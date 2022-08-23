Алтайское ожерелье
Тур для активных любителей путешествовать. Несложный, подходит для детей и взрослых.Встречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Переезд до с. Манжерок (40 км), подъем на г. Малая Синюха на кресельном подъемнике (длина 2389м., перепад высот 600м., время в пути 25-30 мин., высота над уровнем моря 1012м.). Перед нами великолепная панорама параллельных хребтов, живописных долин и зеркала озера Манжерок (рассказ и легенды об озере).
Остановка для самостоятельного обеда в кафе в 13:00 (14:00) часов.
Переезд по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая до природного парка «Уч-Энмек» (140 км). Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира! Живописна дорога проходит через Семинский перевал.
Посещение Каракольской долины: гора Уч-Энмек и прилегающие к ней территории издревле считались особыми. Коренные алтайцы верят, что здесь находится акупунктурная точка земли, и Каракольская долина является хранилищем информации о ключевых процессах, происходящих на планете. Индейцы Северной Америки говорят, что Уч-Энмек – одна из 20 гор, объединяющих Землю. Ученые называют это место колыбелью мировых цивилизаций, и до сих пор ломают головы над загадочными курганами, стелами и петроглифами. Знакомство с природными и этнографическими памятниками Алтая, культурой и обычаями алтайцев.
Алтайский вечер (горловое пение «Кай», ужин с дегустацией национальной алтайской кухни). Вечер знакомств.
Проживание в гостинице «Уч-Энмек» - удобства на этаже для всех категорий (иного размещения в гостинице нет).
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в г. Горно-Алтайск 175 км (прибытие в Горно-Алтайск 13:30).
Трансфер к автобусной доставке 10:00.
Путешествие в Уймонскую долину в Усть-Коксинском районе (около 5 часов). Усть-Коксинский район – один из самых отдаленных районов Алтая. Именно здесь находится высочайший горный массив Белуха (высота 4509 м). В ясную погоду с обзорных площадок можно увидеть белоснежные пики северной части г. Белуха.
Остановка для самостоятельного обеда в кафе с.Усть-Кан.
Размещение в гостинице/туркомплексе «Уймонская жемчужина»/ «Камза»/Центр Активного отдыха Колобок.
Ужин.
Уймонская долина - это чистейший воздух, альпийские луга, непроходимая тайга, удивительной формы горы, звенящие родники, освежающие реки и озера, парящие в небе птицы, вольные животные и многое другое, что принято называть девственной природой. Посещение смотровой площадки, с которой в ясную погоду открывается г. Белуха.
Обед.
Большинство людей связывают Алтай с легендами о мистической стране Беловодье, считающейся обителью бессмертия и свободы. Русский философ, ученый, путешественник, художник Н.К. Рерих считал Беловодье аналогом Шамбалы. Он утверждал о существовании прочной связи между Тибетом, Индией и Алтаем, предполагал, что они являются звеньями единой энергетической системы, созданной жителями Атлантиды.
Обзорная экскурсия по Уймонской долине – знакомимся с творчеством Н.К.Рериха на Алтае в музее Н.К.Рериха в с. Верхний Уймон. Музей создан на территории усадьбы В.С. Атаманова, построенной в конце ХIХ века. Именно в этом доме, принадлежавшем в то время известному уймонцу Варфоломею Семёновичу Атаманову, с 7 по 19 августа 1926 года останавливалась экспедиция Н.К.Рериха.
Посещение музея «Изба староверов». Музей истории Уймонской долины, или по-другому музей старообрядчества, находится в старинном селе Верх-Уймон (Верхний Уймон), которое было основано в 1786 староверами, переселенцами из Кузнецкого края и Бухтармы. Это гораздо больше, чем просто музей, как мы привыкли его себе представлять.
Ужин.
Свободный день. По желанию доп.экскурсии:
Мультинские озера. Этот каскад озёр расположен в верховьях реки Мульта и по её притокам. Это уникальное место Алтая, здесь произрастают редкие виды растений. Мультинские озера – единственное место в мире, где обитает горькушка Ревякиной. Стоимость 1800 руб./чел, минимальная группа 4 чел.
Башталинское озеро. Башталинские озёра находятся на склонах Теректинского хребта. Теректинский хребет является западным продолжением северной цепи Центрального Алтая. В хорошую погоду можно увидеть самую высокую точку Алтая гору Белуху. Это нетронутый уголок природы, хранящий множество прекрасных мест с девственной природой. Стоимость 1800 руб./чел, минимальная группа 4 чел.
Экскурсия к реке Тургунда (130 км, левый приток реки Катунь, примерно, в 100 м. вверх по течению от впадения в Катунь правого притока - реки Аккем). Здесь, на достаточно просторной террасе левого берега, и располагаются четыре каменных изваяния – «Каменные бабы», оставленные нам тюркской эпохой VI-IX вв. в истории Алтая. Каменные бабы или, как называют их алтайцы, кезер-таш — каменные изваяния, оставленные нам тюркской эпохой в истории Алтая. В Горном Алтае найдено более 30 изваяний. Несмотря на суровые климатические условия, каменные изваяния хорошо сохранились.
