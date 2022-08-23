Новогодний отдых в горах Адыгеи!

Если вы искали лучший способ провести новогодние каникулы, то вы его уже нашли!



Новогодние каникулы – время, которое все мы нетерпеливо ждём. Эта неделя полна волшебных надежд, радости, новых фантастических планов и событий. Очень хочется начать год так, чтобы воспоминания ещё долго вызывали счастливую улыбку на лице.



Мы предлагаем:



Программу, организованную собственными силами, без привлечения подрядчиков и наёмных работников – нам важно, чтобы ваш отдых был лучшим! Проживание на территории нашего уютного гостевого дома «ДеГо», посёлок Каменномостский. Посещение самого крутого в Адыгее горного экстрим-парка. Вкусную и сытную национальную кухню. Самые приятные цены и самые интересные праздничные туры!



Наша новогодняя программа – это 6 дней активностей в горах Адыгеи. Тур подходит для семейного, индивидуального и группового отдыха. Проживание на территории гостевого дома «ДеГо» в поселке Каменномостский. На территории гостиницы с круглогодичные теплые бассейны для взрослых и детей.



Интересные и тёплые вечера в отличной компании, насыщенная активная и экскурсионная программа, самый добрый и веселый Дед Мороз, шикарный новогодний банкет с подарками, конкурсами и призами, экстремальный отдых и невероятные зимние пейзажи горной Адыгеи! Только у нас есть отдельная программа для ваших детей - вы сможете наслаждаться праздниками и беззаботно проводить время, пока ваш ребенок находится в надежных руках опытных аниматоров!