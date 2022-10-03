Знаменитая "Тридцатка"

Маршрут 30 проходит через знаменитый Фишт. Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические зоны страны от предгорий до субтропиков, ночёвки в приютах.

С 08 июня 2020 года по 07 сентября в дни заезда (по понедельникам) действует трансфер от ж/д вокзала Краснодара в 10.00, от аэропорта в 11.30 - 500 рублей с человека. Заказ трансфера у менеджеров фирмы.