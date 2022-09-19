Белуха - Царица Сибири. Из Джазатора в Тюнгур 2022
«И странно и чудно – везде по всему краю хвалят Алтай. И горы-то прекрасны, и кедры-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны», – так отзывался об Алтае Н.К. Рерих.
Для настоящих романтиков, жаждущих свободы предлагаем крнный тур в край снежных гор, синих озер и бесконечного неба.
Нитка маршрута с 31.07 - 12.08 начинается в с. Тюнгур и идет в обратном направлении и заканчивается в с. Джазатор.
Для прохождения маршрута не требуется специальная физическая подготовка. Но конные переходы продолжительностью по 8-9 часов в условиях высокогорья, отсутствие быта и не всегда благоприятные погодные условия требуют от участников терпения и выносливости.
На маршрут допускаются дети от 14 лет в сопровождении родителей.
Маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан, не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуска за 60 дней до начала тура.
Во время конного тура вас сопровождает инструктор и коновод. В группе до 12 человек на маршруте 1 инструктор и 2 коновода.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Барнаула/ г. Горно-Алтайска или на вокзале Барнаула.
Переезд в село Барангол (авто 300/400 км). Размещение в гостевом доме (удобства на территории).
Отдых, сбор вещей, упаковка арчимаков. Баня, ужин.
На пути к Кучерлинскому озеру Вас ждет тяжелое испытание – перевал Кара-Тюрек (1А, 3060 м). Но все трудности компенсируются увиденной панорамой: сверкает суровым блеском белоснежная трехглавая Белуха, многоцветием переливаются горы долины Ярлу, затянуты туманной загадочной дымкой отроги Катунских белков.
Перевал обозначен культовой каменной пирамидой – обо. Налюбовавшись видами и попрощавшись с сердцем Алтая, начинаем спуск по реке Текелюшка к озеру Кучерлинскому. Озеро наполнено ледяной водой очень красивого зелено-голубого оттенка. Вокруг на километровую высоту над зеркалом озера вздымаются пики отрогов Катунского хребта, прямо в воду спускаются каменистые осыпи.
В ясную погоду сочетание темно-зеленого леса, зеленовато-голубой воды и сине-голубого неба создают уникальную цветовую палитру.
Ночлег на берегу озера. В пути 8-9 часов.
Путь лежит только вниз по ущелью Кучерлы. Рядом весело шумит река Кучерла, которая может быть и грозной в дождливую погоду. Кучерла имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.
По пути проходим памятник Татьяне Жабровой, погибшей при сплаве по Кучерле.
Ночевка на поляне. Активная часть – 4-5 часов
Заключительный конный переход до села Тюнгур. Леса постепенно сменяются широкими цветущими лугами долины реки Кучерлы.
Последнее препятствие – мост через Кучерлу, и вот мы въезжаем в село Кучерла, от которого совсем немного и до Тюнгура, который является конечным пунктом конного путешествия.
Ночлег в палатках. В пути 4-5 часов.
Переезд в село Барангол (400 км). По дороге – посещение музея Н.К.Рериха, усадьбы Атамановых. На прощание природа Алтая порадует Вас красочными пейзажами Уймонской долины, Абайской и Усть-Канской степей, Ябоганский и Семинский перевалов.
Баня. Прощальный ужин.
Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км)/Горно-Алтайск*
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Путешествие по главной транспортной магистрали Горного Алтая – Чуйскому тракту до села Кош-Агач и далее в село Беляши (авто 550 км).
Когда-то это был путь древних караванов и отрядов воинов-завоевателей, а сейчас – красивая стремительная дорога. Скучать Вам не позволят разнообразные ландшафты, смена природных зон, археологические памятники. Путь пролегает через затяжной Семинский и крутой перевал Чике-Таман, которые признаны памятниками природы республиканского значения.
Переезд до села Беляши (Джазатор) по проселочной дороге. Знакомство с культурой, бытом и традициями казахов, населяющих Кош-Агачский район. В Джазаторе возможно посещение музея воинской славы и истории села.
Утро начинается с инструктажа по технике безопасности, распределения продуктов и снаряжения.
Начало конной части маршрута. Дорога пролегает по широкой долине реки Аргут, которая образуется при слиянии рек Джазатор и Ак-Алахи. На горизонте открывается затянутый туманной дымкой горный узел Шинелю – «начало» Катунского хребта. Постепенно дорога начинает подниматься вверх и, наконец, Вы достигаете вершины затяжного перевала (н/к, 1551 м).
Спуск с перевала – серпантинная проселочная дорога, с которой открывается вид на слияние Коксу и Аргута. Окружающие Вас пейзажи преображаются, сохраняя при этом удивительную гармонию. Аргут, прорезая себе путь через Катунский хребет, образует пятикилометровый каньон. Этот участок Аргута знаменит сложнейшим препятствием водного туризма – Карагемским прорывом.
