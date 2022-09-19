Конный тур по Алтаю «Каракольские озера — кольцевой» 2022
Целью этого конного похода являются Каракольские озера, поражающие своей красотой, окутанные многочисленными легендами и поверьями.
Помимо Каракольских, вы сможете увидеть еще и множество других, не менее красивых озёр: Айрыкские, Ак-Каинские, озеро Виктории, Вероники Также на конном маршруте запланировано посещение Каракокшинской пещеры, Муихтинского водопада и обзор потрясающих перевалов. Маршрут - идеальный вариант для тех, кто хочет познакомиться с Высокогорьем Алтая, поражающие своей красотой, окутанные многочисленными легендами и поверьями.
Согласно легендам, в пятом - самом большом озере, дно которого не проглядывается уже с берега, расположен вход во владения самого Ульгеня - господина подземного мира! А Замки Горных духов, расположенные на перевале Багаташ - место встречи духов Алтая верхнего и нижнего миров! Не удивляйтесь, если проходя на своем верном коне мимо этого уникального по своей красоте места, вы почувствуете или прилив энергии или, напротив, определенную слабость - на каждого Замки влияют по своему. Об этих явлениях и многих других мифах и легендах участникам конного похода по Горному Алтаю непременно расскажет наш квалифицированный инструктор вечером у таежного костра.
Вас ждет:
Программа тура
Сбор всей группы в селе Элекмонар до 15 часов. В Элекмонаре Вас встретят, проведут теоретический инструктаж, ответят на все волнующие вопросы. После чего на автомобиле повышенной проходимости Вы отправитесь на конную ферму «Маяк Алтая».
На базе: размещение, обед/ужин, инструктаж, баня, вечер в уютной беседке у жаркого костра.
Первый день всегда сложный - знакомство с лошадьми, а кто-то их вблизи видит первый раз в жизни; первый переход, когда ничего толком не умеешь; знакомство с коллективом… Но не пугайтесь, на третий день вы, совершенно точно, станете дружной компанией и будете себя чувствовать, будто родились на коне!
Итак, конная тропа вьется по красивейшему лесу, выводит на альпийские луга, потом снова «окунает» в дебри Алтайкой тайги и, наконец, участники конного тура оказываются на высокогорной поляне под горой Кылай, где и остановятся на ночлег.
Завтрак, приготовленный на костре, сбор вещей и выход на маршрут конного тура.
Первой точкой на маршруте будет великолепное высокогорное озеро Виктории. Кто его так назвал? - спросите у инструктора. На берегу озера запланирован небольшой обед, после - прогулка вокруг озера и снова в седло!
Извилистыми тропками погружаемся в мир кедрового леса и через некоторое время достигаем урочища «Уул» - в переводе с алтайского языка означает «Мальчик».
Остановкана ночь на светлой поляне, окруженной валежником из огромных кедров, в извилистых ветвях которых можно вообразить себе жителей тайги и их мифических спутников…
Преодолевая Уульский перевал, группа конного тура выходит на высокогорное плато, где будто рассыпаны Байюкские озера. Сколько их - никому не известно. Они то возникают среди камней, то снова уходят под землю.
Проходим мимо самого большого озера и снова вверх – на перевал, откуда Вы увидите озера с высоты. Также, с перевала открывается на вид на лунную долину - Айрык, куда мы и держим путь.
Среди могучих кедров разбиваем лагерь, готовим обед.
После обеда собираемся в пешую прогулку к Каракокшинской пещере - не забудьте взять с собой фонарики, чтобы увидеть подземную речку, уходящую в недра земли – редкий случай!
Этим днем держим путь через Ай-рыкский перевал и одноименные озера. К слову - с перевала хороший обзор на озера и заснеженные вершины гор - там проходят более дальние конные маршруты.
Далее, Айрыкским перевалом выходим на смотровую площадку озера Вероники. Сапфировый силуэт дамы на фоне «голубого Алтая» - зрелище уникальное! После перерыва на фотосессию - снова в путь! Нашему взору открывается Ак-каинское озеро - перевал Багаташ и там вдали… Замки горных духов! А тропа уходит вниз, в лог Муихта, который сегодня будет служить нам уютным домом.
Вечером стоит непременно попасть на «Скалу Закатов» - сходите проводить Солнце - вид оттуда просто великолепен!
Сегодня путешественники отправляются к Каракольским озерам через Замки Горных духов. Это легендарное место славится своей энергетикой и «чудесами», не забудьте положить камушек на удачу..)
Пройдя по перевалу Багаташ, что в переводе с алтайского - «Каменная лягушка» выходим на смотровую «Цирк» - отсюда взору открываются все семь Каракольских озер. Да-да, нам теперь нужно к ним спуститься… Волю в кулак - перед Вами крутой спуск к озерам, здесь нужно просто довериться своему коню. Спустившись, совершаем прогулку по озерам, далее еще час конных шагов и мы на стоянке.
Последний вечер в горах, романтика звездного неба, запахи тайги…
Конный тур подходит к концу, инструктор проведет Вас через Маральник Ингурек и, возможно, группа увидит настоящего марала, а если же идти другой тропой, то можно попасть на «Куюмские провалы» и кинуть в реку монетку, «Чтобы вернуться».
На базе уже вовсю топится баня, под навесом также уютно, а на душе тепло от мыслей о прожитой неделе.
Отъезд с базы в 8 утра в с. Элекмонар, отправление домой.
Стоимость
Включено в стоимость
- Трансфер от г. Горно-Алтайск туда-обратно
- Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
- Баня в соответствии с программой тура
- Питание
- Аренда лошадей
- Аренда снаряжения
- Работа инструктора - проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
- Рекреационные сборы
- Страховки от несчастного случая / медицинская страховка
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
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