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Туры в горы
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Туры в горы в Адыгею : 1

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Адыгея 2022 г.2023 г.

Новогодние праздники в горах

Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...

Ближайший заезд:

c 29 декабря по 03 января

6 дней 5 ночей

от 60000 ₽

Прошедшие Туры в горы в Адыгею : 2

Адыгея

Знаменитая "Тридцатка"

Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические...

Ближайший заезд:

c 30 августа по 05 сентября

7 дней 6 ночей

от 18400 ₽

Адыгея

Рафтинг, каньонинг и треккинг в горах Адыгеи

Рафтинг по Белой реке, экскурсия в Хаджохскую теснину, посещение нескольких пещер, джиппинг к водопадам, каньонин посещение дольменов и это ещё не всё!

Ближайший заезд:

c 29 августа по 05 сентября

8 дней 7 ночей

от 32000 ₽

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