Новогодний отдых в горах Адыгеи!
Если вы искали лучший способ провести новогодние каникулы, то вы его уже нашли!
Новогодние каникулы – время, которое все мы нетерпеливо ждём. Эта неделя полна волшебных надежд, радости, новых фантастических планов и событий. Очень хочется начать год так, чтобы воспоминания ещё долго вызывали счастливую улыбку на лице.
Мы предлагаем:
Программу, организованную собственными силами, без привлечения подрядчиков и наёмных работников – нам важно, чтобы ваш отдых был лучшим! Проживание на территории нашего уютного гостевого дома «ДеГо», посёлок Каменномостский. Посещение самого крутого в Адыгее горного экстрим-парка. Вкусную и сытную национальную кухню. Самые приятные цены и самые интересные праздничные туры!
Наша новогодняя программа – это 6 дней активностей в горах Адыгеи. Тур подходит для семейного, индивидуального и группового отдыха. Проживание на территории гостевого дома «ДеГо» в поселке Каменномостский. На территории гостиницы с круглогодичные теплые бассейны для взрослых и детей.
Интересные и тёплые вечера в отличной компании, насыщенная активная и экскурсионная программа, самый добрый и веселый Дед Мороз, шикарный новогодний банкет с подарками, конкурсами и призами, экстремальный отдых и невероятные зимние пейзажи горной Адыгеи! Только у нас есть отдельная программа для ваших детей - вы сможете наслаждаться праздниками и беззаботно проводить время, пока ваш ребенок находится в надежных руках опытных аниматоров!
Новогодние каникулы – время, которое все мы нетерпеливо ждём. Эта неделя полна волшебных надежд, радости, новых фантастических планов и событий. Очень хочется начать год так, чтобы воспоминания ещё долго вызывали счастливую улыбку на лице.
Мы предлагаем:
Программу, организованную собственными силами, без привлечения подрядчиков и наёмных работников – нам важно, чтобы ваш отдых был лучшим! Проживание на территории нашего уютного гостевого дома «ДеГо», посёлок Каменномостский. Посещение самого крутого в Адыгее горного экстрим-парка. Вкусную и сытную национальную кухню. Самые приятные цены и самые интересные праздничные туры!
Наша новогодняя программа – это 6 дней активностей в горах Адыгеи. Тур подходит для семейного, индивидуального и группового отдыха. Проживание на территории гостевого дома «ДеГо» в поселке Каменномостский. На территории гостиницы с круглогодичные теплые бассейны для взрослых и детей.
Интересные и тёплые вечера в отличной компании, насыщенная активная и экскурсионная программа, самый добрый и веселый Дед Мороз, шикарный новогодний банкет с подарками, конкурсами и призами, экстремальный отдых и невероятные зимние пейзажи горной Адыгеи! Только у нас есть отдельная программа для ваших детей - вы сможете наслаждаться праздниками и беззаботно проводить время, пока ваш ребенок находится в надежных руках опытных аниматоров!
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Заезд. Хаджохская теснина, термальные источники.
Вы можете добраться к нам самостоятельно, но если такой возможности нет, мы с удовольствием встретим вас в Краснодаре или Майкопе. После заселения у вас будет время на отдых и обед, а потом мы отправимся на экскурсию к Хаджохской теснине. Здесь горная река бешено бурлит и с ревом продирается через узкий скальный коридор.
Удобные дорожки, мостики, обзорные площадки позволяют разглядеть красоту и буйство воды со всех сторон. Здесь же можно запастись сувенирами и понаблюдать за двумя бурыми мишками, свободно гуляющими по вольеру. Вечером мы поедем релаксировать на термальные источники. Бассейны с горячей водой под открытым небом – истинное наслаждение для души и тела.
Удобные дорожки, мостики, обзорные площадки позволяют разглядеть красоту и буйство воды со всех сторон. Здесь же можно запастись сувенирами и понаблюдать за двумя бурыми мишками, свободно гуляющими по вольеру. Вечером мы поедем релаксировать на термальные источники. Бассейны с горячей водой под открытым небом – истинное наслаждение для души и тела.
