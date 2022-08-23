Алтайское ожерелье

Первое знакомство с Алтаем

Переезд до с. Манжерок (40 км), подъем на г. Малая Синюха на кресельном подъемнике (длина 2389м., перепад высот 600м., время в пути 25-30 мин., высота над уровнем моря 1012м.). Перед нами великолепная панорама параллельных хребтов, живописных долин и зеркала озера Манжерок (рассказ и легенды об озере).

Остановка для самостоятельного обеда в кафе в 13:00 (14:00) часов.

Переезд по Чуйскому тракту вглубь Горного Алтая до природного парка «Уч-Энмек» (140 км). Чуйский тракт – древний торговый путь, соединявший разные народы на протяжении веков. Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира! Живописна дорога проходит через Семинский перевал.

Посещение Каракольской долины: гора Уч-Энмек и прилегающие к ней территории издревле считались особыми. Коренные алтайцы верят, что здесь находится акупунктурная точка земли, и Каракольская долина является хранилищем информации о ключевых процессах, происходящих на планете. Индейцы Северной Америки говорят, что Уч-Энмек – одна из 20 гор, объединяющих Землю. Ученые называют это место колыбелью мировых цивилизаций, и до сих пор ломают головы над загадочными курганами, стелами и петроглифами. Знакомство с природными и этнографическими памятниками Алтая, культурой и обычаями алтайцев.

Алтайский вечер (горловое пение «Кай», ужин с дегустацией национальной алтайской кухни). Вечер знакомств.

Проживание в гостинице «Уч-Энмек» - удобства на этаже для всех категорий (иного размещения в гостинице нет).