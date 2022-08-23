Джип туры на Алтай : 0
Сортировать:
Прошедшие Джип туры на Алтай : 2
Золотое кольцо Алтая на джипах 2022
Джип-тур по самым известным и наиболее доступным местам: Чуйский тракт – долина р. Чулышман – озеро Телецкое. По туру предусмотрено два варианта размещения: в палатках ...
Ближайший заезд:
c 22 октября по 28 октября
7 дней 6 ночей
от 56000 ₽
По Южному Алтаю на джипах 2022
12-ти дневный джип-тур по интересным местам и природным достопримечательностям Алтая. По туру предполагается проживание в палатках и кемпингах.
Ближайший заезд:
c 19 июля по 30 июля
12 дней 11 ночей
от 83000 ₽
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
✈ Джип туры на Алтай с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы Алтая