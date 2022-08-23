Через весь Алтай, большая автоэкспедиция
Ограничение по возрасту: с 10 летВстречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Новосибирск - Барнаул - Бийск – Усть-Сема
Встреча участников, переезд до г. Бийска. Оформив необходимые документы и познакомившись с гидом, отправляемся в наш экскурсионный тур. Первая остановка нас ждет на въезде в Республику Алтай, где на границе с Алтайским краем размещен большой информационный стенд и памятный знак «Алтай – сердце Евразии». Справа, за рекой Катунь можно увидеть стража Горного Алтая, гору Бабырган.
Через пару часов нас ждет очередная остановка и небольшая экскурсия к Камышлинскому водопаду. Увидеть Камышлинский водопад можно, если совершить небольшое путешествие к слиянию рек Катунь и Камышла между селами Усть-Сема и Барангол. Камышлинский водопад имеет высоту 12 метров и неизменно привлекает внимание всех туристов, приезжающих на Алтай. Вы можете осмотреть главный уступ водопада, возле которого есть деревянный мостик под скалой и стоит облако мелких водяных брызг. Смельчаки могут окунуться в струи водопада. Либо, при желании, можно забраться чуть повыше и посмотреть на верхние части водопада. (Экскурсию можно совершить на моторной лодке, за доп. плату)
После экскурсии к водопаду, отправляемся дальше в путь.
Останавливаемся на ночлег на территории турбазы, размещение в домиках. Ужин.
В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 1,5 – 2 часа.
После подъема рано утром нас ждет переправа на другой берег реки Чулышман.
Достаточно продолжительный переход, по живописной долине реки Чульча и остановка около огромного водопада Учар, состоящего из нескольких каскадов. Здесь так шумно от потока, срывающегося с большой высоты, что не услышишь даже крика того, кто стоит рядом. Дальше снова пешком, в одну сторону 11 км.
Важно: Если вы не уверенны, что сможете осилить пеший переход в 20 км, то можете остаться отдыхать на базе, порыбачить в р.Чулышман (снасти не выдаем), либо заказать не пару часов лошадок для прогулки по окрестностям базы (в стоимость не входит). Баня.
Ночлег на территории турбазы «Каменные грибы», размещение в домиках. Либо любой другой похожей базе, в окрестностях.
Пешая часть 22 км, 8-10 часов.
Утром переправляемся через реку Чулышман, и посещаем уникальное природное явление — каменные грибы высотой от 1 до 7 метров. Это не рукотворные объекты, они были созданы самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции. На вид они довольно хрупкие — кажется, что шляпки грибов с минуты на минуту упадут на землю, но на самом деле камни стоят здесь очень давно. Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.
После обеда отдых на базе, желающие вечером могут посетить концерт местного сказителя и познакомиться с национальным пением.
Ночлег на территории турбазы «Каменные грибы», размещение в домиках. Либо любой другой похожей базе, в окрестностях.
Пешая часть 2-3 км, 2 часа.
т/б «Каменные грибы» - оз. Телецкое - с. Артыбаш - г. Барнаул - Новосибирск
День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель — «Золотое озеро». Согласно легенде, рассказываемой местными жителями, на дне водоема лежит слиток золота. Озеро имеет совершенно особенную атмосферу, которую Вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере.
Авто до Телецкого озера 40 км (1.5-2 часа). Катер 78 км, 2-2.5 часа. Пешая часть 1 км, 30 мин.
Переезд в Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.
От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.
Усть-Сема – Семинский перевал – перевал Чике-Таман - Чибит
Продолжаем поездку. Постепенно набираем высоту, и уже через пару часов оказываемся на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта.
Через некоторое время мы снова увидим красавицу Катунь, миновав перевал Чике-Таман. В селе Иня мы осмотрим памятник архитектуры, старинный подвесной мост, а также посетим место слияния Чуи и Катуни, место которое является священным у коренных жителей этих мест.
Далее Чуйский тракт идет вдоль реки Чуя. Здесь мы посетим древние петроглифы в местечке Калбак-Таш, Оленные камни древних и загадочных скифов, познакомимся с историческим памятником Белый Бом, посетим памятник Кольки Снегирёва - героя известной на всю страну песни о Чуйском тракте.
Размещение в домиках турбазы Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с. Чибит.
В дороге, 5-6 часов. Пешая часть 2-3 км, 2-3 часа.
Чибит – Курай - «Перевалка» – альплагерь Актру
Продолжаем наше путешествие. В селе Курай маршрут поворачивает на дорогу, ведущую до «Перевалки». От которой начинается пеший переход (10 км) по берегу реки Актру, до альпинистского лагеря.
Если позволит дорога (погода), то данный участок проедем на авто, окончательное решение принимает водитель и гид, исходя из обстановки. Возможно, пешком нужно будет пройти только самые сложные участки.
Здесь очень красиво. Лагерь функционирует с 1938 г., он является старейшим в здешних местах. Неподалеку располагаются спасатели МЧС. Долина Актру посещается как организованными группами туристов, так и обычными отдыхающими.
Размещение в палатках.
Авто: 80 км, 3-4 час. Пешая часть до 10 км, 2-3 часа.
День начинается с пешей прогулки вверх по реке. На пути мы встретим так называемые «бараньи лбы», а далее путь ведет через ледник Большой Актру к чудесному Голубому озеру. Цвет его скорее бирюзовый, вода имеет температуру 2-4 градуса тепла. Это не останавливает тех, кто горит желанием окунуться, так как озеро, так и манит своей красотой.
