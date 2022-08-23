Выходные по-алтайски 2022

По Чемальскому тракту отправляемся в село Чемал – одно из самых популярных мест Горного Алтая. В его окрестностях огромное количество достопримечательностей, заслуживающих самого пристального внимания: ГЭС, водохранилище, место слияния рек Чемал и Катунь, источники Живой и Мертвой воды, скала любви, плач-скала, ворота Сартакпая, козья тропка и другие. Огромное количество легенд и правдивых историй, связанных с данными объектами предстоит услышать на протяжении данной экскурсии.

Посещение острова Патмос – удивительного по красоте места Горного Алтая. Сюда в 1915 году был перенесен деревянный храм, построенный еще в 1849 г. в Чемале, который со временем разрушился. К 2001 г храм был восстановлен и освящен вновь. В храме наблюдается постепенное обновление старых икон. На камне острова монахини выбили образ Богоматери с младенцем на руках. Рядом с храмом находится Иоанно-Богословский скит.

Предлагаем окунуться в неповторимую красоту Алтайских гор, рек и водопадов. Отведать родниковой воды и окинуть взглядом с высоты птичьего полета местные окрестности. Внизу протекает Катунь, видно Чемальский тракт, урочище Чечкыш. За рекой расстилается предгорье, покрытое зеленым ковром. Здесь можно увидеть всего лишь крохотный кусочек алтайского великолепия и ощутить его силу и мощь.

Конная экскурсия.

Для тех, кто хочет получить массу впечатлений от дикой природы, от общения с лошадьми, не имея при этом особой физической подготовки. Вам обязательно расскажут технику безопасности, обучат управлению лошадью, индивидуально подгонят снаряжение. Потом Вы прокатитесь тренировочный круг по полю и вперед на маршрут. Путь проходит вдоль левого берега Катуни, вдали от следов цивилизации. Вы можете искупаться в каменных «ваннах», различной глубины, расположенных в углублениях скалы. В седле 1 час 30 минут.

Общая продолжительность 6-7 часов.