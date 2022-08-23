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Активный тур по Алтаю «От Шавлинских озер до Катуни»

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.  На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)

Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону

Из Барнаула  - 1200 р с чел. в одну сторону

Из Горно-Алтайска 800р. с чел.

Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.

Программа тура

День 1
Чуйский тракт

Элекмонар - конная база

Сбор участников конного похода на базе до 10 утра и дальнейший переезд к селу Курай по Чуйскому тракту.

Эта трасса пересекает Республику от Севера к Югу, уходя за границу вглубь Монголии. В пути обратите внимание на то, какой Алтай разный. От низких лесистых гор к высоким остроконечным скалам, уходящим в небосвод, до равнин и степей, простирающихся до горизонта.

По приезду - размещение в палаточном лагере, инструктаж по верховой езде и техника безопасности.

Баня. Ужин.

День 10
Прохождение порогов &laquo;Кадрин&raquo; &ndash; &laquo;Шабаш&raquo;

Сегодня группу водного тура ожидает прохождение Кадринской трубы - порог «Кадрин», продолжительностью около 4 км.

После легкого перекуса продолжение сплава по Катуни - до порога «Шабаш» (Кузюр). Название говорит само за себя - это порог 4 категории сложности, состоящий из двух ступеней, с большим количеством хаотично расположенных «бочек».

День 11
Порог &laquo;Каянча&raquo; - &laquo;Аяла&raquo; - с. Куюс

Сегодня выходим на каскады «Каянча-1», «Каянча-2», подготавливаемся к порогу «Аяла» и делаем остановку недалеко от с. Куюс, чередуя активный день и день отдыха.

Вечером состоится прогулка к великолепным творениям древности - петроглифам.

День 12
Завершающий. &laquo;Тельдекпень-1&raquo;, &laquo;Тельдекпень-2&raquo;, &laquo;Бийка&raquo;, &laquo;Еландинский&raquo;

Проходя под Ороктойским мостом, рафт достигнет самого глубокого места реки Катунь - порога «Тельдекпень».

Далее держим путь через порог «Бийка», который после пройденных Вами испытаний, будет казаться небольшим волнением. Однако, не стоит расслабляться, т.к. впереди порог «Еландинский» - 4 к.с., после которого чалимся и отправляемся на базу.

Вечером, по традиции и, конечно, необходимости группу ждет баня, прощальный костер, для тех, кто торопится - отправление на Новосибирском автобусе в сторону дома, а для тех, кому не куда торопиться-ночевка на уютной базе.

День 2
Конный маршрут у подножья Северо-Чуйского хребта

Конная база - Долина Ештык-Коль - Озеро - Джангысколь - Озеро Каракол

Время в пути в первый день конного тура составит около пяти - шести часов.

Двигаемся по долине реки Кара-Кабак, минуя живописное урочище Тындыс-Кель. Конный маршрут пролегает у подножия Северо-Чуйского хребта с его вершиной Баашей-Баши, достигающей высоты 4177 метров над уровнем моря.

Веками ландшафт меняется. Когда-то здесь на месте урочища Тындыс-Кель было огромное озеро, теперь же, остались только следы, напоминающие об этом. Это два водоема Джингыс-Кель и Кара-Кель. У последнего и будет разбит наш лагерь.

День 3
Радиальная&nbsp;вылазка&nbsp;к озеру Кара-Кабаха

Озеро Каракол - Мажойский перевал - Река Каракабак

Тропа ведет групп вверх все дальше - к перевалу Можойский, а затем и спуск в долину реки Маашей. Достигнув устья реки Кара-кабак, вновь подъем и вот она поляна для нашего уютного лагеря.

Разместившись и сделав паузу на обеденный перерыв, делаем рдиальную пешую вылазку к озеру Кара-Кабаха, откуда и берет начало одноименная река.