Можно полюбоваться на горные пейзажи, открывающиеся во всем своем великолепии в ясную погоду.
Размещение в палатках.
Пешая часть 10 км в одну сторону, 8-10 час.
р. Актру - с. Курай - с. Кош-Агач - р. Тархата - источник Теплый ключ
Сегодня, покинув альплагерь (часть пути от Альплагеря до «Перевалки» нужно будет пройти пешком), туристическая группа отправляется обратно в Курайскую степь, а далее в Чуйскую степь. Здесь пейзажи менее разнообразны, но по-своему притягательны.
В селе Кош-Агач отмечаемся у пограничников, чтобы проехать в зону покоя Укок. Здесь начинается пограничная территория. По дороге посетим Тархатинский мегалитический комплекс. Останавливаемся на ночь у источника Теплый ключ.
Размещение в палатках.
Авто: 195 км, 7-8 час. Пешая часть до 10 км, 2-3 часа.
Источник Теплый ключ - пер. Теплый Ключ - застава Аргамджи - оз. Гусиное - р. Ак-Алаха
Для желающих утро начинается с купания в радоновом источнике, конечно, если погода будет радовать. Вода в ваннах от 12 до 20 гр. тепла. В ней содержится радон. Ванны показаны не всем, лучше заранее посоветоваться с доктором. Цена – около 200 рублей.
После ванны – завтрак и продолжение пути. Впереди нас ждет перевал «Теплый ключ». Часть пути при подъеме на перевал нужно будет пройти пешком, дорога достаточно сложная и опасная.
С перевала увидем хребет Сайлюгем и Южный Алтай, «обнимающий» плато Укок на юго-западе. Дальше дорога идет рядом с грядой гор Табын-Богдо-Ола (Пять Священных Вершин) и вниз по течению реки Ак-Алаха. Здесь расположено множество разных озер.
Размещение в палатках.
Авто: 75 км, 5-6 час. Пешая часть 5-6 км, 2-3 час.
р. Ак-Алаха - пер. Теплый ключ - с. Кош-Агач
На сегодня запланирован осмотр памятников археологии, сохранившихся с древних времен. В 90-е гг. 20 в. ученые сделали здесь много открытий. Одним из самых известных является захоронение знатной женщины, Алтайской принцессы. После посещения кургана мы отправляемся в обратный путь.
Ночлег на территории т/б в с. Кош-Агач, размещение в домиках.
Авто: 210 км, 8-9 час. Пешая часть 5-6 км, 2-3 час.
с. Кош-Агач - Кызыл-Чин (Алтайский марс) - Гейзерное озеро – Чибитские водопады (Большой и Малый Улар) - Чибит
Название Кызыл-Чин с тюркского — красное ущелье и действительно в этой местности преобладает красный цвет. Очень давно, более чем 300 млн. лет назад сформировались красно-коричневые слои, которые мы здесь и видим. Зеленые цвета тоже относятся к этому периоду. Это древние глины с примесью песчаника и известняка. Цветные полоски располагаются почти горизонтальными слоями. Каждый слой формировался в определенный период и от условий того периода зависело, какой цвет приобретет глина.
На разноцветных горах можно видеть, как поработал ветер и талые воды. Выветренные склоны стоят почти вертикальными стенами с колоннами и везде по горам талые воды прорезали бороздки и овраги, создав причудливый рельеф.
Очень интересные ощущения испытываешь, когда ходишь по однородному цветному покрытию то зеленому, то желтому, то красному. А еще Кызыл-Чин может напомнить декорации к вестерну — красная пустынная местность с каньонами. Но основное, что приходит в голову — ты ходишь по безжизненной почве Марса.
Прогулка к Гейзерному озеру и экскурсия к двум водопадам Большой и Малый Улар.
Размещение в домиках турбазы Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с. Чибит.
Авто: 110 км. В дороге, 3-4 час. Пешая часть 4-5 км, 2-3 часа.
с. Чибит - Красные ворота - Пазырыкские курганы - пер. Кату-Ярык - т/б Каменные грибы
Сегодня нас ждет поездка до реки Чулышман, дорога насыщенна природными экскурсионными объектами. По пути вас ждут Красные ворота, Мертвое озеро, а также Улаганские озера, обрамленные зеленью альпийских лугов. Они расположены на Улаганском нагорье.
Дальше осмотрим пять Пазырыкских курганов, где в 6-7 вв. до н. э. хоронили знать.
С перевала Кату-Ярык (1500 м), который является самым опасным автомобильным перевалом на Алтае, прекрасно видно всю долину реки Чулышман. Спуск с перевала по соображениям безопасности пешком.
Ночлег на территории турбазы «Каменные грибы», размещение в домиках. Либо любой другой похожей базе, в окрестностях.
Авто: 140 км. В дороге, 5-6 час. Пешая часть 4-5 км, 2-3 часа.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Размещение в домиках, раздельное, по 2-4 человека. Удобства на территории. Кроме 3,4,5,6 дней тура, в эти дни размещение в палатках;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Аренда катера на Телецком озере;
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
- Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат).
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Баня по программе, два раза;
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе;
- Рекреационные сборы (сборы заповедников).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Обеды в кафе, в 1,2,5,7,8,9,12 дни тура. Один обед в среднем ~ 350 руб.;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Дополнительные бани;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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