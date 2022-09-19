Золотое кольцо Алтая на джипах 2022
Этот маршрут уникален тем, что всего за семь дней позволит увидеть Алтай во всей своей красе. В программу включены самые известные, интересные и наиболее доступные места. Познакомитесь с легендарным Чуйским трактом. Огромное количество археологических памятников, наскальных рисунков, каменных изваяний, курганов вдоль всего тракта говорит о том, что эти места обитаемы издавна, что их природные богатства были привлекательны для различных народов и в разные времена.
Необычные пейзажи долины Кызыл-Чин позволят побывать на другой планете, так называемой «Алтайский Марс». Самая удивительная и необычная долина реки Чулышман покоряет своим великолепием. Особую атмосферу придаст выступление сказителя-кайчи – мастера горлового пения. И конечно Телецкое озеро – жемчужина Алтая. Вы узнаете о народах населяющих эти места, их традициях и обрядах; услышите огромное количество легенд и не придуманных историй.
Передвижение по маршруту на внедорожниках УАЗ Патриот 2019 г.в.
По следующим датам маршрут идет в обратном направлении: 14.06 – 20.06, 28.06 – 04.07, 12.07 – 18.07, 26.07 – 01.08, 09.08 – 15.08, 23.08 – 29.08, 10.09 – 16.09, 24.09 – 30.09, 08.10 – 14.10, 22.10 – 28.10.
По туру предусмотрено два варианта размещения: в палатках или в домиках.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы. Переезд в офис для оформления документов, знакомство с гидом, и далее до природного парка.
На пути Семинский перевал – «Дьал-Менку» («Вечная гора»), 1894 м над уровнем моря – самая высокая точка Чуйского тракта. Это своеобразный природный комплекс – рубеж Северного и Центрального Алтая – демонструрующий живые природные картинки многоликого Алтая. Так же это еще и важный стратегический пункт в истории народов. Его преодолевали скифы и орды хана Батыя. Семинский перевал символ выдающегося исторического события, в честь которого здесь установлен памятник, посвященный 200-летию добровольного вхождения Горного Алтая в состав России. Перевал издавна является священным, о чем свидетельствует «культ гор», который проявлялся в форме обрядов и верований, выраженный сооружением памятников «обо» – мест поклонений. В настоящее время здесь разместился рекреационно-спортивный комплекс подготовки биатлонистов. Далее переходим в долину р. Урсул.
На территории этно-деревни Уч-Энмек организуется первый ночлег в палатках или деревянных домиках - аилах (по 2-4 человека, туалет на территории, есть возможность заказать баню).
Когда-то Чуйский тракт был вьючной тропой, ответвлением Великого шелкового пути, «китайской дорожкой», как её называли. В настоящее время это главная транспортная артерия Горного Алтая, сохранившая многочисленные следы проживавших здесь народов.
На всём протяжении сегодняшнего переезда огромное количество интереснейших мест для осмотра: Перевал Чике-Таман («Плоская подошва»), Катунские террассы, Яломанское городище, подвесной мост Цаплина, каменные изваяния, наскальные рисунки, курганы, место слияния Чуи и Катуни, Катунские и Чуйские бомы, святилище Калбак-Таш, долины рек Кызылчин и Чаган-Узун, именуемые «Алтайским Марсом», Гейзеровое озеро.
Легенды, предания, исторические и археологические факты, этнографические подробности в дополнение к необыкновенно живописным природным богатствам
Размещение в палатках или деревянных домиках по 2-4 человека, удобства на территории, есть возможность заказать баню.
Сегодня нам предстоит подняться на высоту 3038 м над у.м., откуда, как на ладони виден Северо-Чуйский хребет, Курайская степь, а в ясные безветренные дни можно увидеть величественную Белуху. Сам маршрут, ведущий на ретранслятор очень красив и увлекателен, порой даже страшен. По погодным условиям возможно прохождение части пути пешком.
Размещение в палатках или деревянных домиках по 2- 4 человека, удобства на территории, есть возможность заказать баню.
В этот день Вас ожидает увлекательный переезд до реки Чулышман. В дороге: Красные ворота, Мертвое озеро, Пазырыкские курганы – это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения 6-7 вв. до н. э. знатных кочевников, племенных вождей. Далее Вас ждет перевал Кату-Ярык. Вам откроется великолепный вид с высоты птичьего полета на красивейшую долину р. Чулышман. Спуск с перевала пеший – около 3 км.
В завершение дня для вас выступит мастер горлового пения – сказитель-кайчи (по желанию, за дополнительную плату).
С древних времен высоко почиталось исполнение героического эпоса – особое гортанное пение, наиболее распространенной и популярной в народе формой которого признается «кай». Кай – это исполнение на память целого эпического сказания, достигающего нескольких тысяч строк. Свои эпические произведения сказитель исполняет под сопровождение двухструнного музыкального инструмента – топшуура. Сюжеты сказаний и мастерство исполнения горлового пения передаются от старшего поколения к младшим.
Размещение в палатках или деревянных домиках (по 2-4 человека, удобства на территории, есть возможность заказать баню).
Ранний подъем. Пешая экскурсия на крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский или Учар. Эта огромная масса воды с большой скоростью летит вниз, разбиваясь о гигантские камни. Шум такой, что не слышно крика рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль. Высота общего падения воды составляет более 160 метров.
Тропа, по которой предстоит передвигаться, пересекает осыпи, скальные прижимы, ручьи. Следует соблюдать необходимые меры безопасности и быть осторожным при передвижении, особенно в дождливую погоду.
Возвращение в кемпинг.
Пеший радиальный выход в урочище Аккорум - к «Каменным грибам».
Переправа на правый берег р. Чулышман. Переход около 3х км. с небольшим набором высоты. Поднявшись на площадку, остается только удивляться, что эти, на первый взгляд, неустойчивые «грибы» величиной с трехэтажный дом сохранились до нашего времени, а вид на долину р. Чулышман не оставит равнодушным. Возвращение на левый берег, перекус. После обеда переезд до юга Телецкого озера.
Ночлег в палатках или домиках кемпинга (по 2-4 человека, удобства на территории, есть возможность заказать баню).
Сегодня вам предстоит пройти по Телецкому озеру (77 км). Телецкое озеро – одно из главных украшений, достопримечательностей и загадок Горного Алтая. Не зря местные жители называют его «Алтын-Кёль», что значит «Золотое озеро». Не побывать на озере – значит не увидеть Горного Алтая.
Переезд до с. Барангол (авто 190 км). Баня. Прощальный ужин. Отъезд в г. Барнаул (22.00, авто 300 км). Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (авто 40 км), необходимо забронировать проживание в селе Барангол на одну ночь перед вылетом, стоимость проживание не входит в стоимость тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно.
- Трехразовое питание.
- Услуги гида.
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой.
- Рекреационные сборы.
- Размещение по программе (палатки или кемпинги).
- Медицинская страховка
Оплачивается отдельно
- ж/д и авиа- билеты.
- проживание в селе Барангол на одну ночь перед вылетом.
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