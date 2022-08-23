Через весь Алтай, большая автоэкспедиция

«Алтай – сердце Евразии»

Новосибирск - Барнаул - Бийск – Усть-Сема

Встреча участников, переезд до г. Бийска. Оформив необходимые документы и познакомившись с гидом, отправляемся в наш экскурсионный тур. Первая остановка нас ждет на въезде в Республику Алтай, где на границе с Алтайским краем размещен большой информационный стенд и памятный знак «Алтай – сердце Евразии». Справа, за рекой Катунь можно увидеть стража Горного Алтая, гору Бабырган.

Через пару часов нас ждет очередная остановка и небольшая экскурсия к Камышлинскому водопаду. Увидеть Камышлинский водопад можно, если совершить небольшое путешествие к слиянию рек Катунь и Камышла между селами Усть-Сема и Барангол. Камышлинский водопад имеет высоту 12 метров и неизменно привлекает внимание всех туристов, приезжающих на Алтай. Вы можете осмотреть главный уступ водопада, возле которого есть деревянный мостик под скалой и стоит облако мелких водяных брызг. Смельчаки могут окунуться в струи водопада. Либо, при желании, можно забраться чуть повыше и посмотреть на верхние части водопада. (Экскурсию можно совершить на моторной лодке, за доп. плату)

После экскурсии к водопаду, отправляемся дальше в путь.

Останавливаемся на ночлег на территории турбазы, размещение в домиках. Ужин.

В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 1,5 – 2 часа.