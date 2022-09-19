Конный тур по Алтаю «Каракольские озера — кольцевой» 2022

Целью этого конного похода являются Каракольские озера, поражающие своей красотой, окутанные многочисленными легендами и поверьями.

Помимо Каракольских, вы сможете увидеть еще и множество других, не менее красивых озёр: Айрыкские, Ак-Каинские, озеро Виктории, Вероники Также на конном маршруте запланировано посещение Каракокшинской пещеры, Муихтинского водопада и обзор потрясающих перевалов. Маршрут - идеальный вариант для тех, кто хочет познакомиться с Высокогорьем Алтая, поражающие своей красотой, окутанные многочисленными легендами и поверьями.

Согласно легендам, в пятом - самом большом озере, дно которого не проглядывается уже с берега, расположен вход во владения самого Ульгеня - господина подземного мира! А Замки Горных духов, расположенные на перевале Багаташ - место встречи духов Алтая верхнего и нижнего миров! Не удивляйтесь, если проходя на своем верном коне мимо этого уникального по своей красоте места, вы почувствуете или прилив энергии или, напротив, определенную слабость - на каждого Замки влияют по своему. Об этих явлениях и многих других мифах и легендах участникам конного похода по Горному Алтаю непременно расскажет наш квалифицированный инструктор вечером у таежного костра.