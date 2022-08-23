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Новый Год в горной Адыгее

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Встретим Новый год в удивительно прекрасном месте в окружении гор, покатаемся на санках, ватрушках, снегоходах и квадроциклах, покатаемся на лошадях, попробуем знаменитую адыгейскую кухню, продегустриуем сыры, домашнее вино и горный мед.

Программа тура

День 1
Заселение в гостевые дома, Хадожская теснина, река Белая.

09:00 –11:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту или на вокзале – трансфер в гостевой дом.

13:30 Размещение в уютном гостевом доме из ароматного сруба «Рябиновые бусы», расположенного у самого подножья реки Белая, в гостевых домах «Горная лаванда» и «на Аминовской».

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Здесь мощная река Белая умещается в 3–5 метровый проем.

19:00 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по подвесному мосту рядом с гостевым домом или по берегу реки и просто отдохнуть на природе.

День 2
Катание на горных склонах, адыгейская кухня, баня.

08:00 Ранний завтрак от поваров гостевого дома.

08:30 Едем в горы кататься на санках и вартушках.

Для любителей большего экстрима будут доступны снегоходы, квадроциклы и собачьи упряжки.

11:30 Перекус там же, на склонах.

Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы.

Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам.

12:00 Пополнив силы, продолжаем покорять склоны Адыгеи.

16:30 Настоящая адыгейская кухня в кафе с видом на горные хребты.

Отогреемся и попробуем самые разные блюда богатой кавказской кухни.

19:00 Затопим баню на дровах, ароматный травяной чай и горный мед помогут расслабиться и отдохнуть после насыщенного дня.

День 3
Ручей Руфабго, водопады, встреча Нового года.

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».

Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Свободное время для подготовки ко встрече Нового года.

20:00 – 02:00 Праздничный ужин, развлекательная программа.

День 4
Геотермальный источник Водная Ривьера, конная прогулка, дегустация напитков.

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Конная прогулка в седле по ущелью Мишоко в сопровождении инструктора (оплачивается на месте).

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

17:00 Дегустация домашних напитков из фруктов и ягод.

19:00 Ужин в гостевом доме.

День 5
Скала Чертов палец, Лагонакское нагорье, Свято–Михайловский Афонский монастырь, дегустация сыров.

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 На канатке доберемся до вершины ущелья, оттуда пешком до скалы Чертов палец.

С самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.

Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.

При желании, у Вас будет возможность посетить экстрим-парк, прокатиться на качелях над пропастью или выбрать развлечение на свой вкус.

Заряд адреналина обеспечен!

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами. Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.

Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов видны здесь как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

19:00 Ужин в гостевом доме.

20:00 Дегустация знаменитых адыгейских сыров на территории гостевого дома.

День 6
Завершение тура. Отъезд домой.

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

11:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар
  • проживание в гостевых домах «Рябиновые бусы», «Горная Лаванда» или «на Аминовской» в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
  • новогодний банкет (без алкогольных напитков) и развлекательная программа
  • работа гидов по программе
  • посещение бани во второй день тура
  • все трансферы по программе

Оплачивается отдельно

  • авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • индивидуальный трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • питание, не указанное в программе тура
  • экстрим-парк, надувные ватрушки, квадроциклы, собачьи упряжки – по запросу
  • алкогольные напитки – каждый берет то, что ему нравится
  • расходы личного характера
  • медицинская страховка, оформляется по запросу
  • услуги прачечной
    • билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте:
  • водопады Руфабго – 600 руб.
  • монастырь – 200 руб.
  • Хаджохская теснина – 600 руб.
  • Азишская пещера – 600 руб.
  • конная прогулка – 1200 руб.
  • термальные источники – 800 руб.
  • канатка – 700 руб.
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