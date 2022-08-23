Алтай - Земля Духов 2022
Это самый насыщенный тур по Горному Алтаю. От смены пейзажей, событий, персонажей кружится голова!
Это лучший тур, чтобы понять и почувствовать Дух Великого Алтая – земли, где до сих пор люди живут в единении с природой, сохраняя древние традиции своих предков.
Это лучший тур, чтобы увидеть всю красоту и многообразие Алтайской Земли: тур проведет Вас по всем дорогам Алтая – до монгольской и казахстанской границ. Вы увидите все разнообразие ландшафтов и климатических зон. Высокогорные степи и снежно-ледовые горы, массивы труднопроходимой тайги и альпийские луга, озера и водопады Алтая. При пересечении Алтая с севера на юг меняется не только животный и растительный мир, но и жизненный уклад местного населения.
Тур сочетает в себе насыщенную программу и достаточно комфортное проживание, а потому способен удовлетворить самого любознательного путешественника, не требует от участников отличной физической формы и не имеет ограничений по возрасту.
...Алтай не просто горы, леса, реки, водопады, а живой дух щедрый, богатый исполин-великан. Г.И. Чорос-Гуркин
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска (8.00-10.00). Трансфер и размещение на базе отдыха в Майминском районе Республики Алтай. Отдых.
Экскурсия в с. Чемал (авто + пешеходная). Визитной карточкой всего Чемальского района является Чемальская ГЭС - первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году. Недалеко от ГЭС находится место слияния рек Чемал и Катунь. Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса, - Ворота Сартакпая. Кроме того, вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии в Чемале, увидите самообновляющуюся икону.
Экскурсия «Долина горных духов». Экскурсия в урочище Чеч-кыш – живописный скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Экскурсия на пасеку.
Экскурсия в Горно-Алтайский ботанический сад СО РАН. Вы познакомитесь с редкими и лечебными растениями Горного Алтая. Специалисты помогут подобрать чаи или лечебные сборы.
Экскурсия по Чуйскому тракту. Усть-Сема – Акташ.
В 2016 г. Чуйский тракт, главная дорога Алтая, вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии «National Geographiс»: «Проехать по Чуйскому тракту - все равно что пересечь всю Россию».
Но не только красотой и природными памятниками интересна эта дорога. На протяжении веков эта земля была «перекрестком дорог». Сотни народов прошли здесь, оставляя знаки своего пребывания в виде наскальных рисунков, каменных изваяний, курганов, в виде живущих до сих пор традициях, верованиях и обычаях местных жителей.
Сегодня мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим красавицы-реки Катунь и Чуя, место их слияния (природный парк «Чуй-Оозы») и некоторые пороги (3 -5 категории сложности), по которым проходят водные маршруты, посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш. Комплекс содержит более 500 композиций, состоящих из более, чем 5000 рисунков, древнейшие из которых датируются 8-м тысячелетием до н. э.
Продвигаясь по Чуйскому тракту вглубь Алтая, за 2 дня доедем почти до монгольской границы, увидим смену природно-климатических зон. Чуйский тракт «забирается» все выше, и вместе с ним, мы попадаем в Курайскую и Чуйскую степи – одни из самых высокогорных в мире (высота н. у. м. до 2000 м). Величественная панорама Северо-Чуйского хребта, степи и полупустыни… - у нас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи!
Размещение в гостинице, в с. Акташ.
Знакомство с достопримечательностями Улаганского и Кош-Агачского районов. Это самые отдаленные, высокогорные районы Горного Алтая. Кроме того, это районы со своей, отличной культурой. Большую часть населения Кош-Агачского района составляют казахи, а Улаганского - одна из древнейших народностей, населяющих Алтай – теленгиты.
Продолжим путешествие по Чуйскому тракту, проехав практически до границы с Монголией, посетим Гейзеровое озеро и «Марс» - места с необыкновенными «космическими» пейзажами.
Наc ждет посещение «смешанной» казахской и теленгитской семьи, ужин с блюдами национальной казахской кухни. Примем участие в приготовлении древнего напитка кочевников – хаан чая.
Экскурсия на cвященное место теленгитов.
Возвращение по Чуйскому тракту в Онгудайский район. Размещение в гостинице этно-природного парка «Уч-Энмек». Онгудайский район - один из самых больших районов Горного Алтая. Здесь до сих пор сохраняются традиционные верования и уклад жизни алтайцев.
