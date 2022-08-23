Экскурсионные туры на Алтай : 6
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Отдых в Манжероке
Зимний отдых в Горном Алтае с проживанием в ТК Манжерок. 6 дней: оздоровление и расслабленная экскурсионная программа.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 23 декабря
6 дней 5 ночей
от 25600 ₽
Алтайская неделя
Красоты Алтая за 8 дней в зимнем туре. Комфортное проживание на базе отдыха Манжерок. Оздоровительный отдых и экскурсии. По туру предполагается один свободный день.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 34300 ₽
Бесконечные миры Алтая
Путешествие по зимнему Алтаю - 5 дней. Экскурсионный тур поздней осенью и ранней весной. Комфортное проживание в гостиницах.
Ближайший заезд:
c 23 февраля по 27 февраля
5 дней 4 ночи
от 42100 ₽
Здравствуй, Алтай!
Экскурсионный тур на 5 дней для первого знакомства с Алтаем, топ алтайских брендов в одной поездке. Сразу два субъекта РФ – Алтайский край и Республика Алтай. Тур начин...
Ближайший заезд:
c 14 декабря по 18 декабря
5 дней 4 ночи
от 52900 ₽
Алтай – место силы: зима-весна
Экскурсионный тур на Алтай зимой и весной на 8 дней. Новый Год, отдых в горах. Красоты Алтая. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске. 6+
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 25 декабря
8 дней 7 ночей
от 67600 ₽
Снежные легенды Алтая
Зимний экскурсионный тур на Алтай - 8 дней. Новый год и новогодние каникулы. Насыщенная экскурсионная программа по природным красотам. Комфортное проживание в гостиница...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 07 января
8 дней 7 ночей
от 75800 ₽
Прошедшие Экскурсионные туры на Алтай : 5
По Чуйскому тракту, экскурсионный тур
«Алтай – сердце Евразии», вы увидите слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, Ороктойский мост. Побываете на Алтайском Марсе и на Гейзерном ...
Ближайший заезд:
c 20 августа по 24 августа
5 дней 4 ночи
от 25000 ₽
Выходные по-алтайски 2022
Мы приглашаем Вас в истинный «храм природы» увидеть разноцветную палитру красок Горного Алтая и написать свою историю путешествия!
Ближайший заезд:
c 12 сентября по 15 сентября
4 дня 3 ночи
от 45000 ₽
Сокровенная Мудрость Алтая 2022
Экскурсионный тур по красивейшим местам Алтая.
Ближайший заезд:
c 11 сентября по 16 сентября
6 дней 5 ночей
от 66000 ₽
Самый лучший тур 2022
Семейный тур с посещением топовых алтайских мест. Размещение в номерах с удобствами, в домиках с удобствами на улице.
Ближайший заезд:
c 21 октября по 27 октября
7 дней 6 ночей
от 72000 ₽
Алтай – Земли Алтарь 2022
Двухнедельный экскурсионный тур на Алтай: природные достопримечательности, археологические памятники, этнография.
Ближайший заезд:
c 11 сентября по 24 сентября
14 дней 13 ночей
от 154000 ₽
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