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Конный тур по Алтаю «Каракольские озера — кольцевой» 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Целью этого конного похода являются Каракольские озера, поражающие своей красотой, окутанные многочисленными легендами и поверьями.

Помимо Каракольских, вы сможете увидеть еще и множество других, не менее красивых озёр: Айрыкские, Ак-Каинские, озеро Виктории, Вероники Также на конном маршруте запланировано посещение Каракокшинской пещеры, Муихтинского водопада и обзор потрясающих перевалов. Маршрут - идеальный вариант для тех, кто хочет познакомиться с Высокогорьем Алтая, поражающие своей красотой, окутанные многочисленными легендами и поверьями.

Согласно легендам, в пятом - самом большом озере, дно которого не проглядывается уже с берега, расположен вход во владения самого Ульгеня - господина подземного мира! А Замки Горных духов, расположенные на перевале Багаташ - место встречи духов Алтая верхнего и нижнего миров! Не удивляйтесь, если проходя на своем верном коне мимо этого уникального по своей красоте места, вы почувствуете или прилив энергии или, напротив, определенную слабость - на каждого Замки влияют по своему. Об этих явлениях и многих других мифах и легендах участникам конного похода по Горному Алтаю непременно расскажет наш квалифицированный инструктор вечером у таежного костра.

Программа тура

День 1
Заезд

Сбор всей группы в селе Элекмонар до 15 часов. В Элекмонаре Вас встретят, проведут теоретический инструктаж, ответят на все волнующие вопросы. После чего на автомобиле повышенной проходимости Вы отправитесь на конную ферму «Маяк Алтая».

На базе: размещение, обед/ужин, инструктаж, баня, вечер в уютной беседке у жаркого костра.

День 2
Ферма «Маяк Алтая» – г.Кылай (~30 км / 4-5 часов)

Первый день всегда сложный - знакомство с лошадьми, а кто-то их вблизи видит первый раз в жизни; первый переход, когда ничего толком не умеешь; знакомство с коллективом… Но не пугайтесь, на третий день вы, совершенно точно, станете дружной компанией и будете себя чувствовать, будто родились на коне!

Итак, конная тропа вьется по красивейшему лесу, выводит на альпийские луга, потом снова «окунает» в дебри Алтайкой тайги и, наконец, участники конного тура оказываются на высокогорной поляне под горой Кылай, где и остановятся на ночлег.

День 3
г. Кылай – озеро, водопад Виктории - урочище Уул (~25 км / 4-5 часов)

Завтрак, приготовленный на костре, сбор вещей и выход на маршрут конного тура.

Первой точкой на маршруте будет великолепное высокогорное озеро Виктории. Кто его так назвал? - спросите у инструктора. На берегу озера запланирован небольшой обед, после - прогулка вокруг озера и снова в седло!

Извилистыми тропками погружаемся в мир кедрового леса и через некоторое время достигаем урочища «Уул» - в переводе с алтайского языка означает «Мальчик».

Остановкана ночь на светлой поляне, окруженной валежником из огромных кедров, в извилистых ветвях которых можно вообразить себе жителей тайги и их мифических спутников…

День 4
Уул – Лунная долина – Каракокшинская пещера (кони ~20 км / 3-4 часа)

Преодолевая Уульский перевал, группа конного тура выходит на высокогорное плато, где будто рассыпаны Байюкские озера. Сколько их - никому не известно. Они то возникают среди камней, то снова уходят под землю.

Проходим мимо самого большого озера и снова вверх – на перевал, откуда Вы увидите озера с высоты. Также, с перевала открывается на вид на лунную долину - Айрык, куда мы и держим путь.

Среди могучих кедров разбиваем лагерь, готовим обед.

После обеда собираемся в пешую прогулку к Каракокшинской пещере - не забудьте взять с собой фонарики, чтобы увидеть подземную речку, уходящую в недра земли – редкий случай!

День 5
Урочище Айрык – озеро Вероники - лог Муихта (кони ~30 км / 3-4 часа)

Этим днем держим путь через Ай-рыкский перевал и одноименные озера. К слову - с перевала хороший обзор на озера и заснеженные вершины гор - там проходят более дальние конные маршруты.

Далее, Айрыкским перевалом выходим на смотровую площадку озера Вероники. Сапфировый силуэт дамы на фоне «голубого Алтая» - зрелище уникальное! После перерыва на фотосессию - снова в путь! Нашему взору открывается Ак-каинское озеро - перевал Багаташ и там вдали… Замки горных духов! А тропа уходит вниз, в лог Муихта, который сегодня будет служить нам уютным домом.

Вечером стоит непременно попасть на «Скалу Закатов» - сходите проводить Солнце - вид оттуда просто великолепен!

День 6
Лог Муихта – Каракольские озера (кони ~25 км / 4-5 часов)

Сегодня путешественники отправляются к Каракольским озерам через Замки Горных духов. Это легендарное место славится своей энергетикой и «чудесами», не забудьте положить камушек на удачу..)

Пройдя по перевалу Багаташ, что в переводе с алтайского - «Каменная лягушка» выходим на смотровую «Цирк» - отсюда взору открываются все семь Каракольских озер. Да-да, нам теперь нужно к ним спуститься… Волю в кулак - перед Вами крутой спуск к озерам, здесь нужно просто довериться своему коню. Спустившись, совершаем прогулку по озерам, далее еще час конных шагов и мы на стоянке.

Последний вечер в горах, романтика звездного неба, запахи тайги…

День 7
Каракольские озера – урочище Сортеш (кони ~25 км / 4-6 часов)

Конный тур подходит к концу, инструктор проведет Вас через Маральник Ингурек и, возможно, группа увидит настоящего марала, а если же идти другой тропой, то можно попасть на «Куюмские провалы» и кинуть в реку монетку, «Чтобы вернуться».

На базе уже вовсю топится баня, под навесом также уютно, а на душе тепло от мыслей о прожитой неделе.

День 8
Урочище Сортеш – с. Элекмонар ( авто 24 км/ 1.5 часа)

Отъезд с базы в 8 утра в с. Элекмонар, отправление домой.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Трансфер от г. Горно-Алтайск туда-обратно
  • Транспортное обслуживание в соответствии с программой тура
  • Баня в соответствии с программой тура
  • Питание
  • Аренда лошадей
  • Аренда снаряжения
  • Работа инструктора - проводника (1-3 в зависимости от количества участников в группе)
  • Рекреационные сборы
  • Страховки от несчастного случая / медицинская страховка

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты

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