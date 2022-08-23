Сокровенная Мудрость Алтая 2022
Каждый уголок Горного Алтая по-своему уникален. Где-то огромное скопление археологических памятников, где-то удивительные природные объекты, где-то аномальные зоны, а где-то мистические проявления. Но в каждом этом уголке живут люди. Собирая по крупицам знания предков, храня традиции и совершая обряды, они-то и создают эту уникальность и неповторимость своего родного уголка.
Знакомство с Хранителями Мудрости позволяет прикоснуться к народному мировоззрению, глубже понять законы природы, погрузиться в духовный окружающий мир и ощутить на себе влияние сил, помогающих процветанию народного самопознания.
Наряду с замечательными встречами со знающими людьми, в ходе тура вас ожидает посещение удивительных природных объектов: Тавдинская и Усть-Канская пещеры, горные перевалы, Уймонская долина, Мультинские озера, природный парк Уч-Энмек и другие, заслуживающие самого пристального внимания.
Вас ждет:
Программа тура
Экскурсия в Тавдинские пещеры. Человека всегда привлекает неизведанное, таинственное, сокрытое тьмой. Пещеры же являются, наверное, самым ярким образцом созданной природой Тайны. Когда человек попадает в узкие или широкие проходы «подземных дворцов», им может овладеть либо тревога и страх, либо неукротимое любопытство – то и другое притягивает, заставляет вновь и вновь возвращаться к разрешению этой загадки. Тем более, пещеры – это довольно редкое геологическое явление. Они позволяют человеку заглянуть вглубь Земли, узнать содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую работу воды. Легенды, предания и подлинные истории о Талдинских пещерах на протяжении всей экскурсии.
«Перекресток миров» так называется небольшой парк, который раскроет Вам некоторые тайны по истории и культуре древнего Горного Алтая. Вам предстоит ощутить границу, где встречаются время и пространство, где происходит соприкосновение современного мира и мира предков.
Экскурсия на Камышлинский водопад.
Размещение на базе отдыха в с. Барангол по 2-3 человека в номере (туалет и раковина на этаже, душевая комната на территории). Баня.
Питание: завтрак, обед оплачивается дополнительно, ужин в столовой с. Барангол.
Часть нашего пути пролегает по легендарному Чуйскому тракту. Дальнейшее путешествие по Усть-Канской и Абайской степям приводит в благодатную Уймонскую долину. Здесь что ни гора, то легенда, то быль…
В пути преодоление четырех перевалов, множество удивительных уголков и захватывающих историй.
Размещение на базе отдых «Уймонская жемчужина» по 2 человека (душевая комната на этаже). Есть возможность заказать баню.
Питание: завтрак в столовой с. Барангол, обед в придорожном кафе, ужин в месте расселения.
Во время пребывания на Алтае в рамках Центрально-Азиатской экспедиции Николай Константинович Рерих останавливался в этом селе, в доме старовера Варфоломея Семеновича Атаманова. Атаманов слыл лучшим знатоком потаенных троп Алтая, водил по горам и долам Прикатунья экспедиции ученых и художников. Воссозданный из уцелевших остатков дома Атаманова музей процветает и радует своих гостей удивительной обстановкой.
Для более полного понимания этого уникального уголка приглашаем Вас окунуться в атмосферу жизни и быта Уймонских староверов в музее Р.П. Кучугановой. У вас появится уникальная возможность понять, почему же Уймонскую долину называют Местом Сокровенной Мудрости.
В завершении дня – старообрядческая вечерка. Игры, шутки, прибаутки, плясовые и обрядовые песни, частушки в компании удивительного ансамбля «Сиберия». Всю свою любовь к народным традициям, песням, участники коллектива с огромным желанием и умением доносят до каждого присутствующего.
Возвращение на базу отдыха. Ночлег на базе отдыха «Уймонская жемчужина». Питание: в месте расселения.
Высоко в горах окруженные со всех сторон дикой тайгой застыли в своей первозданной красоте Мультинские озера, которые входят в Катунский заповедник. Свое название они получили от одноименной реки, в верховьях которой и находятся. Река последовательно образует три озера: Верхнее Мультинское, Среднее Мультинское и Нижнее Мультинское. Озера появились в результате мореной подпруды. Основу их питания составляют ледники. В окрестностях озер много ягоды: черники, смородины, малины. Озеро богато хариусом.
Возвращение на базу отдыха.
Питание: Завтрак, ужин в месте расселения, обед - пикник на озере.
В завершении дня дегустация блюд алтайской национальной кухни. Выступление мастера горлового пения. Секреты звучания национальных музыкальных инструментов.
Ночлег на территории природного парка Уч-Энмек в гостинице по 2 человека (удобства на этаже). Есть возможность заказать баню.
Питание: завтрак, ужин в местах расселения, обед в придорожном кафе.
Парк расположен в живописной Каракольской долине. Именно здесь в Каракольской долине накопилась энергия тысячелетий, выраженная в больших курганах, стелах, наскальных рисунках и в самой культуре алтайского народа. В археологическом отношении – это один из самых богатых районов Горного Алтая. Самые ранние находки здесь относятся к эпохе палеолита, зафиксированы курганы эпохи бронзы, выделенные в уникальную Каракольскую культуру. Основу комплекса составляют большие курганы скифского времени, принадлежащие племенной и родовой знати. Каракольскую долину венчает вершина Уч-Энмек. Уч-Энмек - это священная гора алтайцев, название которой и буквальном переводе означает «Три темени». На Алтае очень почитают вершину Уч-Энмек, считая, что через нее идёт утроенная энергия космоса.
Переезд в с. Барангол (авто 200 км). Прощальный ужин. Баня. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км).
Завтрак в месте расселения, обед в кафе, ужин в столовой с. Барангол.
Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (авто 40 км), необходимо забронировать проживание в селе Барангол на одну ночь перед вылетом, стоимость проживание не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула на тур и обратно
- Трехразовое питание – комплексное
- Услуги экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Размещение по программе (стандартные номера и кемпинги)
- Медицинская страховка
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
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