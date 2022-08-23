Рождество в Адыгее
Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор. А еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Ну и чтобы было здорово, разнообразно, интересно. Вы не поверите - это у нас!
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Добро пожаловать в горную Адыгею!
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
День 2
Гранитный каньон, Музей Кавказского Биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен + Рафтинг (по желанию)
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами. Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море - это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных
впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
Возвращение на базу отдыха.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами. Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море - это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных
впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
Возвращение на базу отдыха.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
День 3
Радиальный поход по урочищу Курджипс, катание на санках, прогулка по сосновому бору
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
На обратном пути заезжаем на «Остров любви» и попадаем в настоящую зимнюю сказку! Пышным снегом укутаны величественные сосны и ели. Любуемся невероятными панорамами заснеженных вершин.
Возвращаемся на базу отдыха.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.
На обратном пути заезжаем на «Остров любви» и попадаем в настоящую зимнюю сказку! Пышным снегом укутаны величественные сосны и ели. Любуемся невероятными панорамами заснеженных вершин.
Возвращаемся на базу отдыха.
День 4
Маршрут по ущелью р. Руфабго, термальные источники
После завтрака выезжаем к началу маршрута.
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго. Невероятно живописное место! Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня.
Вечером отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго. Невероятно живописное место! Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами Колхидского плюща.
Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня.
Вечером отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
День 5
Маршрут в ущелье р. Мешоко, Черный шум, конная прогулка, праздничный ужин
В этот день ваш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Следующий объект для посещения - пляж Черном шум. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу.
Вечером, возвращаемся на базу, где нас будет ждать настоящий праздничный ужин - дегустация адыгейского сыра, шашлык, местное горячительное.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого. Всё это – отличное завершение дня.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Следующий объект для посещения - пляж Черном шум. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу.
Вечером, возвращаемся на базу, где нас будет ждать настоящий праздничный ужин - дегустация адыгейского сыра, шашлык, местное горячительное.
За окном «уханье» филинов, лес и более никого. Всё это – отличное завершение дня.
День 6
Завтрак, сборы, отъезд.
Приключения объединяют и потому расставаться нелегко. Нужно верить, что друзья смогут увидеться вновь. До новых встреч!
Стоимость
База отдыха Формула активного отдыха
Item 1 of 1
Стандарт
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
55 000 ₽
Скидка детям до 16 лет - 10 %.
Трансфер:
Трансфер:
- Объединенный трансфер 3 января: сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Минеральные Воды, сбор группы в 15 ч. на ж/д вокзале Краснодар-1.
- Обратный трансфер 8 января: в 10 ч – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16 ч), в 10 ч – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15 ч). Возможна организация индивидуального трансфера ко времени прибытия/отправления.
- Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
- Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
- Удобную спортивную обувь: трекинговые ботинки, сменную обувь
- Спортивную одежду для холодной погоды: Куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные, теплая шапка, перчатки, купальный костюм.
- Средства личной гигиены
- Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л.), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (обязательно), очки солнцезащитные.
- Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай
дождя.
Включено в стоимость
-
Проживание
-
Трехразовое комплексное питание (1 день - ужин, 2 и 5 дни – трехразовое комплексное, 6 день – завтрак)
-
Активная программа
-
Входные платы на все объекты по программе
-
Услуги инструкторов.
-
Внутримаршрутный транспорт.
-
Аренда необходимого снаряжения.
-
Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой).
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Рафтинг по горной реке – 1500 руб./чел
- Объединенный трансфер: Мин.Воды – база размещения / база размещения – Мин.Воды – 4000 руб./чел, Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар – 3000 руб./чел.
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