На ручье Карасу разбиваем лагерь и останавливаемся на ночлег. В пути 7-8 часов.
Наутро путешествие продолжается, и дорога уводит Вас все дальше и дальше, к слиянию Аргута с Карагемом, в место, где сухие, пастельных оттенков горы сливаются с бирюзовой гладью воды, в место, где благоухающая степь сливается с высокими, уходящими в небо тополями.
Перейдя мост через Карагем, остановимся осмотреть древние петроглифы на скалах высокого правого берега.
Для преодоления второго моста, уже через Аргут, нужно спуститься по крутой, узкой тропке к реке, ведя коней в поводу. Перейдя реку, продолжаем движение.
По пути Вас ждут: затерянное в горах и во времени село Аргут; заманчиво шепчущие и зовущие отдохнуть тополиные рощи; высокие террасы Аргута.
Ночевка на большой поляне в месте слияния Аргута с Кулагашем. В пути 6-7 часов.
Утром Вас ждет сложное испытание – преодоление тропы Узун-Бом.Это экстремальная, узкая тропа, проходящая «между небом и землей» – уходят ввысь и сливаются с небом горы, далеко внизу грохочет и пенится мощный, злой Аргут. Один неверный шаг, и из-под ног в реку посыпятся камни и песок.
Тропа преодолевается пешком, будьте готовы к этому.
Перейдя по мосту Иедыгем – бурный приток Аргута, начинаем подъем на перевал (н/к, 2442 м). Здесь Вам откроется красивейший вид на причудливо петляющий Аргут, долину реки Юнгур, окружающие горы, поражающие разнообразием своих цветов.
Спустившись с перевала и перейдя Бартулдак, становимся на ночевку. В пути 7-8 часов.
Любителям фотографии можно спуститься к Аргуту, где находятся цветные скалы причудливых форм, или подняться на обзорную высоту, с которой откроется панорама рек Аргут, Коир, Бартулдак и Юнгур.
Любителей рыбалки ждет возможность поймать крупного хариуса, а туристов – отведать замечательной рыбы.
Место дикое и малопосещаемое людьми, возможны встречи с маралами и козерогами.
Наутро уходим из зоны леса и доходим до водораздела Бартулдака и Сулуайры. На водоразделе, на вершине хребта, перед Вами откроется панорама серо-фиолетовых гор, желто-зеленых склонов, матовых блюдец озер, снежно-дымчатых облаков, до которых можно дотянуться рукой.
После перекуса продолжаем движение дальше. Еле заметная тропа, по которой нужно идти с конем в поводу, ведет вдоль реки Сулуайры, даря Вам прекрасные виды на открывающиеся пейзажи.
На ночлег становимся на поляне, усыпанной цветочным ковром, вблизи ручья со студеной ледниковой водой. В пути 8-9 часов.
После завтрака путешествие продолжается. Путь по реке Сулуайры – это путь по высокогорным лугам, поражающим обилием альпийского разнотравья.
Поднимаемся на перевал (н/к, 2948 м), который является водоразделом рек Сулуайры и Ярлу. На перевале делаем длительную остановку для фотосъемки. Вдоволь налюбовавшись увиденным, начинаем затяжной продолжительный спуск к озеру Аккем. Тропа приводит в ущелье Ярлу, где из камней возведен целый город людьми, верующими в необычную энергетику гор.
Минуя лиственничный и кедровый лес, выходим на низкий берег Аккемского озера. В хорошую погоду с озера открывается вид на Белуху – алтайскую Уч-Сумер – суровую, величественную и ослепительно белоснежную высочайшую вершину Алтая и Сибири.
Пройдя сложный путь, Вы попали в самое сердце Алтайских гор. В место, овеянное преданиями и легендами, говорящими об особом, космическом предназначении величественной горы и всего Алтая.
Ночлег на берегу озера. В пути 8-9 часов.
Катунский хребет славится своими озерами, в основном, ледникового происхождения, разных форм и размеров, с водой различных цветовых оттенков.
Сегодня Вы подниметесь в Долину Семи Озер, где сможете еще раз оценить великолепие алтайской природы. Удивительные по красоте озера, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины завораживают. Даже самый взыскательный зритель будет поражен этим великолепием.
Радиальный выход займет 6-8 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно;
- Трехразовое питание;
- Услуги гидов-инструкторов.
- Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка.
- Личное снаряжение на конной части: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК.
- Рекреационные сборы;
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
- Алкогольные и прохладительные напитки;
- Дополнительные бани кроме последнего дня.
- Фото и видеосъемка на воде.
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
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