Самый лучший тур 2022
«Самый лучший тур» позволит вам совершить увлекательное путешествие и прекрасно подходит для семейного отдыха.
Программа тура интересна контрастами! Вы увидите цветущие великолепие Ботанического сада, погрузитесь в таинственный мир «подземных дворцов» Тавдинских пещер, посетите Чемальскую ГЭС и знаменитый остров Патмос, на котором возведен деревянный храм. Культурная программа дополнится мастер-классом по варке вкуснейшего сыра.
Народные умельцы откроют вам старинные рецепты приготовления алтайских блюд, познакомят с традиционной кухней. Рафтинг по реке Катунь позволит ощутить настоящий драйв покорителей водной стихии. Конная прогулка добавит массу восхитительных впечатлений от дикой природы и общения с лошадьми. Под руководством опытных инструкторов, даже новички смогут уверенно держаться в седле.
Но и это еще не всё! Вы совершите автомобильное путешествие по всемирно известному Чуйскому тракту через горные перевалы Семинский и Чике-Таман. Увидите слияние Чуи и Катуни, отвесные скалы и живописные долины. Искрящиеся водопады, чистые родники, разноцветное Гейзеровое озеро и много других достопримечательностей.
Гиды расскажут вам про исторические и археологические особенности региона, а в завершении, вы попадете на другую планету! Это «Алтайский Марс». Горы расщедрились на яркие краски: оранжевый, бордовый, желтый, красный. Инопланетный вид пейзажа прекрасно контрастирует с глубоким синим алтайским небом.
Тур несложный, в нем могут принять участие дети от 5 лет. Поэтому можно всей семьей отправиться навстречу летним приключениям!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Барнауле/Горно-Алтайске. Переезд в с. Барангол (авто 300/40 км). Размещение на базе отдыха или отеле.
На Алтае насчитывается около 2000 видов растений – это в 2,5 раза больше чем на всей Западно-Сибирской равнине. Чтобы в полной мере оценить своеобразие и богатство растительного мира Горного Алтая, его надо увидеть. Приглашаем Вас на удивительную прогулку по райским уголкам ботанического сада. У Вас будет уникальная возможность увидеть редкие занесенные в Красную Книгу растения, растения, сохранившиеся с древнейших времен, а также растения, произрастающие только на территории Горного Алтая. Вы узнаете, какое место занимают в алтайской культуре разные виды растений, их магические и лечебные свойства. Угощением для гостей будет ароматный алтайский чай. Ведь именно с помощью лекарственных растений люди избавлялись от различных недугов.
Мастер-класс сыроварение. На мастер-классе Секреты настоящего сыра наши гости смогут не только изучить историю сыра и разобраться в тонкостях подачи разных сортов сыра, но и своими руками сварят свою головку сыра и могут забрать его с собой. Ну и, конечно, самый приятный момент - дегустация сыров сыроварни Камлак, также вы пожарите сыр Халлуми и узнаете много секретов сыроделов! Продолжительность 5 часов.
Человека всегда привлекает неизведанное, таинственное, сокрытое тьмой. Пещеры же являются, наверное, самым ярким образцом созданной природой Тайны. Когда человек попадает в узкие или широкие проходы «подземных дворцов», им может овладеть либо тревога и страх, либо неукротимое любопытство – то и другое притягивает, заставляет вновь и вновь возвращаться к разрешению этой загадки. Тем более, пещеры – это довольно редкое геологическое явление. Они позволяют человеку заглянуть вглубь Земли, узнать содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую работу воды. Легенды, предания и подлинные истории о Талдинских пещерах на протяжении всей экскурсии.
Посещение пасеки Медовый рай. Это волшебное место! Пасека расположена в глубине гор, на берегу пруда, является племенным хозяйством породы пчел «Карпатка», которая отличается незлобным характером. Мед, производимый на этой пасеке, отличается изысканным вкусом и богатым букетом. Пасека предлагает уникальные продукты пчеловодства: мед в сотах, прополис и, конечно же, медовуха, рецепт которой хранится в глубокой тайне. Продолжительность 6 часов.
По Чемальскому тракту отправляемся в село Чемал – одно из самых популярных мест Горного Алтая. В его окрестностях огромное количество достопримечательностей, заслуживающих самого пристального внимания: ГЭС, водохранилище, место слияния рек Чемал и Катунь, источники Живой и Мертвой воды, скала любви, плач-скала, ворота Сартакпая, козья тропка и другие. Огромное количество легенд и правдивых историй, связанных с данными объектами предстоит услышать на протяжении данной экскурсии.
Посещение острова Патмос – удивительного по красоте места Горного Алтая. Сюда в 1915 году был перенесен деревянный храм, построенный еще в 1849 г. в Чемале, который со временем разрушился. К 2001 г храм был восстановлен и освящен вновь. В храме наблюдается постепенное обновление старых икон. На камне острова монахини выбили образ Богоматери с младенцем на руках. Рядом с храмом находится Иоанно-Богословский скит.