Расположено озеро на высоте 2300 метров над уровнем моря, а площадь составляет не более одного квадратного километра. Вода весьма холодна, так как озеро отнесено специалистами к разряду ледниковых. В силу своего высокогорного расположения, не имеет богатых древесиной и растительностью берегов, а даже наоборот, стеснено крутыми, уходящими к воде склонами гор, покрытыми даже в летний период снежными шапками.

День 4
Долина рек

Озеро Каракабак - Долина реки Карасу - Река Шабага - Река Шавла - стрелка правой и левой Шавлы

Продолжительный переход к слиянию Правой и Левой Шавлы ожидает в этот день участников конного похода по Алтаю.

Пройдя по долинам рек Кара-Суу и Шабага, выходим на огромное плато, поросшее карликовой березкой и разноцветными мхами, откуда сможем увидеть Северо-Чуйский и Южно -чуйский хребет во всей красе.

Ночлег сегодня будет в кедровом лесу у слияния рек.

До долгожданной цели осталось совсем немного!

День 5
Дневка. Радиальный выход на Шавлинское озеро

Вот и настал тот день, ради которого мы здесь! Радиальный выход пешком к жемчужине конного тура - Шавлинским озерам! Тропа к озерам состоит из каменных осыпей, а по берегам совершенно нет мест для выпаса лошадей, поэтому наши четвероногие друзья будут нас дожидаться в окрестностях стоянки и подкреплять свои силы сочной высокогорной травой.

Устремляемся вверх к нашей цели и выходим к нижнему Шавлинскому озеру, от которого открывается прекрасный вид на вершины гор Сказка Мечта и Красавица. Столь романтичные имена мог придумать только уже видавший странник! Далее, поднимаемся ко второму - верхнему озеру, откуда открывается перспектива на Шавлинский ледник. Далее группе будет дано некоторое время на самостоятельную прогулку по окрестностям. Обратно идем той же тропой.

День 6
Дневка. Радиальный выход на гору Обзорную

Подъем на гору Обзорную, высота которой 2500 метров. Именно от сюда и стоит смотреть векликолепную панораму Шавлинских озер и одноименной долины.

День 7
Река Шавла - река Каракабак&nbsp;

Возвращаемся к уже знакомыми местами к реке Каракабак. Пейзажи, которые Вы видели пару дней назад, проходя по этой тропе, выглядят совсем иначе - это эффект гор!

День 8
Переход Мажойского перевала к озеру Кара-Кель&nbsp;

Река Каракабак - Мажойский перевал - Озеро Кара-Кол - Долина Ешты-Коль - конная база

Подъем, сбор амуниции и выход в обратный путь.

Тропа от лагеря постепенно нас выводит на лесную дорогу, уходящую к Можойскому перевалу, а затем в долину озера Карак-Кель. Минуя урочище Тындыс-Кёль, выходим к базовой стоянке.

Наши лошадки уже дома, а нам завтра еще предстоит длинный путь. Баня, ужин, прощание.

День 9
Прохождение порога &laquo;Ильгумень&raquo;

Конная база - переезд до точки старта водного маршрута.

Автомобиль заберет вас ранним утром и доставит на место по дивной дороге, змеей извивающейся среди горных хребтов и перевалов.

Прибыв на место, проходим инструктаж по технике безопасности и начинаем сплав по р. Катунь.

Экстремальные ощущения начнутся уже с порога «Ильгумень» (порог 3 категории сложности). Волны доходят там до высоты 2 – 2.5 метра.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
  • Услуги гидов-инструкторов.
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка. 
  • Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК. 
  • Рекреационные сборы;
  • Медицинская страховка.
  • Размещение по программе (палатки)
  • Экскурсии по программе.

Оплачивается отдельно

  • Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
  • ж/д, авиабилеты;
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
  • Алкогольные и прохладительные напитки;
  • Спальник (температура комфорт 0 - +5)
  • Дополнительные бани кроме  последнего  дня.
  • Фото и видеосъемка на воде
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

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