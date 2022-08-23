К форелевым озерам и к Телецкому озеру и Средняя Катунь
На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.Встречаем:
Барнаул: аэропорт – 7.00-8.00 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.30-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Автомобильное путешествие до Телецкого озера начинается по легендарному Чуйскому тракту — самой знаменитой дороге Алтая — древнему караванному пути Сибири. Часть пути вас будет сопровождать хозяйка Алтая — красавица Катунь. Вас встретит каменный богатырь Бабырган, - гора, заметная издалека.
По сути, с нее начинается Горный Алтай. Вы познакомитесь со столицей Республики Алтай — городом Горно-Алтайском, освежитесь студеной водой святого ключика Аржан-суу. Далее, преодолев три небольших перевала, увидите величественную реку Бия. Сливаясь чуть ниже города Бийска, Катунь и Бия образуют великую сибирскую реку Обь.
Бия проводит вас до Телецкого озера. Из поселка Иогач, по лесной дороге вы переедете на конную базу в урочище Обого. Обратите внимание, что после Иогача пропадет сотовая связь. Вы будете вне зоны доступа весь конный маршрут. Воистину, вас ждут прекрасные, нетронутые цивилизацией места!Ночевка в урочище Обого в палатках
Дорога до места сегодняшней стоянки на реке Катунь проходит через два перевала: Семинский и Чике-Таман, с которых открываются в своем величии горы Алтая.
Группа располагается на берегу реки чуть выше порога «Ильгумень», начинает подготовку к рафтингу. Проводится инструктаж по технике безопасности на воде, обучение пользованию водным снаряжением, технике управления рафтом.
Первый порог «Ильгумень» (4 к.с.), протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется возможность для обхода порога по берегу, а также фото- и видеосъемки его прохождения.
После обеда группа проходит «Кадринскую трубу» (4 к.с.), состоящую из отдельных порогов и шивер. После порога «Поганка» группа останавливается ночевать на красивом песчаном пляже, окруженном огромными соснами — стоянке «Затерянный мир».
Сегодня день начинается с прохождения самого мощного Катунского двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.). После его прохождения группа обедает на живописном песчаном пляже. Далее последует несколько мощных шивер.Экскурсия к наскальным рисункам
Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.
С новыми силами группа продолжает сплав по довольно спокойному участку Катуни. Долина реки проходит в скальных берегах. Прохождение порога «Аюлинский» c большой воронкой и валами. Обед на водопаде «Бельтертуюк». После обеда начинается рафтинг с прохождением порогов «Тельдекпень-I и II» (4 к.с.).
Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее характер реки спокойный. Прохождение порога «Еландинский».
Переезд в с. Барангол (авто 90 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (авто 300 км), г. Горно-Алтайск*.
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).Необходимо забронировать проживание в с.Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Ранний подъём, инструктаж, знакомство с лошадками и – в путь. Конная часть маршрута начинается по грунтовой дороге, что дает прекрасную возможность привыкнуть к своему коню. А тем, кто впервые в седле – освоить на практике основные правила верховой езды. Тайга подходит к самой дороге.
Слева и справа – высокие кедры, пихты, сосны, лиственницы, среди которых робко проглядывают березки и рябины. Вскоре грунтовая дорога сменяется лесной тропой, петляющей по долине реки Эвий. Время в пути – 5-6 часов.Ночевка на Черничной поляне, возле прозрачного ручья, рядом с охотничьим зимовьем
Из зоны черневой тайги поднимаемся в лесотундру. Невысокие, пушистые кедры перемежаются с живописными, волнистыми просторами, покрытыми карликовой березкой. Открываются великолепные виды на голец Турга, на Сумультинский хребет, достигающий высоты 2756 метров над уровнем моря.
Именно под скалами Сумультинского хребта притаились форелевые озера, к которым мы держим путь. Но еще нам предстоит увидеть немало озёр, - затерянных в скалах, безымянных. Эти бирюзовые жемчужины Алтая, возможно, ждут своих собственных имён. Время в пути – 5-6 часов.Ночевка на берегу озера Безымянное, под могучими кедрами. При желании, в озере можно искупаться.
В пути 5-6 часов.
Горная тропа становится сложнее, спуски сменяются подъемами. Тайга уступает место каменному царству. Дух захватывает от контрастов: на склонах гор видна граница лесов. А рядом, буквально возле тропы, встречаются небольшие каровые озера, кристально чистые.
Останавливаемся в кедраче на обрывистом берегу реки Учал. Здесь нас ожидает пешая экскурсия к одноименному водоскату. Спускаемся по крутой тропинке, чтобы увидеть на фоне темной скалы серебристые, сверкающие струи воды. Перекус можно сделать у неглубокого озера, в нем в солнечную погоду хорошо искупаться.
Одно из сегодняшних препятствий, требующее немало сил от участников - подъем на осыпной перевал, на который ведем коней в поводу. Снова запрыгнув в седло, спускаемся в долину реки Уй-Караташ, к границе леса.Ночевка на берегу р. Уй-Караташ
Сегодня двигаемся по высокогорью, обозревая окрестности на 360 градусов. Вдалеке причудливые скалы поднимаются над лиственницами и кедрачом. Подъемы снова чередуются со спусками и на одном из них, самом крутом, сводим коней в поводу. Дальше нас ждет ущелье, с одной стороны чернеющее осыпями курумника.
Сказочный вид открывается на озеро Кок-кёль, сверкающее значительно ниже тропы. Спускаемся вдоль истоков реки Пыжа. Видна токая ниточка Пыжинского водопада, к которому можно совершить пешую прогулку. Общий перепад водопадных каскадов – 100 метров. Ночлег среди густого кедрача на берегу реки Пыжа, у небольшого озера.В пути 6-7 часов.
Ландшафт снова меняется. Маршрут идет сквозь густую тайгу. Местами тропа петляет из-за упавших деревьев, и кони мягко ступают по густому мху. Кедры и лиственницы становятся выше, травы – пышнее. Кое-где всю землю покрывает сплошной ковер ярко-зеленых круглых листьев – это бадан.
По пути встречаются быстрые, прозрачные ручьи и несколько озер, сияющих между стволов. После ветреных, солнечных просторов высокогорья тайга встречает тенистой прохладой и таинственностью. В урожайный год здесь много брусники и черники и, конечно, кедрового ореха.
Летом можно отыскать грибы: маслята, моховики, подберезовики, подосиновики. Завершаем конную часть пути у живописного озера Аспарты, где расположена туристическая база. Возможна рыбалка - в озере водится карп. Ночевка на территории базы отдыха в палатках. Возможна баня.В пути 5-6 часов.
Переезд до Телецкого озера. В пути посещение исчезающего источника.Ночевка на берегу озера
Телецкое озеро — одно из главных украшений, достопримечательностей и загадок Горного Алтая. Местные жители называют его «Алтын-Кёль», что значит — «Золотое озеро». Бытует мнение, что если не побывать на озере значит не увидеть Горного Алтая.
Во время экскурсии посещение водопада Корбу. Знакомство с работой визит-центра заповедника. В пути вы услышите многочисленные легенды и истории об озере.
Переезд в с. Барангол (авто 190 км). Баня.Размещение на усадьбе по 2-3 человека в номере
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Аренда лошадей;
- Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. На сплаве дополнительно: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты;
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. На сплаве дополнительно: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме четвертого или последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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