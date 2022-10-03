Майские праздники в горах

В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике.



Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека). Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.



Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!



Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных

образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.



Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.



Вечером ждём всех в нашем уютном кафе. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями – отличное завершение майских праздников

