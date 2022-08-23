Новый Год в горной Адыгее
Встретим Новый год в удивительно прекрасном месте в окружении гор, покатаемся на санках, ватрушках, снегоходах и квадроциклах, покатаемся на лошадях, попробуем знаменитую адыгейскую кухню, продегустриуем сыры, домашнее вино и горный мед.
Вас ждет:
Программа тура
09:00 –11:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту или на вокзале – трансфер в гостевой дом.
13:30 Размещение в уютном гостевом доме из ароматного сруба «Рябиновые бусы», расположенного у самого подножья реки Белая, в гостевых домах «Горная лаванда» и «на Аминовской».
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Здесь мощная река Белая умещается в 3–5 метровый проем.
19:00 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по подвесному мосту рядом с гостевым домом или по берегу реки и просто отдохнуть на природе.
08:00 Ранний завтрак от поваров гостевого дома.
08:30 Едем в горы кататься на санках и вартушках.
Для любителей большего экстрима будут доступны снегоходы, квадроциклы и собачьи упряжки.
11:30 Перекус там же, на склонах.
Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы.
Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам.
12:00 Пополнив силы, продолжаем покорять склоны Адыгеи.
16:30 Настоящая адыгейская кухня в кафе с видом на горные хребты.
Отогреемся и попробуем самые разные блюда богатой кавказской кухни.
19:00 Затопим баню на дровах, ароматный травяной чай и горный мед помогут расслабиться и отдохнуть после насыщенного дня.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Свободное время для подготовки ко встрече Нового года.
20:00 – 02:00 Праздничный ужин, развлекательная программа.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.
Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Конная прогулка в седле по ущелью Мишоко в сопровождении инструктора (оплачивается на месте).
Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
17:00 Дегустация домашних напитков из фруктов и ягод.
19:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 На канатке доберемся до вершины ущелья, оттуда пешком до скалы Чертов палец.
С самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.
При желании, у Вас будет возможность посетить экстрим-парк, прокатиться на качелях над пропастью или выбрать развлечение на свой вкус.
Заряд адреналина обеспечен!
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами. Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.
Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов видны здесь как на ладони.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
19:00 Ужин в гостевом доме.
20:00 Дегустация знаменитых адыгейских сыров на территории гостевого дома.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
11:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар
- проживание в гостевых домах «Рябиновые бусы», «Горная Лаванда» или «на Аминовской» в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
- новогодний банкет (без алкогольных напитков) и развлекательная программа
- работа гидов по программе
- посещение бани во второй день тура
- все трансферы по программе
Оплачивается отдельно
- авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- индивидуальный трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- питание, не указанное в программе тура
- экстрим-парк, надувные ватрушки, квадроциклы, собачьи упряжки – по запросу
- алкогольные напитки – каждый берет то, что ему нравится
- расходы личного характера
- медицинская страховка, оформляется по запросу
- услуги прачечной билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте:
- водопады Руфабго – 600 руб.
- монастырь – 200 руб.
- Хаджохская теснина – 600 руб.
- Азишская пещера – 600 руб.
- конная прогулка – 1200 руб.
- термальные источники – 800 руб.
- канатка – 700 руб.
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