Алтай – Земли Алтарь 2022
Всё самое интересное в одном туре!
Природные достопримечательности: перевалы - Кукуинский, Чакырский, Кырлыкский, Громотуха, Чике-Таман, Улаганский, Кату-Ярык; реки – Катунь, Кокса, Чуя, Чулышман, Бия; озера – Нижнее Мультинское, Гейзеровое, Мертвое, Телецкое; Чуйский тракт, Тавдинские пещеры, Алтайский заповедник, Каракольская долина, Каменные грибы в долине р. Чулышман, водопад Корбу.
Археологические памятники: каменные изваяния, наскальные рисунки, курганы, святилища, культовые места.
Этнография: национальная пища, горловое пение, сакральные знания, легенды, предания, народная музыка. Посещение музеев, мест силы. Знакомства с Хранителями Народной Мудрости.
Приглашаем Вас не просто побывать на Алтае, но и совершить удивительное неповторимое путешествие вглубь времени, погрузиться в прошлое Алтае, причаститься к духу его древних эпох и понять законы реального существования этого прекрасного уголка.
Данный тур раскрывает самобытную культуру старообрядцев Уймонской долины, сакральное алтайское мировоззрение и традиции казахов Чуйской степи.
Алтай – это место особого притяжения и каждый, кто хоть однажды бывал здесь, несомненно, ощутил это. Желаем и Вам прикоснуться частичкой своей души к его величию, мощи и красоте!
Вас ждет:
Программа тура
Размещение на базе отдыха в с. Барангол.
Экскурсия в Тавдинские пещеры. Человека всегда привлекает неизведанное, таинственное, сокрытое тьмой. Пещеры же являются, наверное, самым ярким образцом созданной природой Тайны. Когда человек попадает в узкие или широкие проходы «подземных дворцов», им может овладеть либо тревога и страх, либо неукротимое любопытство – то и другое притягивает, заставляет вновь и вновь возвращаться к разрешению этой загадки. Тем более, пещеры – это довольно редкое геологическое явление. Они позволяют человеку заглянуть вглубь Земли, узнать содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую работу воды. Легенды, предания и подлинные истории о Талдинских пещерах на протяжении всей экскурсии.
«Перекресток миров» так называется небольшой парк, который раскроет Вам некоторые тайны по истории и культуре древнего Горного Алтая. Вам предстоит ощутить границу, где встречаются время и пространство, где происходит соприкосновение современного мира и мира предков.
Экскурсия на Камышлинский водопад.
Размещение на базе отдыха в с. Барангол по 2-3 человека в номере (туалет, раковина на этаже, душевая комната на территории). Баня.
Питание: завтрак, обед оплачивается дополнительно, ужин в столовой с. Барангол.
В этот день Вас ожидает увлекательный переезд до реки Чулышман вдоль альпийских лугов по Улаганскому нагорью. Осмотр Пазырыкских курганов. Далее перевал Кату-Ярык. Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м. Вам откроется великолепный вид на долину р. Чулышман. Пеший спуск с перевала.
Ночевка в долине р. Чулышман. Размещение в туркемпиге «Каменные грибы» в деревянных аилах или домиках (по 4-5 человек). Удобства на территории. Завтрак, ужин в кафе местах расселения, обед-пикник на природе. Есть возможность заказать баню.
Завтрак, ужин в кафе местах расселения, обед-пикник на природе.
Долина реки Чулышман - это удивительно живописный и неприступный каньон, знаменитый многочисленными водопадами, километровыми отвесными скалами, археологическими памятниками древних цивилизаций и другими природными шедеврами. Одним из таких знаменитых мест является урочище Аккурум, где «произрастают» из недр земных каменные грибы - великаны. Как эти гигантские - высотой с трехэтажный дом сооружения образовались здесь и почему именно в форме грибов? Предстоит узнать в ходе данной экскурсии.
Размещение в туркемпинге Кырсай в домиках по 2 человека. Удобства на территории. Есть возможность заказать баню.
Питание: в кафе места расселения.
Много не придуманных историй можно услышать о южной части Телецкого озера. В одной из них упоминается о Чулышманском Благовещенском монастыре, который был вторым мужским монастырем Томской епархии. На протяжении конца 19 - начала 20 веков менял он места своего расположения в связи с наводнениями в дельте Чулышмана. И в 1901 г. монастырь был перенесён в третий раз за 9 км выше озера, в местность под названием Кайру. На одноименной реке сейчас находится генераторный блок ГЭС, который обеспечивает электричеством с.Балыкча. В пяти километрах находится сероводородный источник, обладающий лечебными свойствами. Это священное для алтайцев место.
