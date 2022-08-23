Активные туры на Алтай : 7
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Сафари на снегоходах в долину Семи озер
Снегоходный тур на 3 дня к Каракольским озерам с проживанием на турбазе.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 20 декабря
3 дня 2 ночи
от 37500 ₽
Горный лагерь на Алтае. Путешествие налегке к Мультинским озерам
Теккинг по Горному Алтаю, 7 дней. Поход на Мультинские озера. Умеренная сложность маршрута. Проживание в палатках.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 42800 ₽
Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю
4-х дневный снегоходный маршрут по Восточному Алтаю. Проживание на базе отдыха. Маршрут не требует специальной физической подготовки.
Ближайший заезд:
c 18 декабря по 21 декабря
4 дня 3 ночи
от 43500 ₽
Горнолыжный тур Алтай-Шерегеш
8-дневный тур с катанием на лучших горнолыжных курортах Алтая: ГК Телецкий и Шерегеш. Проживание в комфортных гостиницах. Маршрут тура от Горно-Алтайска до Новокузнецка...
Ближайший заезд:
c 16 декабря по 23 декабря
8 дней 7 ночей
от 44300 ₽
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Комфорт-треккинг на Алтай и Мультинские озера. 7-дневная программа с проживанием на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Горно-Алтайске.
Ближайший заезд:
c 30 июля по 05 августа
7 дней 6 ночей
от 52000 ₽
Туманный Альбаган
Сафари на снегоходах к горе Альбаган. Зимний активный тур на 5 дней с проживанием на турбазе. Снежные просторы Алтая и море положительных эмоций.
Ближайший заезд:
c 25 декабря по 29 декабря
5 дней 4 ночи
от 54500 ₽
Экспедиция на снегоходах к вершинам и ледникам Северо - Чуйского хребта
Снегоходный тур по Северо-Чуйскому хребту с проживанием в горном центре Актру. 5 дней покорения горных просторов Алтая. Тур носит характер экспедиции.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 88000 ₽
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