Сокровенная Мудрость Алтая 2022

Каждый уголок Горного Алтая по-своему уникален. Где-то огромное скопление археологических памятников, где-то удивительные природные объекты, где-то аномальные зоны, а где-то мистические проявления. Но в каждом этом уголке живут люди. Собирая по крупицам знания предков, храня традиции и совершая обряды, они-то и создают эту уникальность и неповторимость своего родного уголка.

Знакомство с Хранителями Мудрости позволяет прикоснуться к народному мировоззрению, глубже понять законы природы, погрузиться в духовный окружающий мир и ощутить на себе влияние сил, помогающих процветанию народного самопознания.

Наряду с замечательными встречами со знающими людьми, в ходе тура вас ожидает посещение удивительных природных объектов: Тавдинская и Усть-Канская пещеры, горные перевалы, Уймонская долина, Мультинские озера, природный парк Уч-Энмек и другие, заслуживающие самого пристального внимания.