Алтай – Земли Алтарь 2022

Размещение на базе отдыха в с. Барангол.

Экскурсия в Тавдинские пещеры. Человека всегда привлекает неизведанное, таинственное, сокрытое тьмой. Пещеры же являются, наверное, самым ярким образцом созданной природой Тайны. Когда человек попадает в узкие или широкие проходы «подземных дворцов», им может овладеть либо тревога и страх, либо неукротимое любопытство – то и другое притягивает, заставляет вновь и вновь возвращаться к разрешению этой загадки. Тем более, пещеры – это довольно редкое геологическое явление. Они позволяют человеку заглянуть вглубь Земли, узнать содержимое ее недр, посмотреть на грандиозную, впечатляющую работу воды. Легенды, предания и подлинные истории о Талдинских пещерах на протяжении всей экскурсии.

«Перекресток миров» так называется небольшой парк, который раскроет Вам некоторые тайны по истории и культуре древнего Горного Алтая. Вам предстоит ощутить границу, где встречаются время и пространство, где происходит соприкосновение современного мира и мира предков.

Экскурсия на Камышлинский водопад.

Размещение на базе отдыха в с. Барангол по 2-3 человека в номере (туалет, раковина на этаже, душевая комната на территории). Баня.

Питание: завтрак, обед оплачивается дополнительно, ужин в столовой с. Барангол.