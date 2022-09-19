Белуха - Царица Сибири. Из Джазатора в Тюнгур 2022

«И странно и чудно – везде по всему краю хвалят Алтай. И горы-то прекрасны, и кедры-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны», – так отзывался об Алтае Н.К. Рерих.

Для настоящих романтиков, жаждущих свободы предлагаем крнный тур в край снежных гор, синих озер и бесконечного неба.

Нитка маршрута с 31.07 - 12.08 начинается в с. Тюнгур и идет в обратном направлении и заканчивается в с. Джазатор.

Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 8-9 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.

На маршрут допускаются дети от 14 лет в сопровождении родителей.

Маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан, не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуска за 60 дней до начала тура.

Во время конного тура вас сопровождает инструктор и коновод. В группе до 12 человек на маршруте 1 инструктор и 2 коновода.