Ак-Тру пеший с автосопровождением

Во время этого пешего тура на Алтае путешественников ждут встречи с горными вершинами, покрытыми вечным снегами, озерами с бирюзовой водой. Путники увидят своими глазами все многоцветье долины Кызыл-Чин, называемой Алтайским Марсом,поднимутся на перевалы, с которых открывается вид на величественные вершины хребта, высшей точкой которого является гора Маашей-Баши (4173 м.н.у.м.) и конечно же прикоснутся к вечности ледников Актру, овеянных легендами и охраняемых духами Алтая.

Маршрут легкий, для участия в нем туристы должны хорошую физическую форму готовые пройти по 20-25 км в день без нагрузки в виде тяжелого рюкзака;

Дети до 8 лет на маршрут не допускаются, до 18 лет в сопровождении родителей, опекунов, либо по нотариально заверенной доверенности;

Встречаем:

Барнаул: аэропорт –5.00-7.30 Барнаул: железнодорожный вокзал – 8.00-9.00 Барнаул: остановка ДСУ 7 – 9.30-10.00 (для тех кто едет из Новосибирска на рейсовом автобусе) Бийск: остановка Мост – 11.30-12.30 Горно-Алтайск: аэропорт – 8.20-9.00