Отдых в Манжероке

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Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+

Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...

Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.

Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

Семейный тур с посещением топовых алтайских мест. Размещение в номерах с удобствами, в домиках с удобствами на улице.

Мы приглашаем Вас в истинный «храм природы» увидеть разноцветную палитру красок Горного Алтая и написать свою историю путешествия!

«Алтай – сердце Евразии», вы увидите слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, Ороктойский мост. Побываете на Алтайском Марсе и на Гейзерном ...

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