"Белуха-Мульта" пеший с конным сопровождением
Пеший тур с конным сопровождением Белуха-Мульта подойдет для тех туристов, которые готовы к преодолению многих километров горных дорог пешком и к тому же хотят за один поход увидеть как можно больше великолепных пейзажей Горного Алтая
На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха;
Дети до 16 лет на маршрут не допускаются;Встречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- Доставка из Барнаула и Горно-Алтайска
- Перевозки, согласно программы тура;
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах);
- Баня согласно, программы тура.
- Оплата работы инструкторов, водителей.
- Оплата рекреационных сборов.
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания.
- Аренда снаряжения.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера;
- Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу, в том числе камера хранения, зарядка гаджетов и тд.;
- Дополнительные бани, в первый день в кемпинге и на озерах;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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