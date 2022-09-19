Золотое кольцо Алтая на джипах 2022

Этот маршрут уникален тем, что всего за семь дней позволит увидеть Алтай во всей своей красе. В программу включены самые известные, интересные и наиболее доступные места. Познакомитесь с легендарным Чуйским трактом. Огромное количество археологических памятников, наскальных рисунков, каменных изваяний, курганов вдоль всего тракта говорит о том, что эти места обитаемы издавна, что их природные богатства были привлекательны для различных народов и в разные времена.

Необычные пейзажи долины Кызыл-Чин позволят побывать на другой планете, так называемой «Алтайский Марс». Самая удивительная и необычная долина реки Чулышман покоряет своим великолепием. Особую атмосферу придаст выступление сказителя-кайчи – мастера горлового пения. И конечно Телецкое озеро – жемчужина Алтая. Вы узнаете о народах населяющих эти места, их традициях и обрядах; услышите огромное количество легенд и не придуманных историй.

Передвижение по маршруту на внедорожниках УАЗ Патриот 2019 г.в.

По следующим датам маршрут идет в обратном направлении: 14.06 – 20.06, 28.06 – 04.07, 12.07 – 18.07, 26.07 – 01.08, 09.08 – 15.08, 23.08 – 29.08, 10.09 – 16.09, 24.09 – 30.09, 08.10 – 14.10, 22.10 – 28.10.

По туру предусмотрено два варианта размещения: в палатках или в домиках.