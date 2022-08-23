Туры в горы в Адыгею : 1
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Новогодние праздники в горах
Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...
Ближайший заезд:
c 29 декабря по 03 января
6 дней 5 ночей
от 60000 ₽
Прошедшие Туры в горы в Адыгею : 2
Знаменитая "Тридцатка"
Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические...
Ближайший заезд:
c 30 августа по 05 сентября
7 дней 6 ночей
от 18400 ₽
Рафтинг, каньонинг и треккинг в горах Адыгеи
Рафтинг по Белой реке, экскурсия в Хаджохскую теснину, посещение нескольких пещер, джиппинг к водопадам, каньонин посещение дольменов и это ещё не всё!
Ближайший заезд:
c 29 августа по 05 сентября
8 дней 7 ночей
от 32000 ₽
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