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Знаменитая "Тридцатка"

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Маршрут 30 проходит через знаменитый Фишт. Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические зоны страны от предгорий до субтропиков, ночёвки в приютах. 

С 08 июня 2020 года по 07 сентября в дни заезда (по понедельникам) действует трансфер от ж/д вокзала Краснодара в 10.00,  от аэропорта в 11.30 - 500 рублей с человека. Заказ трансфера у менеджеров фирмы.

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание на турбазе и туристических приютах,
  • 3-х разовое питание,
  • услуги повара на турбазе и приютах,
  • услуги инструктора,
  • внутри маршрутный транспорт,
  • перевозка вещей не нужных в походе из Хаджоха в Дагомыс (300 километров),
  • заброска почти всех продуктов, палаток и газа на приюты,
  • прокат группового снаряжения,
  • спутниковая связь на случай ЧС,
  • входные платы (кроме развлекательного центра Хаджохская теснина),
  • групповая аптечка,
  • плата за пребывание в заповеднике.

Оплачивается отдельно

  • проезд,
  • прокат спального мешка - 400 рублей за поход,
  • рюкзака - 700 рублей,
  • коврика 100 рублей.

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