По желанию гостей может быть организована дополнительная экскурсия предлагаемая местом размещения с оплатой на базе отдыха.
Размещение в тур комплексе Кырсай по 2 человека. Удобства на территории. Есть возможность заказать баню.
Питание: в месте расселения.
Экскурсия по акватории Телецкого озера. Телецкое озеро - одно из главных украшений, достопримечательностей и загадок Горного Алтая. Местные жители называют его «Алтын-Кёль», что значит - «Золотое озеро». Не побывать на озере - значит не увидеть Горного Алтая.
Посещение водопада Корбу. Легенды и были Телецкого озера.
Размещение в гостинице «Артыбаш» по 2 человека в номере (удобства в номере). Питание: в месте размещения.
В пути посещение небольшого мемориального комплекса Н.У. Улагашева. Комплекс включает гостевую юрту, дом-усадьбу, мастерскую народных промыслов. Николая Улагашевича сравнивают с Гомером, Александром Пушкиным, называют достоянием нации. Будучи неграмотным, он мог рассказывать поэмы и сказки по нескольку дней. Он знал тридцать две поэмы и более сотни сказок. Хранил в памяти легенды и предания, песни, пословицы и поговорки своего народа, складывал свои стихотворения. Все произведения Николай Улагашевич исполнял каем - особым видом горлового пения.
Посещения гордости нашей Республики - Национального музея имени А. В. Анохина. Именно здесь в закрытом стеклянном «саргофаге» покоится мумия знаменитой Алтайской принцессы, найденной на плато Укок в 1993 году.
Прощальный ужин. Баня. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км) или Горно-Алтайск.Питание: завтрак в месте расселения, обед в придорожном кафе
* Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км).Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура.
Часть нашего пути пролегает по легендарному Чуйскому тракту. Дальнейшее путешествие по Усть-Канской и Абайской степям приводит в благодатную Уймонскую долину. Здесь что ни гора, то легенда, то быль...
В пути преодоление четырех перевалов, множество удивительных уголков и захватывающих историй.
Размещение на базе отдых «Уймонская жемчужина» в с. Замульта по 2 человека в номере (душевая комната на этаже). Есть возможность заказать баню.
Питание: Завтрак в столовой с. Барангол, обед в придорожном кафе, ужин в месте расселения.
Во время пребывания на Алтае в рамках Центрально-Азиатской экспедиции Николай Константинович Рерих останавливался в этом селе, в доме старовера Варфоломея Семеновича Атаманова. Атаманов слыл лучшим знатоком потаенных троп Алтая, водил по горам и долам Прикатунья экспедиции ученых и художников. Воссозданный из уцелевших остатков дома Атаманова музей процветает и радует своих гостей удивительной обстановкой.
Для более полного понимания этого уникального уголка приглашаем Вас окунуться в атмосферу жизни и быта Уймонских староверов в музее Р.П. Кучугановой. У вас появится уникальная возможность понять, почему же Уймонскую долину называют Местом Сокровенной Мудрости.
В завершении дня - старообрядческая вечерка. Игры, шутки, прибаутки, плясовые и обрядовые песни, частушки в компании удивительного ансамбля «Сиберия». Всю свою любовь к народным традициям, песням, участники коллектива с огромным желанием и умением доносят до каждого присутствующего.
Возвращение на базу отдыха «Уймонская жемчужина». Питание: в месте расселения.
Высоко в горах окруженные со всех сторон дикой тайгой застыли в своей первозданной красоте Мультинские озера, которые входят в Катунский заповедник. Свое название они получили от одноименной реки, в верховьях которой и находятся. Река последовательно образует три озера: Верхнее Мультинское, Среднее Мультинское и Нижнее Мультинское. Озера появились в результате мореной подпруды. Основу их питания составляют ледники. В окрестностях озер много ягоды: черники, смородины, малины. Озеро богато хариусом.
Возвращение на базу отдыха.
Питание: Завтрак, ужин в месте расселения, обед — пикник на озере.
В завершении дня дегустация блюд алтайской национальной кухни. Выступление мастера горлового пения. Секреты звучания национальных музыкальных инструментов.
