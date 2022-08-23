Самый лучший тур 2022

«Самый лучший тур» позволит вам совершить увлекательное путешествие и прекрасно подходит для семейного отдыха.

Программа тура интересна контрастами! Вы увидите цветущие великолепие Ботанического сада, погрузитесь в таинственный мир «подземных дворцов» Тавдинских пещер, посетите Чемальскую ГЭС и знаменитый остров Патмос, на котором возведен деревянный храм. Культурная программа дополнится мастер-классом по варке вкуснейшего сыра.

Народные умельцы откроют вам старинные рецепты приготовления алтайских блюд, познакомят с традиционной кухней. Рафтинг по реке Катунь позволит ощутить настоящий драйв покорителей водной стихии. Конная прогулка добавит массу восхитительных впечатлений от дикой природы и общения с лошадьми. Под руководством опытных инструкторов, даже новички смогут уверенно держаться в седле.

Но и это еще не всё! Вы совершите автомобильное путешествие по всемирно известному Чуйскому тракту через горные перевалы Семинский и Чике-Таман. Увидите слияние Чуи и Катуни, отвесные скалы и живописные долины. Искрящиеся водопады, чистые родники, разноцветное Гейзеровое озеро и много других достопримечательностей.

Гиды расскажут вам про исторические и археологические особенности региона, а в завершении, вы попадете на другую планету! Это «Алтайский Марс». Горы расщедрились на яркие краски: оранжевый, бордовый, желтый, красный. Инопланетный вид пейзажа прекрасно контрастирует с глубоким синим алтайским небом.

Тур несложный, в нем могут принять участие дети от 5 лет. Поэтому можно всей семьей отправиться навстречу летним приключениям!