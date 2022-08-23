Алтай - Земля Духов 2022

Это самый насыщенный тур по Горному Алтаю. От смены пейзажей, событий, персонажей кружится голова!

Это лучший тур, чтобы понять и почувствовать Дух Великого Алтая – земли, где до сих пор люди живут в единении с природой, сохраняя древние традиции своих предков.

Это лучший тур, чтобы увидеть всю красоту и многообразие Алтайской Земли: тур проведет Вас по всем дорогам Алтая – до монгольской и казахстанской границ. Вы увидите все разнообразие ландшафтов и климатических зон. Высокогорные степи и снежно-ледовые горы, массивы труднопроходимой тайги и альпийские луга, озера и водопады Алтая. При пересечении Алтая с севера на юг меняется не только животный и растительный мир, но и жизненный уклад местного населения.

Тур сочетает в себе насыщенную программу и достаточно комфортное проживание, а потому способен удовлетворить самого любознательного путешественника, не требует от участников отличной физической формы и не имеет ограничений по возрасту.

...Алтай не просто горы, леса, реки, водопады, а живой дух щедрый, богатый исполин-великан. Г.И. Чорос-Гуркин