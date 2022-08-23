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"Белуха-Мульта" пеший с конным сопровождением

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Пеший тур с конным сопровождением Белуха-Мульта подойдет для тех туристов, которые готовы к преодолению многих километров горных дорог пешком и к тому же хотят за один поход увидеть как можно больше великолепных пейзажей Горного Алтая

На маршруте работают 1-2 инструктора,   1-2 конюха;

Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;

Встречаем:
  • На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 
  • В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 
  • На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 
  • На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 
  • В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Доставка из Барнаула и Горно-Алтайска
  • Перевозки, согласно программы тура;
  • Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах);
  • Баня согласно, программы тура.
  • Оплата работы инструкторов, водителей.
  • Оплата рекреационных сборов.
  • Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
  • Оплата трехразового питания.
  • Аренда снаряжения.

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты;
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
  • Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
  • Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах;
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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