Новый Год в горной Адыгее

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Конная прогулка в седле по ущелью Мишоко в сопровождении инструктора (оплачивается на месте).

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

17:00 Дегустация домашних напитков из фруктов и ягод.

19:00 Ужин в гостевом доме.