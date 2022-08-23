Рождественские каникулы в Адыгее

для детей до 5 лет – бесплатно. Без претензий на услуги.

детям до 14 лет – 10%.

пенсионерам - 10%.

Ж/д вокзал в г. Краснодар с 10:00 до 11:00;

Аэропорт в г. Минеральные воды с 10:00 до 12:00;

Аэропорт в г. Ставрополь с 10:00 до 12:00;

медицинские препараты для индивидуальных нужд;

документы: паспорт, страховой медицинский полис;

удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;

спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;

купальник, резиновые тапочки;

рюкзак на 20-25 литров.

Расчетное время заселения - 13-00, выселения - 10-00.Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс.Такси.

Для прохождения активной части Вам предоставят все необходимое снаряжение.