Летние туры на Алтай : 2
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Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽
Прошедшие Летние туры на Алтай : 59
Сплав Аргут
Сплав по Аргуту – путешествие для настоящих экстремалов. Крупная доза адреналина гарантирована! Отличная рыбалка на реке и ее притоках. Вы сможете поймать ленка, таймен...
Ближайший заезд:
c 15 июня по 24 июня
10 дней 9 ночей
от 15000 ₽
Поход к подножию Белухи
Пеший поход, позволяющий за короткий промежуток времени побывать у подножия высшей точки Сибири - горы Белуха 4509 м, а также полюбоваться красотами Катунского хребта в...
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 13 сентября
10 дней 9 ночей
от 16500 ₽
Шавлинские озера
Шавлинское озеро – одно из красивейших мест Горного Алтая. Располагается оно на высоте 2000 м над уровнем моря на Северо-Чуйском хребте в долине одноименной реки Шавла
Ближайший заезд:
c 04 сентября по 13 сентября
10 дней 9 ночей
от 16500 ₽
Купол трех озер 3556 м
Ущелье Актру находится в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай. Оно известно как один из центров альпинизма на Алтае, основанный еще в 1938 году, в послевоенное...
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 11 сентября
7 дней 6 ночей
от 16500 ₽
Конный тур по Алтаю «Емурлинский водопад»
«Емурлинский водопад» — это идеально подходящий для начинающих путешественников конный поход по Алтаю.
Ближайший заезд:
c 05 октября по 10 октября
6 дней 5 ночей
от 18500 ₽
Конный тур к Туюкским озерам и горе Сарлык
Маршрут данного конного похода проходит от основной реки Горного Алтая - «Хозяйки» Катуни вплоть до Чуйского тракта через перевалы, долины и озера. Вашему взору будет п...
Ближайший заезд:
c 05 сентября по 13 сентября
9 дней 8 ночей
от 21000 ₽
Тур выходного дня. Чуйские истории
Чуйский тракт! Сколько человеческих судеб на протяжении огромного промежутка времени связала воедино, переплела эта уникальная дорога.
Ближайший заезд:
c 19 сентября по 22 сентября
4 дня 3 ночи
от 22000 ₽
В страну высокогорных озер
Вы увидите Каракольские озера, поднимаемся к Замкам горных духов,спустимся в Каракокшинскую пещеру. пройдем у подножия Альбагана к Скалам Самоварам в Долину Тогусколь
Ближайший заезд:
c 25 июля по 06 августа
13 дней 12 ночей
от 22000 ₽
«Мультинские озера» Уймонская долина
Этот маршрут рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться красотой окружающего пейзажа в полной мере, без утомительного груза за спиной. Ваши ве...
Ближайший заезд:
c 11 августа по 17 августа
7 дней 6 ночей
от 23000 ₽
Мультинские озера с автосопровождением
Пеший тур “Мультинские озера” с автосопровождением не только позволит провести Ваш отдых активно и увидеть красивейшие места Горного Алтая, но и впитать в себя энергию ...
Ближайший заезд:
c 16 августа по 22 августа
7 дней 6 ночей
от 23000 ₽
Сумультинский конный с рыбалкой
Берите удочки, во время похода в Сумульте можно поймать нашу самую вкусную рыбу, – хариуса!
Ближайший заезд:
c 15 августа по 23 августа
9 дней 8 ночей
от 26000 ₽
Тур “К подножью Белухи”
Алтай — чарующая страна голубых озер и белоснежных горных вершин, воспетая поэтами и художниками
Ближайший заезд:
c 15 июля по 25 июля
11 дней 10 ночей
от 26000 ₽
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Приглашаем Вас в поход по самому центру Северо-Чуйского хребта, который является одним из самых крупных на Алтае. Маршрут пролегает по долине реки Маашей до ледника Маа...
Ближайший заезд:
c 05 августа по 10 августа
6 дней 5 ночей
от 27000 ₽
“Во владение синего волка”
Уч-Энмек - одна из центральных точек маршрута. Существует поверье, что гора открывается только людям с чистым сердцем, притом, не только открывается, но и исполняет зав...
Ближайший заезд:
c 09 августа по 16 августа
8 дней 7 ночей
от 27500 ₽
Путешествие к подножию горы Белуха» треккинг в сопровождении лошадей
Алтайцы почитают Белуху и считают ее священной горой. Алтайские названия Белухи — Кадын-Бажи (вершина Катуни), Ак-Суру (величавая), Мусдутуу (ледяная гора). Многие люди...
Ближайший заезд:
c 17 июля по 26 июля
10 дней 9 ночей
от 28480 ₽
Улаганский маршрут
Конный тур Улаганский - это удивительный по объему впечатлений, числу достопримечательностей и красоте окружающей природы, конный маршрут по Улаганскому району Республи...
Ближайший заезд:
c 16 августа по 24 августа
9 дней 8 ночей
от 28500 ₽
Конный поход "Ан`ылу"
В переводе алтайского «Ан ылу» звучит как особенный, а свое имя он получил благодаря просьбам участников конных походов былых лет: захватить на маршруте больше удивител...
Ближайший заезд:
c 25 августа по 04 сентября
11 дней 10 ночей
от 29000 ₽
Пеший поход к Белухе с вьючными лошадьми
Белуха неспроста считается жемчужиной Алтая. Свое название она получила, благодаря своему цвету — круглый год три ее вершины покрыты ярко-белым снегом. Эта гора — высша...
Ближайший заезд:
c 24 августа по 01 сентября
9 дней 8 ночей
от 29000 ₽
Легенды седого Алтая
Тур “Легенды Алтая” прекрасная возможность увидеть самые красивые места Горного Алтая всего за 5 дней, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и ...
Ближайший заезд:
c 06 сентября по 10 сентября
5 дней 4 ночи
от 29500 ₽
Ак-Тру пеший с автосопровождением
Хотите увидеть красоты Северо Чуйского хребта и при этом не хотите нести за плечами рюкзак или путешествовать верхом? Тогда этот тур для вас.
Ближайший заезд:
c 09 августа по 15 августа
7 дней 6 ночей
от 31000 ₽
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