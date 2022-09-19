По Южному Алтаю на джипах 2022
Прекрасная возможность осмотреть практически все природные зоны Алтая: от монгольских сухостепных ландшафтов Курайской котловины до ледников Северо-Чуйского хребта. Побываете на плато Укок – это небольшое плоскогорье, затерявшееся на самом юге Горного Алтая, на стыке границ России, Китая, Монголии и Казахстана.
Учитывая выдающиеся природные характеристики плоскогорья, в 1994 году оно получило статус зоны покоя, а в 1998 году вошло в фонд Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В ощущениях местных жителей плоскогорье имеет ореол священности. Недаром философ М.Ю. Шишин предложил воспринимать плато Укок как Алтарь Евразии.
Посетите водопад Учар, который находится на реке Чульча, увидите чудо природы «Каменные грибы».
Совершите прогулку на катере по Телецкому озеру – одному из главных украшений, достопримечательностей и загадок Горного Алтая. Местные жители называют его Алтын-Коль, что значит – «Золотое озеро». Не побывать на этом озере, значит – не увидеть Горного Алтая. На этом маршруте отличная рыбалка на хариуса.
Данный маршрут проходит по приграничной территории, поэтому для граждан, не имеющих российского гражданства необходимо оформлять пропуск за 60 дней до начала тура.
Гражданам РФ при себе обязательно иметь паспорт с регистрацией по месту проживания.
По туру предполагается проживание в палатках и кемпингах.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту г. Барнаула или на вокзале.
Переезд по Чуйскому тракту до р.Чуя через перевалы Семинский и Чике-Таман. Обширная экскурсионная программа, обусловленная наличием вдоль всего тракта огромного количества археологических, исторических и природных памятников.
Ночлег на туркомплексе Кочевник в деревянных домиках по 2-6 человек. Удобства на территории. Есть возможность заказать баню.
Ранний подъем. Переправа на противоположный берег.
Крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский, или Учар – это огромная масса воды, с большой скоростью летящая вниз и разбивающаяся о гигантские камни. Шум такой, что не слышно крика рядом стоящего человека, вокруг водяная пыль. Высота общего падения воды составляет более 160 метров. Пешая часть – 11 км в одну сторону.
Возвращение в лагерь.
Ранний подъем. Вам надо успеть сфотографировать «каменные грибы», это нужно сделать не позднее 7:00, в остальное время «грибы» находятся в тени. Переправа на правый берег р. Чулышман, 30 мин. ходьбы, и вот оно – чудо природы Алтая. Остается только радоваться, что эти, на первый взгляд, неустойчивые «грибы» величиной с трехэтажный дом сохранились до нашего времени. Возвращение на левый берег, завтрак.
После завтрака переезд до Телецкого озера.
Ночлег на берегу озера в деревянных домиках по 2-6 человек. Удобства на территории. Есть возможность заказать баню.
В этот день совершаем прогулку по Телецкому озеру на катере (70 км). Телецкое озеро – одно из главных украшений, достопримечательностей и загадок Горного Алтая. Местные жители называют его «Алтын-Кёль», что значит – «Золотое озеро». Не побывать на озере – значит не увидеть Горного Алтая.
Переезд в с. Барангол (авто 190). Баня. Ужин.
Отъезд в г. Барнаул (22:00, авто 300 км)/г. Горно-Алтайск. Отъезд в аэропорт г. Горно-Алтайска утром следующего дня (40 км). Необходимо забронировать проживание в с. Барангол на одну ночь. Стоимость проживания не входит в стоимость тура
Переезд до с.Курай. Далее вверх по р.Актру переезд до альплагеря (участники тура поднимаются пешком - 6 км). Это красивейшее место давно обжито человеком, с 1938 года здесь работает старейший на Алтае альплагерь. Здесь также находится база спасательного отряда МЧС. В настоящее время долина Актру привлекает не только активные туристические группы, но и просто отдыхающих.
Ночлег на базе отдыхе Актру в деревянных домиках по 2-6 человек. Удобства на территории. Есть возможность заказать баню
Сегодня Вас ожидает удивительная пешая экскурсия: вдоль р.Актру, мимо «бараньих лбов» вверх, по леднику Большой Актру до Голубого озера (2900 м). В хорошую погоду открывается вершина Актру (4075 м).
Спуск в лагерь.
Сегодня мы покидаем альплагерь и через пару часов оказываемся в уже знакомой нам Курайской степи, минуя которую встречаемся с еще более унылыми ландшафтами Чуйской степи. В с.Кош-Агач получаем разрешение на посещение зоны покоя Укок. Далее наша дорога проходит по приграничной зоне, первая погранзастава – Тархатинская.
Ночлег на источнике Теплый ключ в палатках. Удобства на территории. Есть возможность заказать баню.
Утром принимаем ванны в источнике, вода которого содержит большое количество радона, температура воды от +12 до + 20 градусов. После завтрака поднимаемся на перевал, откуда открывается великолепный вид на хребет Сайлюгем и Южный Алтай, «опоясывающие» плато Укок в юго-западном направлении.
Спускаемся с перевала и, после преодоления брода, движемся вдоль массива Табын-Богдо-Ола, что в переводе означает – Пять Священных Вершин. Далее движемся вниз по р. Ак-Алаха, в бассейне которой огромное количество живописных озер.
Ночлег в палатках.
Здесь встречается большое количество археологических памятников разных эпох. В 1990-х годах здесь археологами были сделаны сенсационные открытия, когда было обнаружено захоронение знаменитой «Принцессы Алтая». Сегодня нам представится возможность осмотреть место захоронения Принцессы.
После осмотра кургана, отправляемся на заставу, где делаем отметки в пропусках и поднимаемся к оз. Кальджин-Куль.
Ночлег в палатках.
Экскурсия к соседней группе озер Кальджин-Куль-Бас, во время которой есть возможность насладиться восхитительными видами плато Укок. По возвращении отдых на берегу оз. Кальджин-Куль.
Ночлег в палатках.
Сегодня по знакомой дороге возвращаемся назад, будет возможность еще раз искупаться в лечебном источнике.
Ночлег в с. Кош-Агач в гостинице по 2-4 человека, удобства в номере.
В этот день Вас ожидает увлекательный переезд до реки Чулышман, минуя Красные ворота, Мертвые озера вдоль альпийских лугов по Улаганскому нагорью. Вам предстоит увидеть Пазырыкские курганы – это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения 6-7 вв. до н. э. знатных кочевников, племенных вождей.
Далее Вас ждет перевал Кату-Ярык. Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м. Вам откроется великолепный вид на долину р. Чулышман. Спуск с перевала Кату-Ярык пеший (3 км).
Ночевка уже на берегу р. Чулышман в деревянных домиках туркемпинга по 2-6 человек. Удобства на территории. Есть возможность заказать баню.
Стоимость
Включено в стоимость
- Транспортная доставка от Барнаула/Горно-Алтайска на тур и обратно.
- Трехразовое питание.
- Услуги гида.
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой.
- Рекреационные сборы.
- Медицинская страховка.
- Размещение по программе (палатки, кемпинги).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиабилеты
- проживание в с. Барангол на одну ночь
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