Обзорная автомобильная экскурсия в этно-природный парк «Уч-Энмек», Каракольскую долину: «Тайны священной долины». Вас ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая – Каракольской долиной, которая с древнейших времен несет сакральное значение для коренного населения. Во время экскурсии путешественники соприкоснутся с историей Алтая, познакомятся с археологическими комплексами древней культуры, наскальными рисунками. Уникальная возможность открыть для себя сокровенное знание народа, которому доверено сохранение культурного богатства Алтая.
Фольклорный концерт (горловое пение), ужин с дегустацией блюд национальной кухни.
Переезд в Усть-Коксинский район Республики Алтай (380 км). По дороге перевалы Кырлыкский, Громотуха, Ябоганский. Размещение в гостинице.
Экскурсия в с. Верх-Уймон, в музей Н. К. Рериха.
Музей-заповедник Рериха был открыт в усадьбе В.С. Атаманова. Здесь знаменитый ученый, путешественник и художник Николай Рерих останавливался во время Центрально-Азиатской экспедиции. По результатам экспедиции Рерих опубликовал огромное количество научных статей, создал сотни прекрасных картин и проект строительства поселения будущего Звенигорода в Уймонской долине. Вы сможете познакомиться с культурным и научным наследием Рерихов.
Свободный день.
Этот день в заповедной Уймонской долине Вы можете посвятить отдыху, прогулкам, оздоровительным процедурам в гостинице или (по желанию, за дополнительную плату от 1500 руб/чел, оплата на месте) отправиться на экскурсию на Красную гору (или Мультинские озера). Массив Красной горы находится приблизительно в 60 км от с. Усть-Кокса на высоте 2471 м над уровнем моря.
Самое крупное озеро, Нижнее, имеет длину ок. километра и триста-четыреста метров в ширину. По берегам озера расположился кедровый лес. Местность около Красной горы богата уникальными лекарственными травами: красный корень, маралий корень, красная щётка, золотой корень и др. На транспорте повышенной проходимости доезжаем до первого озера и отправляемся на прогулку ко второму. Здесь можно отдохнуть и сделать отличные фото с видами окружающей природы.
Немного отдохнув, начинаем подъем к 3-му озеру. Минут через 5 оказываемся на смотровой площадке с великолепным видом.
Экскурсия по Уймонской долине. C XVIII в здесь на окраине Российской империи поселились староверы. Заповедная долина столетиями влекла к себе свободолюбивых и инакомыслящих людей, которые искали не только спасения от преследователей веры, но и легендарную страну Беловодье, где «все жили по справедливости и по Божескому закону». До сих пор в поисках Беловодья и Шамбалы в Уймонскую долину приезжает множество людей со всей России, некоторые из них остаются здесь навсегда. Попробуйте «прикоснуться» к тайне Уймонской долины!
Вас ждет знакомство с природой и историей долины, посещение священных для местных жителей (алтайцев и староверов мест), знакомство с интересными людьми, знакомство с фольклором и бытом староверов в «Музее истории и культуры Уймонской долины.
Сегодня у вас есть возможность увидеть высочайшую вершину Сибири, Белуху – гору Уч Сюмер, считающуюся священной у многих народов. По желанию (за доп. плату от 20000 руб/чел) полет на вертолете к подножию горы Белуха.
Переезд в Майминский район. Размещение в гостинице.
Окончание тура, выезд в Горно-Алтайск/ Новосибирск/ Барнаул (в соответствии с заказанным трансфером).
Ориентировочное время прибытия в Горно-Алтайск 14.00. Ориентировочное время прибытия в Новосибирск/Барнаул – 22:00. Время местное.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
- 2-/3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха «стандарт» с удобствами на этаже или на территории, «комфорт» - с удобствами в номере (кроме 4-го дня – с удобствами на этаже)
- 2-разовое питание (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда)
- услуги сопровождающего – гида
- рекреационные сборы
Оплачивается отдельно
- билеты от вашего города до г.Горно-Алтайска
- билеты от г. Горно-Алтайск/ Новосибирск/ Барнаул до вашего города
- трансфер из Барнаула/ Новосибирска и обратно: 3200 руб./2900 руб. (дети до 14 лет)
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