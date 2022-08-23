"Белуха-Мульта" пеший с конным сопровождением

Пеший тур с конным сопровождением Белуха-Мульта подойдет для тех туристов, которые готовы к преодолению многих километров горных дорог пешком и к тому же хотят за один поход увидеть как можно больше великолепных пейзажей Горного Алтая

На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха;

Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;

На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00

В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00

На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00

На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00

В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00

Встречаем: