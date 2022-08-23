Алтайская Одиссея
Тур для активных любителей путешествовать! Несложный, подходит для детей и взрослых.Встречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
После завтрака мы отправимся на обзорную экскурсию по Барнаулу, посетим Алтайский Государственный Краеведческий музей. Барнаул – город с уникальной горнозаводской историей, основанный в 1730 году. Менее чем за 300 лет он из заводского поселка превратился в культурный, образовательный и промышленный центр Сибири. Сегодня Барнаул гармонично сочетает в себе современные и исторические здания XVIII–XIX веков, входит в пятерку самых зеленых и в двадцатку крупных городов России.
Далее наш путь лежит через г. Бийск (150 км). Из Бийска берёт начало легендарный Чуйский тракт, с официальным присвоенным ему в 1922 году статусом - дороги государственного значения. Бийск – ворота Горного Алтая, с которых начинаются все горные туристические маршруты. Отсюда идут дороги на всемирно известные Телецкое озеро, гору Белуху, Чемал. Мы же двигаемся дальше в город-курорт Белокуриха (70 км), широко известный своими термальными радоновыми источниками, не уступающими по своим лечебным свойствам известным европейским курортам.
Размещение в гостинице «Нео»/ «Баваренок». Обед.
Авто 220 км.
Чудесное летнее утро. Просыпаемся бодрыми и полными сил.
Завтрак.
После Вас ждет обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха. Это один из крупнейших курортов федерального значения, который расположен в предгорьях Алтая на высоте 240-250 метров над уровнем моря, в долине горной реки Белокурихи. Положительная энергетика живописной природы, целебные минеральные источники, горный воздух – все это ставит Белокуриху в число лучших курортов Евразии.
По желанию, Вы сможете подняться на гору Церковка на кресельном подъемнике (от 400 руб./чел) и восхититься красотами Бийской равнины с высоты птичьего полета. Воздух Белокурихи необычайно чист благодаря повышенному содержанию легких аэроионов.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Авто 36 км.
Завтрак.Освобождение номеров. Переезд в Горно-Алтайск – столицу Республики Алтай. В Горной долине наш город любимый, окруженный горами, холмами и лесами. Это один из самых зелёных городов России. Только представьте, как красиво на улицах города весной и летом, когда все расцветает и утопает в зелени. По желанию – посещение фитоаптеки и пчелоцентра.
Обед в кафе г. Горно-Алтайска.
Переезд на озеро Телецкое – жемчужину Алтайских гор (175 км). Имеет статус ЮНЕСКО. Телецкое озеро лежит на высоте 434 метра. Максимальная глубина - 323 метра, длина - 78,6 км.
Размещение на турбазе «Алтын Кёль» / «Эдем» / гостиница «Артыбаш».
Отдыхаем, набираемся сил, любуемся Телецким озером. Ужин.
Авто 350 км.
Завтрак. Экскурсия на катере/теплоходе по Телецкому озеру - самому большому озеру Алтая. Рассказ об истории происхождения озера. Посещение водопадов Киште и Корбу, посещение Алтайского Государственного Природного Биосферного Заповедника.
Обед.
Живописная тропа приведет нас вглубь тайги, в ущелье горной реки Ойрок к каскаду водопадов. Местные жители также называют ее Третьей речкой. Река Ойрок находится на правом берегу Телецкого озера, в селе Артыбаш. Главное достоинство ущелья - каскады небольших, но очень живописных водопадов и природные ванны, наполненные прозрачной водой.
Возвращение на турбазу.
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в Горно-Алтайск (175 км).
Обед в кафе г. Горно-Алтайска.
Посещение краеведческого музей им. А.В.Анохина – самого большого краеведческого музея за Уралом. В фондах Национального музея хранится весь спектр предметов материальной и духовной культуры народов Республики Алтай.
Продолжение путешествия по Чуйскому тракту до Манжерок.
Размещение.
Осваиваемся и сливаемся с окружающими пейзажами. Как же здесь красиво! Озеро Манжерок, располагается у подножья г. Малая Синюха, являющейся с древности покровительницей женщин и семей. А канатно-кресельная дорога на вершину горы – является самой длинной в Сибири. Ее протяженность составляет 2389 м.
Вы можете подняться на кресельном подъемнике на гору Синюха. Со смотровой площадки кресельного подъемника на вершине Малой Синюхи вы увидите живописные окрестности, среди которых прекрасный уголок природы – озеро Манжерок, вид на долину р. Катунь и параллельные хребты. Ужин.
Завтрак. С новыми силами отправляемся в путь. Сегодня Вас ждет экскурсия на Чемальскую ГЭС, в село Чемал – уникальный природный объект с особым микроклиматом. И, кажется, что здесь больше солнечного света, а воздух словно пропитан эфирными маслами хвои. Чувствуешь легкость и единение с природой. Особою духовную связь ощущаешь с первых мгновений, ступая на подвесной мост над рекой Катунь, ведущий к Иоанно-Богословскому храму на острове Патмос. И сердце замирает, и хочется на хоть на миг остаться здесь, наедине со своим мыслями.
Обед.
После вкусного обеда продолжаем наш путь в Тавдинские пещеры - пещерные отверстия находятся в отвесных скалах и утесах, в прошлом они служили жильем для человека. Называются они так от названия деревни Тавда (или по-другому Талда), которая раньше находилась вблизи пещер. Протяженность скал почти на пять километров – это целая система пещер, где они связаны друг с другом, и каждая имеет по несколько входов и выходов. Уникальна Талдинская карстовая арка - представляет редкую форму - туннель, переходящий в мост. С 1996 арка имеет статус памятника природы краевого значения.Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд в г. Барнаул (280 км) с остановкой в старинном селе Сростки - родине Василия Шукшина. Гуляя по селу, невольно ощущаешь себя в мире героев книг и фильмов В.М. Шукшина. Впечатляет село и своими размерами. Экскурсия по Музею-заповеднику В.М.Шукшина.
Обед в кафе «Калина Красная» в с. Сростки.
Трансфер в Барнаул. Размещение в гостинице.
Ужин.
Ранний завтрак (или ланч-бокс).
Трансфер в аэропорт г. Барнаула.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула и Горно-Алтайска;
- Услуги гидов-инструкторов;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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