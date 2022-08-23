Выходные по-алтайски 2022
На нашей огромной планете осталось крайне мало мест, где в полной гармонии на протяжении многих веков сосуществуют человек и природа. Одно из таких мест – загадочный Горный Алтай. Название этой местности в полной мере отражает ландшафт территории, где путнику предстоит познать тайну бытия человечества. Неповторимая энергетика гор, стремительные реки, притягательное Телецкое озеро и очарование восхитительных пейзажей, потрясающих до глубины души надолго останутся в памяти.
Мы приглашаем Вас в истинный «храм природы» увидеть разноцветную палитру красок Горного Алтая и написать свою историю путешествия!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в г. Барнаул/Горно-Алтайск (авто 300/40 км). Переезд в место размещения.
На Алтае насчитывается около 2000 видов растений – это в 2,5 раза больше чем на всей Западно-Сибирской равнине. Чтобы в полной мере оценить своеобразие и богатство растительного мира Горного Алтая, его надо увидеть. Приглашаем Вас на удивительную прогулку по райским уголкам ботанического сада. У Вас будет уникальная возможность увидеть редкие занесенные в Красную Книгу растения, растения, сохранившиеся с древнейших времен, а также растения, произрастающие только на территории Горного Алтая. Вы узнаете, какое место занимают в алтайской культуре разные виды растений, их магические и лечебные свойства. Угощением для гостей будет ароматный алтайский чай. Ведь именно с помощью лекарственных растений люди избавлялись от различных недугов.
Мастер-класс сыроварение.
На мастер-классе Секреты настоящего сыра наши гости смогут не только изучить историю сыра и разобраться в тонкостях подачи разных сортов сыра, но и своими руками сварят свою головку сыра и могут забрать его с собой. Ну и, конечно, самый приятный момент - дегустация сыров сыроварни Камлак, также вы пожарите сыр Халлуми и узнаете много секретов сыроделов!
Продолжительность 5 часов.
Человека всегда привлекает неизведанное, таинственное, сокрытое тьмой. Пещеры же являются, наверное, самым ярким образцом созданной природой Тайны. Когда человек попадает в узкие или широкие проходы «подземных дворцов», им может овладеть либо тревога и страх, либо неукротимое любопытство – то и другое притягивает, заставляет вновь и вновь возвращаться к разрешению этой загадки. Тем более, пещеры – это довольно редкое геологическое явление. Они позволяют человеку заглянуть вглубь Земли, узнать содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую работу воды. Легенды, предания и подлинные истории о Талдинских пещерах на протяжении всей экскурсии.
Посещение пасеки Медовый рай.
Это волшебное место! Пасека расположена в глубине гор, на берегу пруда, является племенным хозяйством породы пчел «Карпатка», которая отличается незлобным характером. Мед, производимый на этой пасеке, отличается изысканным вкусом и богатым букетом. Пасека предлагает уникальные продукты пчеловодства: мед в сотах, прополис и, конечно же, медовуха, рецепт которой хранится в глубокой тайне.
Продолжительность 6 часов.
По Чемальскому тракту отправляемся в село Чемал – одно из самых популярных мест Горного Алтая. В его окрестностях огромное количество достопримечательностей, заслуживающих самого пристального внимания: ГЭС, водохранилище, место слияния рек Чемал и Катунь, источники Живой и Мертвой воды, скала любви, плач-скала, ворота Сартакпая, козья тропка и другие. Огромное количество легенд и правдивых историй, связанных с данными объектами предстоит услышать на протяжении данной экскурсии.
Посещение острова Патмос – удивительного по красоте места Горного Алтая. Сюда в 1915 году был перенесен деревянный храм, построенный еще в 1849 г. в Чемале, который со временем разрушился. К 2001 г храм был восстановлен и освящен вновь. В храме наблюдается постепенное обновление старых икон. На камне острова монахини выбили образ Богоматери с младенцем на руках. Рядом с храмом находится Иоанно-Богословский скит.
Предлагаем окунуться в неповторимую красоту Алтайских гор, рек и водопадов. Отведать родниковой воды и окинуть взглядом с высоты птичьего полета местные окрестности. Внизу протекает Катунь, видно Чемальский тракт, урочище Чечкыш. За рекой расстилается предгорье, покрытое зеленым ковром. Здесь можно увидеть всего лишь крохотный кусочек алтайского великолепия и ощутить его силу и мощь.
Конная экскурсия.
Для тех, кто хочет получить массу впечатлений от дикой природы, от общения с лошадьми, не имея при этом особой физической подготовки. Вам обязательно расскажут технику безопасности, обучат управлению лошадью, индивидуально подгонят снаряжение. Потом Вы прокатитесь тренировочный круг по полю и вперед на маршрут. Путь проходит вдоль левого берега Катуни, вдали от следов цивилизации. Вы можете искупаться в каменных «ваннах», различной глубины, расположенных в углублениях скалы. В седле 1 час 30 минут.
Общая продолжительность 6-7 часов.
Путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту. Его история уходит вглубь веков. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой», как ее называли. В настоящее время это главная транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая многочисленные следы проживавших здесь народов. Семинский перевал – Дьал-Менку («Вечная гора») 1894 м над уровнем моря – самая высокая точка Чуйского тракта. Экскурсия по территории природно-этнографического парка Уч-Энмек «Тайна священной долины». Парк расположен в живописной Каракольской долине. Каракольская долина для местного населения является священной. Здесь сохранились наскальные рисунки, захоронения далеких эпох в виде курганных комплексов и каменных стел, сказания, легенды и сакральные знания коренного народа. Знакомство с культурой и бытом местного населения.
Продолжительность 8 часов.
Отъезд в г. Барнаул ( 22:00, авто 300 км).
Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно
- Услуги гида
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой
- Рекреационные сборы
- Медицинская страховка
- Питание комплексное
- Размещение по программе – первые 3 ночи – размещение в стандартных номерах с удобствами в номере. Следующие 3 ночи (домики по 2-5 человек, удобства на территории есть возможность посетить душ или заказать баню).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
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