Стоимость 1800 руб./чел, минимальная группа 4 чел.
Ужин.
Чемальский район – мекка туризма в Горном Алтае. Солнечных дней здесь больше чем в Крыму, а мягкий климат и потрясающая природа манит не одну тысячу путешественников. Чемальский район знаменит своими достопримечательностями: Чемальские православные святыни, урочище Чеч-Кыш, прогулка до Чемальской ГЭС по «козьей тропке».
Остановка для самостоятельного обеда в кафе.
Самым популярным местом рафтинга в России является Алтай! Почему? Обилие рек Алтая позволяет организовать сплавы всех категорий сложности. Предлагаемый сплав по реке Катунь на резиновых надувных лодках типа РАФТ с инструктором подарит вам не только массу положительных эмоций, но и укрепит веру в себя. Рафтинг это романтика походной жизни на часок и яркие ощущения водной стихии, доступные каждому! Это активный отдых для людей от 6-ти и до 60-ти лет.
За дополнительную плату предлагается сплав по р. Катунь на рафтах от 800 руб./чел.
Ужин.
Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса, - Ворота Сартакпая. Кроме того, вы посетите храм Иоанна Богослова на острове Патмос, увидите самообновляющуюся икону. Узнаете об истоках православия на Алтае.
Автомобильная экскурсия «Долина горных духов». Экскурсия в урочище Чеч-Кыш – скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь. В заключение экскурсии Вас будет ждать, обед - пикник и горячий чай, приготовленный на костре.
При хорошей погоде посещение Тавдинских пещер (80 км, несколько десятков пещер, многие из которых имеют по несколько входов и соединяются друг с другом). В разные времена они служили жильем для человека. При раскопках в них были обнаружены предметы гончарного производства и другие археологические находки. Самым интересным будет: Большая Тавдинская пещера, «Орлиный грот», «Арка желаний».
Возвращение в с. Чемал.
Ужин.
Переезд в г. Горно-Алтайск (100 км) – столицу Республики Алтай. Одна из главных достопримечательностей Горно-Алтайска - краеведческий музей им. А.В.Анохина – самый большой музей за Уралом.
Первый музей Республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов. В музее хранятся уникальные коллекции по палеонтологии, археологии, минералогии, археологические экспонаты самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека, экспонаты из курганов Ак-Алаха с плато Укок, памятники древнетюркской рунической письменности, этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев, а также основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г.И. Чорос-Гуркина. Посещение музея.
Остановка для самостоятельного обеда в кафе города.
По желанию посещение фитоаптеки.
Переезд до Телецкого озера (с.Артыбаш, 175 км).
Размещение на базе отдыха «Алтын Кель»/ гостиница «Артыбаш»/ туркомплекс «Эдем»/ турбаза «Горное озеро»/усадьба «Чагат».
Ужин.
Телецкое озеро - это один из крупнейших водоемов Южной Сибири, одно из самых глубокий озер в России. По объему чистой пресной воды оно уступает только Байкалу. Его так и называют – Алтайский Байкал. Озеро объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Алтын-Кель – так его называют коренные алтайцы, «Золотое озеро».
Экскурсия на теплоходе /катере по Телецкому озеру к водопадам Киште и Корбу. Посещение территории заповедника (водопад Большой Корбу).
Обед.
Свободное время.
Экскурсия на Третью речку с каскадом водопадов. Тропа среди тайги ведет к небольшой речке Ойрок. Водопады на Третьей речке, конечно, не такие величественные как Корбу. Самый большой перепад высоты — каскад около 5 метров. Ущелье реки, ванночки, или бурлящий поток в большую воду очень живописны.
Ужин.
Внимание. При наборе группы от 6 чел дополнительно предлагается однодневная экскурсия к Каменным грибам Чулышманской долины (катер 150 км, авто 80 км, 1 день). Цена 6490 руб./чел. Экскурсия заменяет 8 или 9 день тура. Бронировать необходимо при покупке тура. Количество мест ограничено. Туристам со слабой физической формой данная экскурсия не рекомендуется.
Отдых на берегу озера.
По желанию экскурсия на гору Тилан-Туу (Змеиная гора). Гора не очень высока, но подъем на нее довольно крутой и занимает около тридцати минут от старого Артыбаша, где когда-то начинался поселок. Тропа идет по смешанному лесу. Довольно напряженный подъем с лихвой компенсируется изумительным видом со смотровой площадки: открывается вид на Телецкое озеро, старый Артыбаш прямо под горой, поселок Иогач на другой стороне озера. Видно мост через Бию. А все это окружают волны гор, поросших кедрами и соснами.
Обед.
За дополнительную плату предлагается сплав по р. Бия на рафтахот 600 руб./чел.
Ужин.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула и Горно-Алтайска;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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