Ночлег в палатках.
Поднявшись на небольшой перевал, вы увидите нагромождения каменных глыб — это Замки горных духов, которые в действительности издалека напоминают старинный средневековый замок. Такое творение природы овеяно многочисленными легендами. Подъем на Аккаинский перевал, с которого открывается красивейшая панорама горных озер, хребтов, альпийских лугов. Одна из самых высоких вершин хребта Иолго — Аккая поднимается на высоту 2385 м. С перевала тропа спускается в урочище Айрык, и снова Вы оказываетесь в царстве кедровых лесов.
Конный переход составляет 4-5 часов.Ночлег в палатках.
Посещение Каракокшинской пещеры — подземного чуда природы. Каракокшинская пещера, которую предстоит посетить, расположена в скальном известняковом массиве северного склона хребта Иогло, на высоте около 2000 метров над уровнем моря.
Прохождение пещеры не требует специального снаряжения, прохождение занимает 20 – 30 минут.Ночлег в палатках.
Путь полегает к живописным Баюкским озерам, бирюзовая гладь которых все чаще и чаще привлекает сюда туристов. Переход до урочища Муехта.
Конный переход составляет 4-5 часов.Ночлег в палатках.
Из урочища Муехта поднимаетесь на перевал Багаташ (2113 м) в долину туров — небольших каменных бастионов, сооружаемых туристами. Пройдя чуть левее, Вы окажитесь на краю цирка (форма рельефа, занимающая верховья долины), а внизу, с высоты птичьего полёта, увидите цепочку Каракольских озер. Вокруг открывается великолепная панорама ближайших хребтов Северного Алтая. Спуск к третьему озеру, пешая прогулка к верхним озерам.
Прогулка занимает 7-8 часов.Ночлег в палатках.
Посещение Муехтинского водопада (высота падения воды около 8 м). Возвращение в урочище Четкыр.
Конная часть составляет 4-5 часов.Ночлег в палатках.
Переезд до с. Барангол (60 км). Баня. Переезд до устья р. Эдиган (120 км). Подготовка к сплаву, изучение техники безопасности.
Сплав до турбазы «Катунь» с прохождением порогов «Бийка», «Тельдекпень-1», «Тельдекпень-2», «Еланда», «Чемальская труба». Во время сплава посещение мест стоянок древних людей, Чемальской ГЭС.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Аренда лошадей;
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме четвертого или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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