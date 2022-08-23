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Алтай

Золотое кольцо Алтая на джипах 2022

Джип-тур по самым известным и наиболее доступным местам: Чуйский тракт – долина р. Чулышман – озеро Телецкое. По туру предусмотрено два варианта размещения: в палатках ...

Ближайший заезд:

c 22 октября по 28 октября

7 дней 6 ночей

от 56000 ₽

Алтай

По Южному Алтаю на джипах 2022

12-ти дневный джип-тур по интересным местам и природным достопримечательностям Алтая. По туру предполагается проживание в палатках и кемпингах.

Ближайший заезд:

c 19 июля по 30 июля

12 дней 11 ночей

от 83000 ₽

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