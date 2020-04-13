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Алтай
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Летние туры на Алтай : 2

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Алтай 2023 г.

Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам

Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 42800 ₽

Алтай 2023 г.

Треккинг на Алтай. Мультинские озёра

Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.

Ближайший заезд:

c 30 июля по 05 августа

7 дней 6 ночей

от 52000 ₽

Прошедшие Летние туры на Алтай : 59

Алтай

Сплав Аргут

Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована! Отличная рыбалка на реке и ее притоках. Вы сможете поймать ленка, таймен...

Ближайший заезд:

c 15 июня по 24 июня

10 дней 9 ночей

от 15000 ₽

Алтай

Поход к подножию Белухи

Пеший поход, позволяющий за короткий промежуток времени побывать у подножия высшей точки Сибири - горы Белуха 4509 м, а также полюбоваться красотами Катунского хребта в...

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 13 сентября

10 дней 9 ночей

от 16500 ₽

Алтай

Шавлинские озера

Шавлинское озеро – одно из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря на Северо-Чуйском хребте в долине одноименной реки Шавла

Ближайший заезд:

c 04 сентября по 13 сентября

10 дней 9 ночей

от 16500 ₽

Алтай

Купол трех озер 3556 м

Ущелье Актру находится в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай. Оно известно как один из центров альпинизма на Алтае, основанный еще в 1938 году, в послевоенное...

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 11 сентября

7 дней 6 ночей

от 16500 ₽

Алтай
(1)

Конный тур по Алтаю «Емурлинский водопад»

«Емурлинский водопад» — это идеально подходящий для начинающих путешественников конный поход по Алтаю.

Ближайший заезд:

c 05 октября по 10 октября

6 дней 5 ночей

от 18500 ₽

Алтай

Конный тур к Туюкским озерам и горе Сарлык

Маршрут данного конного похода проходит от основной реки Горного Алтая - «Хозяйки» Катуни вплоть до Чуйского тракта через перевалы, долины и озера. Вашему взору будет п...

Ближайший заезд:

c 05 сентября по 13 сентября

9 дней 8 ночей

от 21000 ₽

Алтай

Тур выходного дня. Чуйские истории

Чуйский тракт! Сколько человеческих судеб на протяжении огромного промежутка времени связала воедино, переплела эта уникальная дорога.

Ближайший заезд:

c 19 сентября по 22 сентября

4 дня 3 ночи

от 22000 ₽

Алтай

В страну высокогорных озер

Вы увидите Каракольские озера, поднимаемся к Замкам горных духов,спустимся в Каракокшинскую пещеру. пройдем у подножия Альбагана к Скалам Самоварам в Долину Тогусколь

Ближайший заезд:

c 25 июля по 06 августа

13 дней 12 ночей

от 22000 ₽

Алтай

«Мультинские озера» Уймонская долина

Этот маршрут рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться красотой окружающего пейзажа в полной мере, без утомительного груза за спиной. Ваши ве...

Ближайший заезд:

c 11 августа по 17 августа

7 дней 6 ночей

от 23000 ₽

Алтай

Мультинские озера с автосопровождением

Пеший тур “Мультинские озера” с автосопровождением не только позволит провести Ваш отдых активно и увидеть красивейшие места Горного Алтая, но и впитать в себя энергию ...

Ближайший заезд:

c 16 августа по 22 августа

7 дней 6 ночей

от 23000 ₽

Алтай

Сумультинский конный с рыбалкой

Берите удочки, во время похода в Сумульте можно поймать нашу самую вкусную рыбу, – хариуса!

Ближайший заезд:

c 15 августа по 23 августа

9 дней 8 ночей

от 26000 ₽

Алтай

Тур “К подножью Белухи”

Алтай — чарующая страна голубых озер и белоснежных горных вершин, воспетая поэтами и художниками

Ближайший заезд:

c 15 июля по 25 июля

11 дней 10 ночей

от 26000 ₽

Алтай

Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак

Приглашаем Вас в поход по самому центру Северо-Чуйского хребта, который является одним из самых крупных на Алтае. Маршрут пролегает по долине реки Маашей до ледника Маа...

Ближайший заезд:

c 05 августа по 10 августа

6 дней 5 ночей

от 27000 ₽

Алтай

“Во владение синего волка”

Уч-Энмек - одна из центральных точек маршрута. Существует поверье, что гора открывается только людям с чистым сердцем, притом, не только открывается, но и исполняет зав...

Ближайший заезд:

c 09 августа по 16 августа

8 дней 7 ночей

от 27500 ₽

Алтай

Путешествие к подножию горы Белуха» треккинг в сопровождении лошадей

Алтайцы почитают Белуху и считают ее священной горой. Алтайские названия Белухи — Кадын-Бажи (вершина Катуни), Ак-Суру (величавая), Мусдутуу (ледяная гора). Многие люди...

Ближайший заезд:

c 17 июля по 26 июля

10 дней 9 ночей

от 28480 ₽

Алтай

Улаганский маршрут

Конный тур Улаганский - это удивительный по объему впечатлений, числу достопримечательностей и красоте окружающей природы, конный маршрут по Улаганскому району Республи...

Ближайший заезд:

c 16 августа по 24 августа

9 дней 8 ночей

от 28500 ₽

Алтай

Конный поход "Ан`ылу"

В переводе алтайского «Ан ылу» звучит как особенный, а свое имя он получил благодаря просьбам участников конных походов былых лет: захватить на маршруте больше удивител...

Ближайший заезд:

c 25 августа по 04 сентября

11 дней 10 ночей

от 29000 ₽

Алтай

Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми

Белуха неспроста считается жемчужиной Алтая. Свое название она получила, благодаря своему цвету — круглый год три ее вершины покрыты ярко-белым снегом. Эта гора — высша...

Ближайший заезд:

c 24 августа по 01 сентября

9 дней 8 ночей

от 29000 ₽

Алтай

Легенды седого Алтая

Тур “Легенды Алтая” прекрасная возможность увидеть самые красивые места Горного Алтая всего за 5 дней, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и ...

Ближайший заезд:

c 06 сентября по 10 сентября

5 дней 4 ночи

от 29500 ₽

Алтай

Ак-Тру пеший с автосопровождением

Хотите увидеть красоты Северо Чуйского хребта и при этом не хотите нести за плечами рюкзак или путешествовать верхом? Тогда этот тур для вас.

Ближайший заезд:

c 09 августа по 15 августа

7 дней 6 ночей

от 31000 ₽

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