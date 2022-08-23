Рождественские каникулы в Адыгее
Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор.
А еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Ну и чтобы было здорово, разнообразно, интересно. И это все есть в нашем туре!
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Хаджохская теснина
13:00 Заезд.
14:00 Обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину. Теснина является частью Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.
Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
14:00 Обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину. Теснина является частью Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.
Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
День 2
Скала Чертов палец
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее. Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач. Место живописное и богато не только панорамами. Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее. Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач. Место живописное и богато не только панорамами. Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
День 3
Столица Республика Адыгея
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок». Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.
14:30 После обеда прогулка по городскому парку.
По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок». Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.
14:30 После обеда прогулка по городскому парку.
По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
День 4
Руфабго
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (3 часа).
19:00 Ужин.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (3 часа).
19:00 Ужин.
День 5
Жемчужина Адыгеи – Плато Лаго-Наки
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катания на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры - уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Ужин.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катания на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры - уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Ужин.
День 6
Гуамское ущелье
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет. Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров. До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Праздничный ужин.
10:00 Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет. Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров. До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».
Обед-пикник на маршруте.
18:00 Праздничный ужин.
День 7
Выезд
09:00 Завтрак.
Вручение подарков участникам тура.
10:00 Отъезд .
Вручение подарков участникам тура.
10:00 Отъезд .
Стоимость
База отдыха Активация
Item 1 of 7
Стандарт
за 7 дней с человека
Одноместный номер
89 000 ₽
Двухместный номер
59 000 ₽
Скидки:
Время и место встречи:
Что взять с собой?
- для детей до 5 лет – бесплатно. Без претензий на услуги.
- детям до 14 лет – 10%.
- пенсионерам - 10%.
Время и место встречи:
- Ж/д вокзал в г. Краснодар с 10:00 до 11:00;
- Аэропорт в г. Минеральные воды с 10:00 до 12:00;
- Аэропорт в г. Ставрополь с 10:00 до 12:00;
Что взять с собой?
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
- спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки;
- рюкзак на 20-25 литров.
Для прохождения активной части Вам предоставят все необходимое снаряжение.
Включено в стоимость
- трансферы в день заезда и в день выезда.
- проживание в комфортабельных номерах.
- вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание.
- работа инструкторов на маршрутах.
- все трансферы по программе.
- ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее.
- посещение геотермальных источников по программе.
- баня (по предварительной записи на месте).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиа, автобусные билеты;
- входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 500 руб. взрослый, 200 руб. детский(до 7 лет бесплатно); Пещера «Азишская» - 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (до 7 лет бесплатно) (льготникам скидка); Гуамское ущелье (паровозик) - 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка);
- посещение термальных источников сверх программы - 400 руб. взрослый, 200 руб. детский (до 7 лет бесплатно). Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
- экскурсия по Национальному музею - 300 руб. взрослый, 150 руб. детский;
- водопады Руфабго – 500 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 200 рублей;
- аренда санок (Лаго-Наки) - 300 руб
- спортивная страховка (по желанию) - 300 руб.
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