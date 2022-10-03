Рафтинг, каньонинг и треккинг в горах Адыгеи

Каньонинг в ущелье реки Мишоко

После завтрака вас отвезут к месту начала активного маршрута – в Хаджохскую теснину. Она представляет собой живописный узкий каньон, через который река Белая пробивается к равнине.

Вас ждет небольшая пешая прогулка к речному пляжу «Черный шум», во время которой вы получите представление о том, что такой каньон горной реки. Здесь на отвесных известняковых стенах виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Выглядит впечатляюще!

После прогулки вы переедете к ущелью реки Мишоко. Здесь есть пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Вы пройдете по руслу реки, каменным уступам, валунам и проходам. Красивые водопады горной реки вы преодолеете, используя специальное снаряжение.

Завершив маршрут, вернетесь на базу и пообедаете. После продолжите приключения на скальном рельефе. Вас обучат начальным навыкам скалолазания. Маршрут проходит на специально подготовленных трасах (отвесные стены от 10 до 25 метров). Вы будете учиться подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. К вечеру вернетесь на базу, поужинаете и отдохнете.