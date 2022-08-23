Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш
Алтай - горнолыжная мекка туристов. Обилие снега и длительный сезон горных лыж и сноуборда (с ноября до конца весны во многих местах) способствует активному развитию зимнего отдыха.
Проведите неделю на лучших горнолыжных курортах - Телецкий и Шерегеш. Море снега, трасс и позитива!
Маршрут тура проходит от Горно-Алтайска до Новокузнецка.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Переезд в пос.Артыбаш (240 км). Размещение в гостинице.(Ару-Кёль). Отдых.
По желанию выезд на Горнолыжный комплекс «Телецкий» (5 км)
Поездка на горнолыжный комплекс «Телецкий» (с. Иогач) – катание на лыжах, сноуборде.
Возможен дополнительный заказ экскурсий: снегоходные, на судне на воздушной подушке, катание на собаках и пр.
Поездка на горнолыжный комплекс «Телецкий» (с. Иогач) – катание на лыжах, сноуборде.
Возможен дополнительный заказ экскурсий: снегоходные, на судне на воздушной подушке, катание на собаках и пр.
Выезд из гостиницы. Переезд в пос. Шерегеш (190 км). Размещение в гостинице на г. Зелёная (Кия).
Катание на лыжах, сноуборде на горе Зеленая (сектор А, сектор Е).
Катание на лыжах, сноуборде на горе Зеленая (сектор А, сектор Е).
Катание на лыжах, сноуборде на горе Зеленая (сектор А, сектор Е).
Катание на лыжах, сноуборде на горе Зеленая (сектор А, сектор Е).
Ранний выезд в аэропорт Новокузнецка (180 км). Отправление домой.
Стоимость
Проживание по программе
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе тура
- размещение в гостиницах в двухместных стандартных номерах (пос. Артыбаш: «Ару-Кель», «Алтын-Кель» и тп; Шерегеш: гостиницы 3 зв. на горе Зеленая: «Аквилон», «Вояж», «Кия», «Спортотель-1,2» и тп)
- завтраки с 1 по 7 день
Оплачивается отдельно
- билеты от вашего города до Горно-Алтайска
- билеты от Новокузнецка до вашего города
- оплата подъемников, проката
- прогулка на снегоходах
- посещение развлекательных мероприятий
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