Новогодние праздники в горах

Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...

Рафтинг по Белой реке, экскурсия в Хаджохскую теснину, посещение нескольких пещер, джиппинг к водопадам, каньонин посещение дольменов и это ещё не всё!

Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические...

✈ Туры в горы в Адыгею с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы