Активный тур по Алтаю «От Шавлинских озер до Катуни»
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 7-8 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости. На маршрут допускаются дети от 12 лет в сопровождении родителей.Как добраться:
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск - Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар ( обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором)
Из Новосибирска – 1800 р . с чел в одну сторону
Из Барнаула - 1200 р с чел. в одну сторону
Из Горно-Алтайска 800р. с чел.
Цены могут быть изменены в зависимости от кол-ва человек на трансфере.
Вас ждет:
Программа тура
Элекмонар - конная база
Сбор участников конного похода на базе до 10 утра и дальнейший переезд к селу Курай по Чуйскому тракту.
Эта трасса пересекает Республику от Севера к Югу, уходя за границу вглубь Монголии. В пути обратите внимание на то, какой Алтай разный. От низких лесистых гор к высоким остроконечным скалам, уходящим в небосвод, до равнин и степей, простирающихся до горизонта.
По приезду - размещение в палаточном лагере, инструктаж по верховой езде и техника безопасности.
Баня. Ужин.
Сегодня группу водного тура ожидает прохождение Кадринской трубы - порог «Кадрин», продолжительностью около 4 км.
После легкого перекуса продолжение сплава по Катуни - до порога «Шабаш» (Кузюр). Название говорит само за себя - это порог 4 категории сложности, состоящий из двух ступеней, с большим количеством хаотично расположенных «бочек».
Сегодня выходим на каскады «Каянча-1», «Каянча-2», подготавливаемся к порогу «Аяла» и делаем остановку недалеко от с. Куюс, чередуя активный день и день отдыха.
Вечером состоится прогулка к великолепным творениям древности - петроглифам.
Проходя под Ороктойским мостом, рафт достигнет самого глубокого места реки Катунь - порога «Тельдекпень».
Далее держим путь через порог «Бийка», который после пройденных Вами испытаний, будет казаться небольшим волнением. Однако, не стоит расслабляться, т.к. впереди порог «Еландинский» - 4 к.с., после которого чалимся и отправляемся на базу.
Вечером, по традиции и, конечно, необходимости группу ждет баня, прощальный костер, для тех, кто торопится - отправление на Новосибирском автобусе в сторону дома, а для тех, кому не куда торопиться-ночевка на уютной базе.
Конная база - Долина Ештык-Коль - Озеро - Джангысколь - Озеро Каракол
Время в пути в первый день конного тура составит около пяти - шести часов.
Двигаемся по долине реки Кара-Кабак, минуя живописное урочище Тындыс-Кель. Конный маршрут пролегает у подножия Северо-Чуйского хребта с его вершиной Баашей-Баши, достигающей высоты 4177 метров над уровнем моря.
Веками ландшафт меняется. Когда-то здесь на месте урочища Тындыс-Кель было огромное озеро, теперь же, остались только следы, напоминающие об этом. Это два водоема Джингыс-Кель и Кара-Кель. У последнего и будет разбит наш лагерь.
Озеро Каракол - Мажойский перевал - Река Каракабак
Тропа ведет групп вверх все дальше - к перевалу Можойский, а затем и спуск в долину реки Маашей. Достигнув устья реки Кара-кабак, вновь подъем и вот она поляна для нашего уютного лагеря.
Разместившись и сделав паузу на обеденный перерыв, делаем рдиальную пешую вылазку к озеру Кара-Кабаха, откуда и берет начало одноименная река.
Расположено озеро на высоте 2300 метров над уровнем моря, а площадь составляет не более одного квадратного километра. Вода весьма холодна, так как озеро отнесено специалистами к разряду ледниковых. В силу своего высокогорного расположения, не имеет богатых древесиной и растительностью берегов, а даже наоборот, стеснено крутыми, уходящими к воде склонами гор, покрытыми даже в летний период снежными шапками.
Озеро Каракабак - Долина реки Карасу - Река Шабага - Река Шавла - стрелка правой и левой Шавлы
Продолжительный переход к слиянию Правой и Левой Шавлы ожидает в этот день участников конного похода по Алтаю.
Пройдя по долинам рек Кара-Суу и Шабага, выходим на огромное плато, поросшее карликовой березкой и разноцветными мхами, откуда сможем увидеть Северо-Чуйский и Южно -чуйский хребет во всей красе.
Ночлег сегодня будет в кедровом лесу у слияния рек.
До долгожданной цели осталось совсем немного!
Вот и настал тот день, ради которого мы здесь! Радиальный выход пешком к жемчужине конного тура - Шавлинским озерам! Тропа к озерам состоит из каменных осыпей, а по берегам совершенно нет мест для выпаса лошадей, поэтому наши четвероногие друзья будут нас дожидаться в окрестностях стоянки и подкреплять свои силы сочной высокогорной травой.
Устремляемся вверх к нашей цели и выходим к нижнему Шавлинскому озеру, от которого открывается прекрасный вид на вершины гор Сказка Мечта и Красавица. Столь романтичные имена мог придумать только уже видавший странник! Далее, поднимаемся ко второму - верхнему озеру, откуда открывается перспектива на Шавлинский ледник. Далее группе будет дано некоторое время на самостоятельную прогулку по окрестностям. Обратно идем той же тропой.
Подъем на гору Обзорную, высота которой 2500 метров. Именно от сюда и стоит смотреть векликолепную панораму Шавлинских озер и одноименной долины.
Возвращаемся к уже знакомыми местами к реке Каракабак. Пейзажи, которые Вы видели пару дней назад, проходя по этой тропе, выглядят совсем иначе - это эффект гор!
Река Каракабак - Мажойский перевал - Озеро Кара-Кол - Долина Ешты-Коль - конная база
Подъем, сбор амуниции и выход в обратный путь.
Тропа от лагеря постепенно нас выводит на лесную дорогу, уходящую к Можойскому перевалу, а затем в долину озера Карак-Кель. Минуя урочище Тындыс-Кёль, выходим к базовой стоянке.
Наши лошадки уже дома, а нам завтра еще предстоит длинный путь. Баня, ужин, прощание.
Конная база - переезд до точки старта водного маршрута.
Автомобиль заберет вас ранним утром и доставит на место по дивной дороге, змеей извивающейся среди горных хребтов и перевалов.
Прибыв на место, проходим инструктаж по технике безопасности и начинаем сплав по р. Катунь.
Экстремальные ощущения начнутся уже с порога «Ильгумень» (порог 3 категории сложности). Волны доходят там до высоты 2 – 2.5 метра.
Стоимость
Включено в стоимость
- Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки)
- Экскурсии по программе.
Оплачивается отдельно
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Спальник (температура комфорт 0 - +5)
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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