Ночлег на территории природного парка Уч-Энмек в туркомплексе «Каракол» в гостинице по 2 человека. Удобства на этаже. Есть возможность заказать баню.
Питание: завтрак, ужин в местах расселения, обед в придорожном кафе.
Парк расположен в живописной Каракольской долине. Именно здесь в Каракольской долине накопилась энергия тысячелетий, выраженная в больших курганах, стелах, наскальных рисунках и в самой культуре алтайского народа. В археологическом отношении - это один из самых богатых районов Горного Алтая. Самые ранние находки здесь относятся к эпохе палеолита, зафиксированы курганы эпохи бронзы, выделенные в уникальную Каракольскую культуру. Основу комплекса составляют большие курганы скифского времени, принадлежащие племенной и родовой знати. Каракольскую долину венчает вершина Уч-Энмек. Уч-Энмек — это священная гора алтайцев, название которой и буквальном переводе означает «Три темени». На Алтае очень почитают вершину Уч-Энмек, считая, что через нее идёт утроенная энергия космоса.
Переезд до села Акташ (авто 170 км)
Следующий перевал на нашем пути Чике-Таман («Плоская подошва»). Высота перевала 1460 м, но из-за своей крутизны он кажется значительно выше. На всем протяжении Чуйского тракта огромное количество интересных мест для осмотра: Катунские террассы, Яломанское городище, подвесной мост Цаплина, каменные изваяния, наскальные рисунки, курганы, место слияния Чуи и Катуни, Катунские и Чуйские бомы, святилище Калбак-Таш, Белый бом. Легенды, предания, исторические и археологические факты, этнографические подробности в дополнение к необыкновенно живописным природным богатствам.
Размещение в кемпинге Кочевник в деревянных аилах или домиках по 2-4 человека. Удобства на территории. Есть возможность заказать баню.
Питание: завтрак, ужин в местах расселения, обед в придорожном кафе. Завтрак, ужин в кафе места расселения, обед-пикник на природе.
Путешествие по Курайской и Чуйской степям откроет еще одну особенность алтайской природной уникальности. Проехав, сравнительно небольшие расстояния по Чуйскому тракту, удается увидеть смену всех природных зон и оценить прелесть каждой из них.
Посещение Тархатинского мегалитического комплекса в сопровождении местной жительницы-коренной теленгитки, владеющей знаниями необходимыми для посещения этого места. Тархатинский мегалитический комплекс - одно из самых древних каменных сооружений Алтая. Необычные геофизические особенности комплекса использовались и как древнейшая астрологическая обсерватория и как культовый центр, святилище. Местные жители называют комплекс «Каменная Колыбель». До наших дней этот место чтит местное население и использует его в виде ритуала женского плодородия.
Размещение в гостинице в с.Кош-Агач по 2 человека в номере (удобства в номере).
Питание: в месте расселения.
Поездка на стоянку, где местные жители ведут хозяйственную деятельность: лошади, овцы, сарлыки — каждому участнику удастся почувствовать себя настоящим чабаном; окунуться в быт и понять, насколько природа и человек гармоничны в этих высокогорных степных условиях.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, ужин в месте расселения, обед в гостях у чабанов.
В селе Жана-Аул расположен музей казахов Чуйской степи, главная цель открытия которого изучение истории поселения казахов на Алтае, сохранение и развитие материальной и духовной культуры. Для музея характерно достаточно богатое внутреннее убранство, рядом с предметами старины для проведения религиозных обрядов размещены современные экспонаты. Посетителям представлены уникальные экспонаты, рассказывающие о быте, культуре, традициях и обычаях казахского народа. Большой интерес представляет казахская юрта с утварью и бытовыми принадлежностями. Казахская чайная церемония. Знакомство с музыкальными традициями, обрядами, которые говорят об этих местах, людях и их жизни гораздо больше, чем самый захватывающий рассказ.
Встреча с мастерицами по изготовлению войлочных ковров.
Прогулка до Гейзерового озера, которое раскроет вам свои загадки и возможно откроет тайны вашего будущего.
В селе Акташ уходим с Чуйского тракта, минуя Красные Ворота, Улаганский перевал останавливаемся на ночлег.
Ночлег в селе Улаган в гостинице по 2-3 человека в номере (душевая комната на этаже). Питание в месте расселения.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/ Горно-Алтайска на тур и обратно
- Трехразовое питание - комплексное
- Услуги экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Размещение по программе (стандартные номера + кемпинги)
- Медицинская страховка
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
- отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
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