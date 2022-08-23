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Конные туры на Алтай : 0

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Прошедшие Конные туры на Алтай : 3

Алтай

Конный тур по Алтаю «Каракольские озера — кольцевой» 2022

Конный тур по Алтаю «Каракольские озера» знаменателен тем, что участники смогут увидеть больше красот этого чудесного горного края и оценить разнообразие пейзажей за ве...

Ближайший заезд:

c 03 сентября по 10 сентября

8 дней 7 ночей

от 31800 ₽

Алтай
(1)

Звериными тропами Айгулакского хребта 2022

Конный тур к Айгулакскому хребету. Не требует специальной подготовки и подходит для детей.

Ближайший заезд:

c 16 сентября по 21 сентября

6 дней 5 ночей

от 36000 ₽

Алтай

Белуха - Царица Сибири. Из Джазатора в Тюнгур 2022

Конное путешествие в край снежных гор, синих озер и бесконечного неба. 13 дней. Ночевки в палатках

Ближайший заезд:

c 30 июля по 11 августа

13 дней 12 ночей

от 85500 ₽

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