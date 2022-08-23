Ак-Тру пеший с автосопровождением
Во время этого пешего тура на Алтае путешественников ждут встречи с горными вершинами, покрытыми вечным снегами, озерами с бирюзовой водой. Путники увидят своими глазами все многоцветье долины Кызыл-Чин, называемой Алтайским Марсом,поднимутся на перевалы, с которых открывается вид на величественные вершины хребта, высшей точкой которого является гора Маашей-Баши (4173 м.н.у.м.) и конечно же прикоснутся к вечности ледников Актру, овеянных легендами и охраняемых духами Алтая.
Маршрут легкий, для участия в нем туристы должны хорошую физическую форму готовые пройти по 20-25 км в день без нагрузки в виде тяжелого рюкзака;
Дети до 8 лет на маршрут не допускаются, до 18 лет в сопровождении родителей, опекунов, либо по нотариально заверенной доверенности;Встречаем:
Барнаул: аэропорт –5.00-7.30 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.00-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00
Вас ждет:
Программа тура
Туркомплекс «Таежник» – т/к Кочевник с.Чибит
Автопереезд проходит по Чуйскму тракту, дороге входящий в десятку красивейших дорог мира. Автомобилю с туристами предстоит преодолеть перевал Семинский - высочайший перевал тракта (высота 1717 метров) и серпантиннный перевал Чике-Таман, с вершины которого открывается прекрасный вид на окружающие горы. По пути следования гости Алтая посетят место где Чуя впадает в Катунь, увидят памятник Кольке Снегиреву. Также их ждет экскурсия на Гейзерное озеро Ну и конечно гид расскажет были и легенды Чуйского тракта.
Обед в кафе.
Размещение на туркомплексе Кочевник зависит от выбранного варианта (для тех кто бронировал палатки за доп.плату можно разместиться в домиках - от 800 рублей с человека), На территории базы протекает горная река, на базе зона покрытия — Билайн и МТС.
Ужин в кафе. Баня. Вечер знакомств.
Турбаза “Кочевник” – Урочище Актру (горный центр Алтай-Актру).
Завтрак в кафе на т/к “Кочевник”
Переезд на автомобиле высокой проходимости до урочища Актру. Дорога займет 3-4 часа. Размещение на территории альпбазы «Актру», которая расположена в живописной долине у подножия ледников Северо-Чуйского хребта на высоте 2200м над уровнем моря.
Размещение зависит от выбранного варианта. Питание в кафе. После обеда экскурсия на ледник Малый Актру. Ужин. Баня.
Завтрак в кафе
Тропа от лагеря идет вдоль левого берега реки Актру по склону горы Кызылташ, По ходу движения можно будет увидеть ледник Малый Актру, который расположен между вершинами Кара-Таш и Купол и занимает круто ниспадающую ледниковую долину. Он виден из ущелья Актру слева от горы Кара-Таш. Полюбоваться этим ледником можно как вблизи, так и издалека.
Дальше тропа выводит к Бараньим лбам, справа от которых нужно подняться по крутому осыпному кулуару. После утомительного подъема взору открывается небольшое горное озеро, после озере открывается великолепный громадное ледяное поле, окруженное скалистыми горами. В нижней части ледник не покрыт снегом. В районе нижней трети ледника, на расстоянии примерно 1 км от края языка, за его левой мореной на высоте 2840 м находится Голубое озеро — объект, достойный внимания.
Обед в виде сух.пайка. Размещение зависит от выбранного варианта. Ужин. Баня.
Перевал нетрудный, его высота 3100 метров и имеет категорию сложности -1А. С перевала открывается великолепный вид на Курайскую степь. К вечеру возвращаемся в базовый лагерь.
Обед в виде сух.пайка. Размещение зависит от выбранного варианта. Ужин. Баня.
Урочище Актру (горный центр Алтай-Актру) - Озеро Горных духов - Туркомплекс “Кочевник”
Завтрак в кафе. С утра предстоит переезд на автомобиле от альплагеря Актру до Озера Горных Духов, по лесной грунтовой дороге. Во время переезда Вы сможете увидеть, как могучие кедры горно-лесного пояса сменяются цветами и кустарниками альпийскими лугов переходящими при дальнейшем наборе высоты в горную тундру. Отсюда открывается потрясающий виды.
Перед нами как на ладони прекрасные и величавые ледники Северо-Чуйского хребта. Далее нужно будет идти пешком, путь проходит по «каменной реке» из курумника. Примерно через час в дали покажется кусочек синей глади, это и будет наше озеро. Краски просто невероятные: синее небо, белизна снега, зелень альпийских лугов и невероятная бирюза горного озёра. После экскурсии на озеро спускаемся в село Акташ и едем по асфальтированной дороге на турбазу Кочевник
Обед в виде сух.пайка.
Размещение на туркомплексе Кочевник зависит от выбранного варианта (для тех кто бронировал палатки за доп.плату можно разместиться в домиках - от 800 рублей с человека), На территории базы протекает горная река, на базе зона покрытия — Билайн и МТС.
Ужин в кафе. Баня.
Экскурсия: Туркомплекс “Кочевник” - Цветные горы ур.Кызыл-Чин (Марсианские пейзажи)
Завтрак в кафе.
Сегодня группе туристов предстоит стать покорителями Марсианских троп. Пейзажи ур. Кызыл-Чин поражают своими красками. Склоны гор имеют чуть ли ни все оттенки красного, в зависимости от погоды и освещения, с вкраплениями желтого, оранжевого, голубого, синего, зеленого и даже фиолетового цветов. Даже по первому Марсу можно гулять долго и даже пройти по ущелью волков, сделав сотни фотографий, а уж если идти на второй Марс, то восторгу не будет предела. А пройти то всего от первого до второго Марса нужно примерно пару километров.
В общем у путешественников будет целый день на исследование долины реки Кызыл-Чин В древние времена на этом месте было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро, а 4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди. Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля.
Возвращение на туркомплекс Кочевник зависит от выбранного варианта (для тех кто бронировал палатки за доп.плату можно разместиться в домиках - от 800 рублей с человека), На территории базы протекает горная река, на базе зона покрытия — Билайн и МТС.
Ужин в кафе. Баня.
Туркомплекс “Кочевник” - Туркомплекс Таёжник
Возвращение на туркомплекс «Таежник». Баня. Выезд для тех кто заказал вечернюю доставку в 22.30 до Новосибирска и Барнаула. Прибытие в Барнаул в 4 утра следующего дня. Прибытие в Новосибирск в 7 утра следующего дня.
Для тех кто выбрал вариант доставки туристскими автобусами отправление на следующий день в 12 часов дня, прибытия согласно графика движения. Для тех, кто заказал утренний выезд на следующий день, после окончания тура - выезд в пределах между 10-30 и 12-00 до городов Барнаул и Горно-Алтайск.
Тех, кому нужно в аэропорт Горно-Алтайска, мы отвезем туда ко времени начала регистрации на рейс.
Стоимость
Включено в стоимость
- Доставка из городов Барнаул и Горно-Алтайск, доставка в одну сторону из Новосибирска
- Перевозки, согласно программы тура;
- Оплата проживания (оплата места под палатки или летние домики из расчета 2-6 человек в одном домике, одноместное размещение под запрос);
- Баня согласно, программы тура;
- Оплата работы инструкторов;
- Оплата рекреационных сборов;
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания в кафе, на радиальных выходах - сух.паек
- Аренда снаряжения
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
- алкоголь
- дополнительные экскурсии и сувениры
- Доставка из всех городов, кроме Барнаула и Горно-Алтайска до т/к Таежник, доставка из Новосибирска в одну сторону
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