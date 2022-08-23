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Алтай
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Экскурсионные туры на Алтай : 6

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Алтай 2022 г.2023 г.

Отдых в Манжероке

Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 23 декабря

6 дней 5 ночей

от 25600 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтайская неделя

Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 34300 ₽

Алтай 2023 г.

Бесконечные миры Алтая

Путешествие по зимнему Алтаю - 5 дней. Экскурсионный тур поздней осенью и ранней весной. Комфортное проживание в гостиницах.

Ближайший заезд:

c 23 февраля по 27 февраля

5 дней 4 ночи

от 42100 ₽

Алтай 2022 г.

Здравствуй, Алтай!

Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...

Ближайший заезд:

c 14 декабря по 18 декабря

5 дней 4 ночи

от 52900 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Алтай – место силы: зима-весна

Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+

Ближайший заезд:

c 18 декабря по 25 декабря

8 дней 7 ночей

от 67600 ₽

Алтай 2022 г.2023 г.

Снежные легенды Алтая

Зимний экскурсионный тур на Алтай - 8 дней. Новый год и новогодние каникулы. Насыщенная экскурсионная программа по природным красотам. Комфортное проживание в гостиница...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 07 января

8 дней 7 ночей

от 75800 ₽

Прошедшие Экскурсионные туры на Алтай : 5

Алтай

По Чуйскому тракту, экскурсионный тур

«Алтай – сердце Евразии», вы увидите слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, Ороктойский мост. Побываете на Алтайском Марсе и на Гейзерном ...

Ближайший заезд:

c 20 августа по 24 августа

5 дней 4 ночи

от 25000 ₽

Алтай

Выходные по-алтайски 2022

Мы приглашаем Вас в истинный «храм природы» увидеть разноцветную палитру красок Горного Алтая и написать свою историю путешествия!

Ближайший заезд:

c 12 сентября по 15 сентября

4 дня 3 ночи

от 45000 ₽

Алтай

Сокровенная Мудрость Алтая 2022

Экскурсионный тур по красивейшим местам Алтая.

Ближайший заезд:

c 11 сентября по 16 сентября

6 дней 5 ночей

от 66000 ₽

Алтай

Самый лучший тур 2022

Семейный тур с посещением топовых алтайских мест. Размещение в номерах с удобствами, в домиках с удобствами на улице.

Ближайший заезд:

c 21 октября по 27 октября

7 дней 6 ночей

от 72000 ₽

Алтай

Алтай – Земли Алтарь 2022

Двухнедельный экскурсионный тур на Алтай: природные достопримечательности, археологические памятники, этнография.

Ближайший заезд:

c 11 сентября по 24 сентября

14 дней 13 ночей

от 154000 ₽

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