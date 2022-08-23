Конные туры на Алтай : 0
Сортировать:
Прошедшие Конные туры на Алтай : 3
Конный тур по Алтаю «Каракольские озера — кольцевой» 2022
Конный тур по Алтаю «Каракольские озера» знаменателен тем, что участники смогут увидеть больше красот этого чудесного горного края и оценить разнообразие пейзажей за ве...
Ближайший заезд:
c 03 сентября по 10 сентября
8 дней 7 ночей
от 31800 ₽
Звериными тропами Айгулакского хребта 2022
Конный тур к Айгулакскому хребету. Не требует специальной подготовки и подходит для детей.
Ближайший заезд:
c 16 сентября по 21 сентября
6 дней 5 ночей
от 36000 ₽
Белуха - Царица Сибири. Из Джазатора в Тюнгур 2022
Конное путешествие в край снежных гор, синих озер и бесконечного неба. 13 дней. Ночевки в палатках
Ближайший заезд:
c 30 июля по 11 августа
13 дней 12 ночей
от 85500 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
✈ Конные туры на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая