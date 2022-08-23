По Чуйскому тракту, экскурсионный тур
Ограничение по возрасту: с 8 летВстречаем:
- На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00
Вас ждет:
Программа тура
Новосибирск - Барнаул - Бийск - Чемал
Выезжаем в город Бийск, где Вы познакомитесь с гидом-проводником и оформите документы, необходимые для путешествия. Далее движемся по Чуйскому тракту до первой остановки — границы Алтайского края и Республики Алтай, где расположен памятный знак «Алтай – сердце Евразии».
Здесь же, по правую сторону дороги, Вы увидите гору Бабырган, которую называют стражем Алтая. После села Усть-Сема поворачиваем на Чемальский тракт, который приведет путешественников в село Чемал, одно из самых посещаемых мест Горного Алтая.
Здесь находятся известные туристические точки — слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова и к которому ведет длинный подвесной мост.
На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе Чемала. Размещение в домиках. Ужин. Авто (от Барнаула): 360 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 6-7 часов. Пешая часть 3-4 км, 2 – 3 часа.
Чемал - ущелье Чечкыш - Ороктойский мост - Чемал
Сегодня Вам предстоит путешествие в ущелье Чекчыш и осмотр одноименного живописного водопада.Со смотровой площадки открывается великолепный вид на реку Катунь.
Затем мы посетим Ороктойский мост, через который пролегает множество водных и наземных туристических маршрутов. В этом месте находится красивое ущелье, а также пороги 3 и 4 категорий сложности — Тельдекпень 1 и Тельдекпень 2, которые в среде водников имеют красноречивое название «Пни». В переводе с алтайского языка «Тельдекпень» означает «поднявшаяся дорога». Эти пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями. На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе Чемала.
Размещение в домиках. Ужин.
Чемал - Чуйский тракт - Семинский перевал - перевал Чике-Таман - Чибит
Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту.
Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта — Семинский перевал. Вскоре пересекаем перевал Чике-Таман, после чего в окнах микроавтобуса после небольшого перерыва появляется Катунь.
В селе Иня, мы осмотрим старинный подвесной мост. Кроме того, неподалеку находится точка слияния рек Катунь и Чуя, которая почитается алтайцами, как священное место. Далее уже следуем вдоль реки Чуя.
Следующая достопримечательность — урочище Калбак-Таш, где сохранились древние наскальные рисунки. Также сегодня Вы увидите Оленные камни — каменные стелы с петроглифами, а также скальный массив Белый Бом и памятник Кольке Снегиреву.
Размещение в домиках, т/к Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с.Чибит.
В дороге, 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 2 – 3 часа.
Курайская степь - Чуйская степь – Тархатинский мегалитический комплекс - Урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс)
Утром выезжаем в Курайскую степь, где открывается величественный вид на Чуйские Альпы — Северо-Чуйский хребет. Далее движемся по Чуйской степи и делаем остановку у Тарахтинского мегалитического комплекса, расположенного у дороги к плато Укок.
Его неофициальное название - «Алтайский Стоунхендж». Это круг из камней диаметром около 60 метров. Пять камней имеют особенно внушительные размеры, и имеют свои имена.
После этого обедаем в кафе села Кош-Агач и отправляемся на «Алтайский Марс» — живописнейшее место в начале Чуйской степи, рядом с селом Чаган-Узун. Горные породы здесь имеют самые разные цвета — светло-коричневый, желтый, красный и даже зеленый. В этом месте получаются самые необычные и красивые фотографии.
Размещение в домиках, т/к Кочевник, либо одной из близлежащих баз отдыха в районе с.Чибит. Баня.
В дороге, 5-6 час. Пешая часть 2-3 км, 2-3 часа.
с. Чибит - Гейзерное озеро – Бийск – Барнаул - Новосибирск
В начале дня нас ждет экскурсия на бирюзовое Гейзерное озеро, кристально чистое и никогда не замерзающее. Поверхность озера похожа на гигантский глаз из-за концентрических окружностей, расходящихся от центра к берегам. Причина этого явления — подводные гейзеры, выбрасывающие с глубины озера смесь песка и голубой глины.
После экскурсии к озеру нас ждет обратная дорога. Знакомство с коварной, бушующей Чуей и ее самыми знаменитыми порогами.
Прогулка к водопаду Девичьи слезы.
По дороге останавливаемся на сувенирном рынке.
В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
- Размещение эконом, раздельное, по 2,3,4 человека. Удобства на территории;
- Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда, обеды-перекусы во время экскурсионной части. Питание походное, готовится на костре, либо газе гидом-проводником. Обеды вовремя переездов в кафе оплачиваются дополнительно;
- Услуги гидов проводников;
- Групповое снаряжение необходимое на маршруте;
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно);
- Баня по программе, один раз;
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе;
- Рекреационные сборы (сборы заповедников).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты;
- Обеды в кафе, на маршруте. Один обед в среднем ~ 350 руб.;
- Питание в придорожных кафе, во время трансферов;
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет;
- Дополнительные бани;
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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