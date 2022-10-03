Майские праздники в горах
Удачное время поехать на юг, насладиться ожившей природой, птичьим гомоном, высоким небом над горами, уютом лесного домика и живого огня камина. В горах уже тепло и солнечно и Ваши желания провести время со смыслом, окунувшись в активные приключения, будут с лихвой оправданы.
Вас ожидают полные дни исключительно качественного отдыха, не требующие
дополнительных плат – всё включено!
Вас ожидают полные дни исключительно качественного отдыха, не требующие
дополнительных плат – всё включено!
Вас ждет:
Программа тура
1-й день - Добро пожаловать в горную Адыгею!
1-й день - Добро пожаловать в горную Адыгею!
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать
нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать
нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
2-й день - Маршрут в ущелье реки Руфабго
2-й день - Маршрут в ущелье реки Руфабго
После завтрака выезжаем к началу маршрута на открытом вездеходе - ГАЗ 66 Вас
ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту. Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного – с диких мест водопадов Руфабго.
Невероятно живописное место! Здесь вы увидите водопады в окружении крутых
склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и, пройдя через «каменные лабиринты», посетите исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Хаджохская Теснина и Черный Шум завершают маршрут полного дня. По желанию туристов и, исходя из погодных условий, возможен проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец. снаряжения) или пеший маршрут вдоль каньона реки.
Вечером возвращаемся на базу.
После ужина, ждем вас в нашем кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту. Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного – с диких мест водопадов Руфабго.
Невероятно живописное место! Здесь вы увидите водопады в окружении крутых
склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и, пройдя через «каменные лабиринты», посетите исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Хаджохская Теснина и Черный Шум завершают маршрут полного дня. По желанию туристов и, исходя из погодных условий, возможен проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец. снаряжения) или пеший маршрут вдоль каньона реки.
Вечером возвращаемся на базу.
После ужина, ждем вас в нашем кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
3-й день - Пешая прогулка в верховья реки Курджипс, скалолазание
3-й день - Пешая прогулка в верховья реки Курджипс, скалолазание
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км.).
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря), поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров от всего этого захватывает дух!
Далее, нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус, он окажется необыкновенно вкусным и желанным.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, здесь можно купить
сувениры, продегустировать адыгейские сыры и местные напитки.
Далее продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности! Учимся
подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. Занятие проходит
на натуральном скальном рельефе. Маршрут разработан для начинающих
скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25
метров).
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная
домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
В 20 ч. - ждем вас у костра, будем вместе жарить шашлыки, дегустировать
адыгейские сыры и местное горячительное.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря), поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров от всего этого захватывает дух!
Далее, нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус, он окажется необыкновенно вкусным и желанным.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, здесь можно купить
сувениры, продегустировать адыгейские сыры и местные напитки.
Далее продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности! Учимся
подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. Занятие проходит
на натуральном скальном рельефе. Маршрут разработан для начинающих
скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25
метров).
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная
домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
В 20 ч. - ждем вас у костра, будем вместе жарить шашлыки, дегустировать
адыгейские сыры и местное горячительное.
4-й день - Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен, Термальные источники
4-й день - Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен, Термальные источники
Сегодня отправляемся исследовать Гранитный каньон. Делаем удачные снимки в
живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски. Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции!
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа. Этот «гигант»
производит довольно сильное впечатление. Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов. На этом наше приключение не заканчивается!
Мы едем на горячие источники. Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня!
живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски. Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции!
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа. Этот «гигант»
производит довольно сильное впечатление. Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов. На этом наше приключение не заканчивается!
Мы едем на горячие источники. Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня!
5-й день – Маршрут по плато Лаго-наки
5-й день – Маршрут по плато Лаго-наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется маршрут. В этот день идём в настоящий поход! Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море. Впереди - бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно - белыми пятнами снежников, захватывающая
панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и
многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг!
После ужина ждём вас в нашем уютном кафе, где можно провести вечер в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Наш путь лежит через Каменное море. Впереди - бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно - белыми пятнами снежников, захватывающая
панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и
многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг!
После ужина ждём вас в нашем уютном кафе, где можно провести вечер в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
6-й день – На внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, Хребет Гуама, выход на Орлиную полочку
6-й день – На внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, Хребет Гуама, выход на Орлиную полочку
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта
«фронтовая» дорога пролегает через пихтовый бор - это уже само по себе здорово.
Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней
крепости. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.
Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы - место неимоверно красивое!
Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета и захватывающий дух «offroad».
Возвращение на базу, ужин.
«фронтовая» дорога пролегает через пихтовый бор - это уже само по себе здорово.
Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней
крепости. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.
Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы - место неимоверно красивое!
Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета и захватывающий дух «offroad».
Возвращение на базу, ужин.
7-й день - Маршрут в Дикие пещеры
7-й день - Маршрут в Дикие пещеры
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека). Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных
образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Вечером ждём всех в нашем уютном кафе. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями – отличное завершение майских праздников
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека). Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных
образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Вечером ждём всех в нашем уютном кафе. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями – отличное завершение майских праздников
8-й день – Завтрак, сборы, отъезд
8-й день – Завтрак, сборы, отъезд
9 ч – завтрак.
10 ч – трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
10 ч – трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Стоимость
База отдыха Формула активного отдыха
Item 1 of 1
Стандарт
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
65 000 ₽
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Включено в стоимость
- Проживание,
- Трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин, 2-й-7-й день– трёхразовое питание, 8-й день – завтрак),
- Пикник на природе (шашлык, дегустация адыгейского сыра),
- Активная программа,
- Входные платы на все объекты по программе,
- Внутримаршрутный транспорт,
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в туре день, либо в любой из дней, по согласованию с группой).
Оплачивается отдельно
- Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (3000 руб./чел. – в обе стороны);
- Трансфер Минеральные Воды – база размещения / база размещения – Минеральные Воды (4000 руб./чел. – в обе стороны);
- Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.
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