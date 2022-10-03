Знаменитая "Тридцатка"
Маршрут 30 проходит через знаменитый Фишт. Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические зоны страны от предгорий до субтропиков, ночёвки в приютах.
С 08 июня 2020 года по 07 сентября в дни заезда (по понедельникам) действует трансфер от ж/д вокзала Краснодара в 10.00, от аэропорта в 11.30 - 500 рублей с человека. Заказ трансфера у менеджеров фирмы.
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание на турбазе и туристических приютах,
- 3-х разовое питание,
- услуги повара на турбазе и приютах,
- услуги инструктора,
- внутри маршрутный транспорт,
- перевозка вещей не нужных в походе из Хаджоха в Дагомыс (300 километров),
- заброска почти всех продуктов, палаток и газа на приюты,
- прокат группового снаряжения,
- спутниковая связь на случай ЧС,
- входные платы (кроме развлекательного центра Хаджохская теснина),
- групповая аптечка,
- плата за пребывание в заповеднике.
Оплачивается отдельно
- проезд,
- прокат спального мешка - 400 рублей за поход,
- рюкзака - 700 рублей,
- коврика 100 рублей.
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