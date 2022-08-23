К форелевым озерам и к Телецкому озеру и Средняя Катунь

Переезд г. Барнаул, г. Горно-Алтайск - Телецкое озеро - урочище Обого (авто 500/230 км)

Автомобильное путешествие до Телецкого озера начинается по легендарному Чуйскому тракту — самой знаменитой дороге Алтая — древнему караванному пути Сибири. Часть пути вас будет сопровождать хозяйка Алтая — красавица Катунь. Вас встретит каменный богатырь Бабырган, - гора, заметная издалека.

По сути, с нее начинается Горный Алтай. Вы познакомитесь со столицей Республики Алтай — городом Горно-Алтайском, освежитесь студеной водой святого ключика Аржан-суу. Далее, преодолев три небольших перевала, увидите величественную реку Бия. Сливаясь чуть ниже города Бийска, Катунь и Бия образуют великую сибирскую реку Обь.

Бия проводит вас до Телецкого озера. Из поселка Иогач, по лесной дороге вы переедете на конную базу в урочище Обого. Обратите внимание, что после Иогача пропадет сотовая связь. Вы будете вне зоны доступа весь конный маршрут. Воистину, вас ждут прекрасные, нетронутые цивилизацией места!

Ночевка в урочище Обого в палатках