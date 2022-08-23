Алтайская Одиссея

После завтрака мы отправимся на обзорную экскурсию по Барнаулу, посетим Алтайский Государственный Краеведческий музей. Барнаул – город с уникальной горнозаводской историей, основанный в 1730 году. Менее чем за 300 лет он из заводского поселка превратился в культурный, образовательный и промышленный центр Сибири. Сегодня Барнаул гармонично сочетает в себе современные и исторические здания XVIII–XIX веков, входит в пятерку самых зеленых и в двадцатку крупных городов России.

Далее наш путь лежит через г. Бийск (150 км). Из Бийска берёт начало легендарный Чуйский тракт, с официальным присвоенным ему в 1922 году статусом - дороги государственного значения. Бийск – ворота Горного Алтая, с которых начинаются все горные туристические маршруты. Отсюда идут дороги на всемирно известные Телецкое озеро, гору Белуху, Чемал. Мы же двигаемся дальше в город-курорт Белокуриха (70 км), широко известный своими термальными радоновыми источниками, не уступающими по своим лечебным свойствам известным европейским курортам.

Размещение в гостинице «Нео»/ «Баваренок». Обед.

Авто 220 км.