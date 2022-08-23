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Сокровенная Мудрость Алтая 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Каждый уголок Горного Алтая  по-своему уникален. Где-то огромное скопление археологических памятников, где-то удивительные природные объекты, где-то аномальные зоны, а где-то мистические проявления. Но в каждом этом уголке живут люди. Собирая по крупицам  знания предков, храня традиции и совершая обряды, они-то и  создают эту уникальность и неповторимость  своего родного уголка.

Знакомство с Хранителями Мудрости позволяет прикоснуться к народному мировоззрению, глубже понять законы природы, погрузиться в духовный окружающий мир  и ощутить на себе влияние сил, помогающих процветанию народного самопознания.

Наряду с замечательными встречами со знающими людьми,  в ходе тура вас ожидает посещение удивительных природных объектов: Тавдинская и Усть-Канская пещеры, горные перевалы, Уймонская долина, Мультинские озера, природный парк Уч-Энмек и другие, заслуживающие самого пристального внимания.

Программа тура

День 1
Встреча в Барнауле/Горно-Алтайске. Переезд до с. Барангол (авто 300/40 км)

Экскурсия  в Тавдинские пещеры. Человека всегда привлекает неизведанное, таинственное, сокрытое тьмой. Пещеры же являются, наверное, самым ярким образцом созданной природой Тайны. Когда человек попадает в узкие или широкие проходы «подземных дворцов», им может овладеть либо тревога и страх, либо неукротимое любопытство – то и другое притягивает, заставляет вновь и вновь возвращаться к разрешению этой загадки. Тем более, пещеры – это довольно редкое геологическое явление. Они позволяют человеку заглянуть вглубь Земли, узнать содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую работу воды. Легенды, предания и подлинные истории о Талдинских пещерах на протяжении всей экскурсии.

«Перекресток миров» так называется небольшой парк, который раскроет Вам некоторые  тайны по истории и культуре древнего Горного Алтая.  Вам предстоит ощутить границу, где встречаются время и пространство, где происходит соприкосновение  современного мира и мира предков.

Экскурсия на Камышлинский водопад.

Размещение на базе отдыха в с. Барангол по 2-3 человека в номере (туалет и раковина на этаже, душевая комната на территории). Баня.

Питание: завтрак, обед оплачивается дополнительно, ужин в столовой с. Барангол.

День 2
Переезд в Уймонскую долину (авто 380 км)

Часть нашего пути пролегает по легендарному Чуйскому тракту. Дальнейшее путешествие по Усть-Канской и Абайской степям  приводит в благодатную Уймонскую долину. Здесь что ни гора, то легенда, то быль…

В пути преодоление четырех перевалов, множество удивительных уголков и захватывающих историй.

Размещение на базе отдых «Уймонская жемчужина» по 2 человека  (душевая комната на этаже). Есть возможность заказать баню.

Питание: завтрак в столовой  с. Барангол, обед в придорожном кафе, ужин в месте расселения.

День 3
Переезд в с. Верх-Уймон (авто 20 км). Посещение музея Н. К. Рериха

Во время пребывания на Алтае в рамках Центрально-Азиатской экспедиции Николай Константинович Рерих останавливался в этом селе, в доме старовера Варфоломея Семеновича Атаманова. Атаманов слыл  лучшим знатоком потаенных троп Алтая, водил по горам и долам Прикатунья экспедиции ученых и художников. Воссозданный из уцелевших остатков дома Атаманова музей процветает и радует своих гостей удивительной обстановкой.

Для более полного понимания этого уникального уголка приглашаем Вас окунуться в атмосферу жизни и быта Уймонских староверов в музее Р.П. Кучугановой. У вас появится уникальная возможность понять, почему же Уймонскую долину называют Местом Сокровенной Мудрости.

В завершении дня – старообрядческая вечерка. Игры, шутки, прибаутки, плясовые и обрядовые песни, частушки в компании удивительного ансамбля «Сиберия». Всю свою любовь к народным традициям, песням, участники коллектива с огромным желанием и умением доносят до каждого присутствующего.

Возвращение на базу отдыха. Ночлег на базе отдыха «Уймонская жемчужина». Питание: в месте расселения.

День 4
Переезд на внедорожниках (ГАЗ-66, УАЗ, УРАЛ) на нижнее Мультинское озеро

Высоко в горах окруженные со всех сторон дикой тайгой застыли в своей первозданной  красоте Мультинские озера, которые входят в Катунский заповедник. Свое название они получили от одноименной реки, в верховьях которой и находятся. Река последовательно образует три озера: Верхнее  Мультинское, Среднее Мультинское и Нижнее Мультинское. Озера появились в результате  мореной подпруды. Основу их питания  составляют ледники. В окрестностях озер много ягоды: черники, смородины, малины. Озеро богато хариусом.

Возвращение на базу отдыха.

Питание: Завтрак, ужин  в месте расселения, обед - пикник на озере.

День 5
Переезд в природный парк Уч-Энмек (авто 250 км)

В завершении дня дегустация блюд алтайской национальной кухни. Выступление мастера  горлового пения. Секреты звучания национальных музыкальных инструментов.

Ночлег на территории природного парка Уч-Энмек в гостинице по 2 человека (удобства на этаже). Есть возможность заказать баню.

Питание: завтрак, ужин в местах расселения, обед в придорожном кафе. 

День 6
Экскурсия по территории парка Уч-Энмек «Тайна священной долины» (авто 40 км)

Парк расположен в живописной Каракольской долине. Именно здесь в Каракольской долине накопилась энергия тысячелетий, выраженная в больших курганах, стелах, наскальных рисунках и в самой культуре алтайского народа. В археологическом отношении – это один из самых богатых районов Горного Алтая. Самые ранние находки здесь относятся к эпохе палеолита, зафиксированы курганы эпохи бронзы, выделенные в уникальную Каракольскую культуру. Основу комплекса составляют большие курганы скифского времени, принадлежащие племенной и родовой знати. Каракольскую долину венчает вершина Уч-Энмек. Уч-Энмек - это священная гора алтайцев, на­звание которой и букваль­ном переводе означает «Три темени». На Алтае очень почитают вершину Уч-Энмек, считая, что через нее идёт утро­енная энергия космоса. 

Переезд в с. Барангол (авто 200 км). Прощальный ужин. Баня. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км).

Завтрак в месте расселения, обед в кафе, ужин в столовой с. Барангол.

Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (авто 40 км), необходимо забронировать проживание в селе Барангол на одну ночь перед вылетом, стоимость проживание не входит в стоимость тура.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Транспортная доставка от Барнаула на тур и обратно
  • Трехразовое питание – комплексное
  • Услуги экскурсовода
  • Рекреационные сборы
  • Размещение по программе (стандартные номера и  кемпинги)
  • Медицинская страховка

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиабилеты

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