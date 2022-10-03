Рафтинг, каньонинг и треккинг в горах Адыгеи
После этих каникул вы не поверите, что прошла всего лишь неделя — столько приключений вас ждет в Адыгее. Джиппинг на внедорожниках, рафтинг и бурлящие реки, треккинг в высокогорье и снежные вершины. Походы в ущелья, захватывающие виды каньонов с шумными водопадами и таинственными гротами наполнят вас впечатлениями и дадут заряд энергии надолго.
Для вашего удобства мы организуем групповой трансфер из аэропорта Краснодара до базы отдыха и обратно. Его стоимость 2000 руб./чел., время в пути — 3 часа. Чтобы воспользоваться трансфером, нужно прилететь в первый день программы до 15:00. В последний день тура планируйте вылет после 15:00.
Вас ждет:
Программа тура
Вы заедете на базу во второй половине дня, разместитесь, познакомитесь с инструкторами, поужинаете и отдохнете.
Вечером можете сходить в баню и пожарить шашлыки (оплачивается дополнительно).
После завтрака вас отвезут к месту начала активного маршрута – в Хаджохскую теснину. Она представляет собой живописный узкий каньон, через который река Белая пробивается к равнине.
Вас ждет небольшая пешая прогулка к речному пляжу «Черный шум», во время которой вы получите представление о том, что такой каньон горной реки. Здесь на отвесных известняковых стенах виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Выглядит впечатляюще!
После прогулки вы переедете к ущелью реки Мишоко. Здесь есть пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Вы пройдете по руслу реки, каменным уступам, валунам и проходам. Красивые водопады горной реки вы преодолеете, используя специальное снаряжение.
Завершив маршрут, вернетесь на базу и пообедаете. После продолжите приключения на скальном рельефе. Вас обучат начальным навыкам скалолазания. Маршрут проходит на специально подготовленных трасах (отвесные стены от 10 до 25 метров). Вы будете учиться подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. К вечеру вернетесь на базу, поужинаете и отдохнете.
В этот день вы будете сплавляться на рафте по реке Белая. Маршрут начинается за порогом «Киши-2», где река Киша впадает в Белую. Это препятствие 4-й категории сложности, но в малую воду трудностей не представляет. В районе поселка Хамышки вам встретятся красивые водопады, впадающие в реку.
После сплава вы отправитесь на прогулку по Гранитному каньону. Будете делать остановки в панорамных точках для фотосессии, вплотную подойдете к узким местам, где вода буквально зажата в гранитные тиски. Вечером вернетесь на базу, поужинаете и отдохнете.
На вездеходе с открытым кузовом вы отправитесь через пихтовый бор к водопадам Университетский и Чинарский. Над каньоном лежат руины древней крепости, с трёх сторон защищенные ущельем.
Проехав через Старорусский хутор, вы прибудете в поселок Мезмай. Над ним нависает скала, в которой на высоте птичьего полета как будто специально оставлена бороздка в человеческий рост. Отсюда открывается вид на извивающуюся внизу реку Курджипс и идущую вдоль неё узкоколейку, через Гуамское ущелье.
Затем вы отправитесь в обратный путь до базы — вам предстоит преодолеть участок бездорожья по горной дороге. Вечером вас ждет ужин и отдых на базе.
После прохождения детального инструктажа вас привезут к КПП, откуда начнется двухдневная экспедиция по территории Кавказского биосферного заповедника. Нетронутая природа, субальпийские луга, карстовые воронки и снежные шапки горных вершин Оштен и Фишт — всё это вам встретится на пути к альпийскому приюту.
Во время треккинга по горным тропам вы будете нести рюкзак с личными вещами, едой, водой и спальником. Добравшись до альпийского приюта в горах, вы разместитесь, вместе приготовите ужин и отдохнете перед предстоящим восхождением.
Сегодня вы совершите восхождение на вершину горы Оштен (высота 2804 м), откуда открывается шикарный вид на скальные обнажения Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.
После восхождения вы вернетесь в приют, отдохнете, перекусите и отправитесь в обратный путь до базы.
После завтрака вы на открытом вездеходе ГАЗ-66 отправитесь к началу маршрута — в ущелье реки Руфабго. Это древний тектонический разлом с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м. Склоны ущелья Руфабго густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
Во время каньонинга по ущелью вы пройдете 7 водопадов реки Руфабго: Шнурок, Девичьи косы, Чаша любви, Шнурок, Сердце Руфабго, Каскадный и Шум. Четыре из них вы пройдете, используя специальное снаряжение. К вечеру вернетесь на базу, поужинаете и отдохнете.
После завтрака и сборов вы отправитесь домой.
Проживание во время путешествия
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в коттедже (5 ночей), палатке (1 ночь) и горном приюте (1 ночь)
- завтраки, обеды и ужины
- экскурсии и активные маршруты по программе
- транспортное обслуживание по программе (минивэн, автобус)
- услуги инструктора
- аренда всего необходимого снаряжения для прохождения маршрута
- входные платы на все объекты по программе
- посещение термальных источников
Оплачивается отдельно
- авиабилеты в Краснодар (от 7300 руб./чел. в обе стороны)
- групповой трансфер из Краснодара до базы отдыха и обратно (+2000 руб./чел.)
- одноместное размещение в номере (+8750 руб./чел.)
- посещение бани (от 1000 руб./час)
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