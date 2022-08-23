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Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Алтай - горнолыжная мекка туристов. Обилие снега и длительный сезон горных лыж и сноуборда (с ноября до конца весны во многих местах) способствует активному развитию зимнего отдыха.

Проведите неделю на лучших горнолыжных курортах - Телецкий и Шерегеш. Море снега, трасс и позитива!

Маршрут тура проходит от Горно-Алтайска до Новокузнецка.

Программа тура

День 1
Прибытие в Горно-Алтайск

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Переезд в пос.Артыбаш (240 км). Размещение в гостинице.(Ару-Кёль). Отдых.

По желанию выезд на Горнолыжный комплекс «Телецкий» (5 км)

День 2
ГК Телецкий

Поездка на горнолыжный комплекс «Телецкий» (с. Иогач) – катание на лыжах, сноуборде.

Возможен дополнительный заказ экскурсий: снегоходные, на судне на воздушной подушке, катание на собаках и пр.

День 3
ГК Телецкий

Поездка на горнолыжный комплекс «Телецкий» (с. Иогач) – катание на лыжах, сноуборде.

Возможен дополнительный заказ экскурсий: снегоходные, на судне на воздушной подушке, катание на собаках и пр.

День 4
Шерегеш

Выезд из гостиницы. Переезд в пос. Шерегеш (190 км). Размещение в гостинице на г. Зелёная (Кия).

Катание на лыжах, сноуборде на горе Зеленая (сектор А, сектор Е).

День 5
Шерегеш

Катание на лыжах, сноуборде на горе Зеленая (сектор А, сектор Е).

День 6
Шерегеш

Катание на лыжах, сноуборде на горе Зеленая (сектор А, сектор Е).

День 7
Шерегеш

Катание на лыжах, сноуборде на горе Зеленая (сектор А, сектор Е).

День 8
День отъезда

Ранний выезд в аэропорт Новокузнецка (180 км). Отправление домой.

Стоимость

Проживание по программе

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Стандарт
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
44 300 ₽

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе тура
  • размещение в гостиницах в двухместных стандартных номерах (пос. Артыбаш: «Ару-Кель», «Алтын-Кель» и тп; Шерегеш: гостиницы 3 зв. на горе Зеленая: «Аквилон», «Вояж», «Кия», «Спортотель-1,2» и тп)
  • завтраки с 1 по 7 день
    •  

Оплачивается отдельно

  • билеты от вашего города до Горно-Алтайска
  • билеты от Новокузнецка до вашего города
  • оплата подъемников, проката
  • прогулка на снегоходах
  • посещение развлекательных мероприятий

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