Здравствуй, Алтай!

Встреча в г. Барнауле: аэропорт, ж/д вокзал, гостиницы города (по согласованию).



Встреча в 6-7 часов утра в аэропорту (на выходе из зоны получения багажа) или на ж/д вокзале (на выходе из вокзала с левой стороны) г. Барнаула или в гостиницах города (по согласованию).



Выезд из города 09:00 (местное время). Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – тихая деревенька на Чуйском тракте, родина В.М. Шукшина. Персонажей произведений писателя, актера, режиссера вы встретите в его родные деревеньки.



Экскурсия во Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. Вы посетите одну из экспозиций: «Дом, в котором провел детские годы В.М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В.М. Шукшин», «Усадьба, купленная В.М. Шукшиным для матери».



Пешеходная прогулка к памятнику Шукшину на гору Пикет (при хорошей погоде), где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае» и откуда открывается панорама на самое режиссерское село Алтая. Задумчиво сидящая фигура писателя будто фантазирует о новых чудиках.



Трансфер Сростки – Нижняя Катунь (100 км).



Версия «Осень»:



Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.



Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и гористая местность. Вы также увидите, уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора.



Завершением экскурсии станет посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов. Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами. Эти самые волны выточили в скале древний грот Ихтиандра.



Версия «Зима»:



Что такое Манжерок? Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок – это не только название села и горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.



Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату). Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.



«Здравствуй, Алтай!», – так и хочется сказать этому впечатляющему виду на горную страну.



Трансфер в отель (40 км). Размещение.



По желанию: посещение игорной зоны «Сибирская монета» и развлекательного комплекса «Altai Palace» (за доп. плату).