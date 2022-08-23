Здравствуй, Алтай!
Маршрут тура: Барнаул – Сростки – Манжерок – Чемал – Горно-Алтайск – Алтайское – Белокуриха – Бийск – Барнаул, 1650 км.
Чистота воздуха и невероятная тишина… Знакомые места изменяются до неузнаваемости. Тур отлично подходит для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Тур для путешественников, желающих познать Алтай за 5 дней и посетить два субъекта Российской Федерации – Алтайский край и Республику Алтай.
Количество человек в группе – от 6 человек.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в 6-7 часов утра в аэропорту (на выходе из зоны получения багажа) или на ж/д вокзале (на выходе из вокзала с левой стороны) г. Барнаула или в гостиницах города (по согласованию).
Выезд из города 09:00 (местное время). Трансфер Барнаул – Сростки (210 км) – тихая деревенька на Чуйском тракте, родина В.М. Шукшина. Персонажей произведений писателя, актера, режиссера вы встретите в его родные деревеньки.
Экскурсия во Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. Вы посетите одну из экспозиций: «Дом, в котором провел детские годы В.М. Шукшин», «Школа, в которой учился и работал В.М. Шукшин», «Усадьба, купленная В.М. Шукшиным для матери».
Пешеходная прогулка к памятнику Шукшину на гору Пикет (при хорошей погоде), где проходит ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские чтения на Алтае» и откуда открывается панорама на самое режиссерское село Алтая. Задумчиво сидящая фигура писателя будто фантазирует о новых чудиках.
Трансфер Сростки – Нижняя Катунь (100 км).
Версия «Осень»:
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и гористая местность. Вы также увидите, уникальные краснокнижные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора.
Завершением экскурсии станет посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов. Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н. К. Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами. Эти самые волны выточили в скале древний грот Ихтиандра.
Версия «Зима»:
Что такое Манжерок? Воспетое Эдитой Пьехой местечко с французским оттенком Манжерок – это не только название села и горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.
Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату). Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.
«Здравствуй, Алтай!», – так и хочется сказать этому впечатляющему виду на горную страну.
Трансфер в отель (40 км). Размещение.
По желанию: посещение игорной зоны «Сибирская монета» и развлекательного комплекса «Altai Palace» (за доп. плату).
Версия «Осень»:
Экскурсия по Чемальскому тракту (90 км) к острову Патмос – красивейшему месту Горного Алтая. Единственный путь на остров – это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни.
На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.
Обязательно пройдите по извилистой «козьей тропке», которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС. Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.
Поездка в урочище Че-Чкыш (при хорошей погоде) (30 км), где в древности алтайцы молились своим богам, просили о помощи, излечении от недугов и рождении детей.
Скальный каньон с водопадом и петроглифами – место с сильнейшей энергетикой. В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и поднимитесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на лежащую внизу долину и красавицу Катунь.
Возвращение в отель (120 км).
По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м. Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Версия «Зима»:
Экскурсия по Чемальскому тракту (90 км) к острову Патмос – красивейшему месту Горного Алтая. Единственный путь на остров – это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни.
На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.
Обязательно пройдите по извилистой «козьей тропке», которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС. Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.
На обратном пути прогулка на Голубые озера (при хорошей погоде) – находятся на левом берегу Катуни и появляются в конце августа при малом уровне воды и существуют только осенью и зимой. Вода в озерах небесно-голубого цвета, не замерзает зимой и обладает «омолаживающим эффектом».
Возвращение в отель (90 км).
Трансфер Нижняя Катунь – Горно-Алтайск (50 км).
Экскурсия в Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина (входной билет, за доп. плату). Музей хранит в себе богатые этнографические коллекции коренных народов Алтая, особое место отведено культуре, быту и таким атрибутам шаманов, как бубны, сделанные вручную.
Вы узнаете об основных праздниках алтайцев и о том, почему шаманы так редко отдают свои атрибуты в музеи. Самым уникальным экспонатом на экскурсии станет мумия Принцессы Укока, которая лишь недавно вернулась домой.
Пешеходная прогулка по столице Республики Алтай «Улала – Ойрот-Тура – Горно-Алтайск: преображение».
Далее продолжим погружаться в алтайскую этнику и посетим этноаил.
Хозяйка аила расскажет об обычаях и традициях алтайцев, предложит продегустировать локальную кухну: чегень – кисломолочный напиток из коровьего молока на сычужной закваске, алтайский сыр курут – копченый сыр из чегеня, боорсок (алтайские пончики) с мёдом – традиционный десерт кочевников-скотоводов, национальный спиртной напиток – алтай аракы (молочное вино), копчёная маралятина, традиционный чай с молоком, солью, талканом (ячменная мука) и топленным маслом, алтайские конфеты из талкана – чок-чок.