Предлагаем окунуться в неповторимую красоту Алтайских гор, рек и водопадов. Отведать родниковой воды и окинуть взглядом с высоты птичьего полета местные окрестности. Внизу протекает Катунь, видно Чемальский тракт, урочище Чечкыш. За рекой расстилается предгорье, покрытое зеленым ковром. Здесь можно увидеть всего лишь крохотный кусочек алтайского великолепия и ощутить его силу и мощь.
Конная экскурсия. Для тех, кто хочет получить массу впечатлений от дикой природы, от общения с лошадьми, не имея при этом особой физической подготовки. Вам обязательно расскажут технику безопасности, обучат управлению лошадью, индивидуально подгонят снаряжение. Потом Вы прокатитесь тренировочный круг по полю и вперед на маршрут. Путь проходит вдоль левого берега Катуни, вдали от следов цивилизации. Вы можете искупаться в каменных «ваннах», различной глубины, расположенных в углублениях скалы. В седле 1 час 30 минут. Общая продолжительность 6-7 часов.
Путешествие начнется по древнейшему пути Алтая – Чуйскому тракту. Его история уходит вглубь веков. Когда-то эта дорога была вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой», как ее называли. В настоящее время это главная транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая многочисленные следы проживавших здесь народов. Семинский перевал – Дьал-Менку («Вечная гора») 1894 м над уровнем моря – самая высокая точка Чуйского тракта.
Экскурсия по территории природно-этнографического парка Уч-Энмек «Тайна священной долины». Парк расположен в живописной Каракольской долине. Каракольская долина для местного населения является священной. Здесь сохранились наскальные рисунки, захоронения далеких эпох в виде курганных комплексов и каменных стел, сказания, легенды и сакральные знания коренного народа. Знакомство с культурой и бытом местного населения. Дегустация блюд алтайской национальной кухни.
Размещение в этно-древне природного парка Уч-Энмек в аилах – национальных жилищах (5 человек в одном домике, удобства на территории, есть возможность посетить душ или заказать баню).
Следующий перевал на нашем пути Чике-Таман («Плоская подошва»). Высота перевала 1460 м, но из-за своей крутизны он кажется значительно выше. На всем протяжении Чуйского тракта огромное количество интересных мест для осмотра: Катунские террассы, Яломанское городище, подвесной мост Цаплина, каменные изваяния, наскальные рисунки, курганы, место слияния Чуи и Катуни, Катунские и Чуйские бомы, святилище Калбак-Таш, Белый бом. Легенды, предания, исторические и археологические факты, этнографические подробности в дополнение к необыкновенно живописным природным богатствам.
Размещение в кемпинге «Кочевник» в деревянных домиках (по 2-4 человека, удобства на территории есть возможность посетить душ или заказать баню).
Продолжаем движение по Чуйскому тракту и через мгновение перед нами открывается великолепная картина белоснежных вершин и сверкающих ледников - панорама Северо-Чуйских белков.
Небольшой переезд по Курайской степи и мы на другой планете. За этими местами закрепилось звучное название «Алтайский Марс», а все по тому, что долины рек Кызылчин и Чаган-Узун по праву могут считаться настоящими природными заповедниками новейшей истории гор. Горные породы разных временных эпох здесь достаточно хорошо обнажены, что дает возможность для их осмотра и изучения.
Прогулка до Гейзерового озера, которое раскроет вам свои загадки и возможно откроет тайны вашего будущего.
Пешая прогулка к водопадам Чибитский и Вучарах. В притоках реки Чуя находятся два живописных водопада, путь к которым будет пролегать по левому берегу реки Чуя. Любуемся великолепными пейзажами. Водопады находятся в очень интересных местах среди отвесных скал и огромных валунов, в окружении треугольных темнохвойных елок и нарядных светло-зеленых лиственниц
Возвращение в кемпинг «Кочевник».
Выезд на Улаганский перевал (авто 60 км). В с. Акташ сворачиваем с Чуйского тракта на Улаганский. Через 8 км пути проезжаем знаменитые Красные ворота – скальный проход между Айгулакским и Курайским хребтами. Когда-то здесь пробивала себе путь только речка Чибитка, впоследствии скальную щель расширили и проложили дорогу, пригодную для передвижения автомобилей. Скалы имеют красноватый оттенок, придавая особый колорит окружающей местности. Продолжаем движение до Улаганского перевала, высота которого составляет 2080 м. С перевала открываются панорамы Восточного Алтая, Курайского хребта и Улаганского плато.
Ужин. Баня. Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км).
Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайск утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно
- Услуги гида
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой
- Рекреационные сборы
- Медицинская страховка
- Питание
- Размещение по программе – первые 3 ночи – размещение в стандартных номерах с удобствами в номере. Следующие 3 ночи (домики по 2-5 человек, удобства на территории есть возможность посетить душ или заказать баню).
Оплачивается отдельно
- Ж/д, авиабилеты
- Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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