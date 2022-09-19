По Южному Алтаю на джипах 2022

Прекрасная возможность осмотреть практически все природные зоны Алтая: от монгольских сухостепных ландшафтов Курайской котловины до ледников Северо-Чуйского хребта. Побываете на плато Укок – это небольшое плоскогорье, затерявшееся на самом юге Горного Алтая, на стыке границ России, Китая, Монголии и Казахстана.

Учитывая выдающиеся природные характеристики плоскогорья, в 1994 году оно получило статус зоны покоя, а в 1998 году вошло в фонд Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В ощущениях местных жителей плоскогорье имеет ореол священности. Недаром философ М.Ю. Шишин предложил воспринимать плато Укок как Алтарь Евразии.

Посетите водопад Учар, который находится на реке Чульча, увидите чудо природы «Каменные грибы».

Совершите прогулку на катере по Телецкому озеру – одному из главных украшений, достопримечательностей и загадок Горного Алтая. Местные жители называют его Алтын-Коль, что значит – «Золотое озеро». Не побывать на этом озере, значит – не увидеть Горного Алтая. На этом маршруте отличная рыбалка на хариуса.

Данный маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан, не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуск за 60 дней до начала тура.

Гражданам РФ при себе обязательно иметь паспорт с регистрацией по месту проживания.

По туру предполагается проживание в палатках и кемпингах.