Трансфер Горно-Алтайск – с. Алтайское (90 км).
Фотостоп и «пограничный контроль» на подвесном Айском пешеходном мосту, где дух захватывает не только от великолепного вида на бурлящую реку, но и от мягкого ощущения невесомости над водой.
Посещение зимнего сада компании «Биолит» (входной билет, за доп. плату) – питомник декоративных и плодовых растений в селе Алтайском. Здесь настоящее царство растений, которые расположились на территории 17 гектаров! А за питомником раскинулись поля с лекарственными растениями – знаменитым лопухом, эхинацеей, смородины, малины, опытные плантация золотого корня, женьшеня и т.д.
Гастро-ботаник-ужин «Новая Алтайская кухня» или гастро-ботаника по-алтайски – это современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.
Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот суп из лопуха, зеленые вареники с крапивой или шампанское на березовом соке – эту экзотику Вы сможете попробовать только на Алтае.
Применение алтайских трав в самых неожиданных сочетаниях добавят гастрономических удовольствий и восторга. В меню вашего гастро-фито-ужина – суп-тайга, кундюбки, чага-десерт – это открытие новых граней вкуса.
Трансфер в Белокуриху (50 км). Целебный воздух и термальная вода – главное достояние города-курорта, а еще терренкуры, родники и источники.
Размещение.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Белокуриха с подъемом по канатно-кресельной дороге на гору Церковка (по желанию, за доп. плату). Место соприкосновения великой равнины и могучих гор – фас Алтая – здесь можно наслаждаться бескрайней панорамой Западной Сибири.
Трансфер в отель (20 км).
По желанию: конная прогулка в предгорьях Чергинского хребта (зимой допустимо катание в санях) (за доп. плату).
Посещение русской бани в Алтайских Сандунах (по желанию, за доп. плату). Посещение бани особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта и ромашки. Благодаря опытным пармейстерам, туристы могут пройти тот же фирменный сандуновский мыльный массаж, какой доступен и столичным любителям бани. К услугам гостей пантовые и фитованны, спа, молодильный чан с алтайскими травами на открытом воздухе.
Трансфер Белокуриха – Советское (90 км).
Посещение Лебединого заказника, где Вы сможете увидеть удивительное лебединое озеро, со дна которого бьют многочисленные ключи.
Благодаря ключам озеро не замерзает зимой, именно поэтому только здесь в России зимуют дикие лебеди-кликуны. Лебединая песня: если ни разу в жизни вы еще не слышали лебедей-кликунов, то этот аудиоэффект Вы запомните навсегда. А истории про лебединую верность вы сможете запечатлеть на свою камеру.
Трансфер Советское – Бийск – Барнаул (210 км).
Бийск – город, построенный по указу Петра I. Сейчас Бийск имеет статус Наукограда, известен прогрессивными изобретениями и купеческим бизнесом XVIII - XIX веков. Его роль также была ведущей в сфере православия на Алтае.
Здесь Вы увидите Успенский кафедральный собор в традиционном русско-византийском стиле и атмосферную улицу с купеческой архитектурой.
Завершением тура станет посещение музея «Горная Аптека», где Вы узнаете самые эффективные способы лечения травами в XVIII - XXI веках.
Горная Аптека – это также ресторация и магазин сувениров и подарков с Алтая. Здесь можно найти не только аутентичные вещи ручной работы, сделанные мастерами по дереву, металлу, росписи, но и покупки для здоровья и красоты на основе алтайских трав, эксклюзивные подарочные наборы, чаи, бальзамы, алтайские «вкусности» и «полезности».
Окончание программы в 20.00 часов (местное время).
Стоимость
Проживание по программе
Важно:
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
- Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.
- При посещении некоторых действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
- Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т.п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
- Время местное! + 4 часа к московскому времени.
- В Алтайском крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора производится на месте при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы (проживающие в объектах размещения более 24 часов), кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора.
Включено в стоимость
- проезд от Барнаула на комфортабельном автобусе
- 2-х местное размещение в туркомплексах и отелях: стандартные номера с удобствами
- питание – завтрак и гастро-ботаник-ужин
- экскурсии и мероприятия согласно программе
- страхование
- услуги гида
Оплачивается отдельно
- входные билеты в музеи (150-400 руб./чел.)
- рекреационный сбор (100 руб./чел.)
- подъем по канатной дороге (450-600 руб./чел.)
- посещение аквацентра (от 1000 руб./чел.)
- посещение бани (от 500 руб./час)
- дополнительное питание (обеды и ужины)
- дополнительные экскурсии (от 500 руб./чел.)
- личные расходы
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