День 2
Лаго-Наки, катание на плюшках.
Сегодня едем любоваться заснеженным плато Лаго-Наки – одно из красивейших мест горного района, доступное на автомобиле. Обзорная площадка расположена на самом краю обрыва. Рядом отличный склон, оборудованный для катания на надувных санках, день пройдёт очень активно и весело! На обратном пути, если у вас будут желание и силы, можно заглянуть в Большую Азишскую и Нежную пещеры.
Вечером вас ждёт праздничный стол с традиционными русскими и национальными блюдами. Ёлка, Дед Мороз и шоу-программа (новогодние конкурсы для взрослых и детей). Наступление Нового года отметим салютом и подарками.
Вечером вас ждёт праздничный стол с традиционными русскими и национальными блюдами. Ёлка, Дед Мороз и шоу-программа (новогодние конкурсы для взрослых и детей). Наступление Нового года отметим салютом и подарками.
День 3
Гузерипль, рафтинг
Сегодня завтракаем чуть позже и отправляемся в Гузерипль. В Гузерипле, на территории Кавказского природного биосферного заповедника, находится небольшой горный музей с интересной экспозицией. Рядом расположен древний дольмен – сооружение из гигантских каменных плит.
После познавательной части дня начнется наш сплав на рафтах по горной реке Белая. У вас будут толстые зимние гидрокостюмы, сплавная обувь, спасательные жилеты и каски – всё, что необходимо для тепла и безопасности. Детям и сторонникам отдыха на суше мы предлагаем прогулку по окрестностям – зимой здесь невероятно красиво и снежно.
После обеда поедем отмокать и греться на термальные источники. Бассейны с горячей водой под открытым небом – истинное наслаждение для души и тела.
После познавательной части дня начнется наш сплав на рафтах по горной реке Белая. У вас будут толстые зимние гидрокостюмы, сплавная обувь, спасательные жилеты и каски – всё, что необходимо для тепла и безопасности. Детям и сторонникам отдыха на суше мы предлагаем прогулку по окрестностям – зимой здесь невероятно красиво и снежно.
После обеда поедем отмокать и греться на термальные источники. Бассейны с горячей водой под открытым небом – истинное наслаждение для души и тела.
День 4
Экстрим-парк "Мишоко", Джиппинг, скала "Чертов палец".
Сегодня мы отправимся в экстрим-парк «Мишоко». Вас ждут полёты через ущелье на высоте 170 метров (троллей), преодоление вертикальной скальной стены (виа феррата), умопомрачительные фотографии и тонна адреналина. Для сторонников более спокойного отдыха есть альтернатива – экскурсия по ущелью Мишоко с посещением гротов и водопадов.
Перед тем, как вернуться на обед в гостиницу, вы совершите конную прогулку по окрестностям (1 час). Вторая половина дня будет не менее интересной. Вас ждет джиппинг по бездорожью к крайней точке горного хребта Уна-Коз — скале Чёртов палец. Отсюда открывается красивая панорама на долину реки Белая, хребет Азиш-Тау, вершины Большой и Малый Тхачи. После небольшой прогулки и фотосессии вы вернетесь в гостиницу, поужинаете и отдохнете.
Перед тем, как вернуться на обед в гостиницу, вы совершите конную прогулку по окрестностям (1 час). Вторая половина дня будет не менее интересной. Вас ждет джиппинг по бездорожью к крайней точке горного хребта Уна-Коз — скале Чёртов палец. Отсюда открывается красивая панорама на долину реки Белая, хребет Азиш-Тау, вершины Большой и Малый Тхачи. После небольшой прогулки и фотосессии вы вернетесь в гостиницу, поужинаете и отдохнете.
День 5
Руфабго
Сегодня совершим пешую прогулку к водопадам Руфабго. Ущелье оборудовано удобными дорожками, лестницами и перилами. В снежную и морозную погоду здесь сказочно красиво – водопады замерзают причудливыми ледяными глыбами, внутри которых продолжает шуметь вода. Но чаще всего температура плюсовая, и водопады свободно ниспадают со скальных стен. В любом случае прогулка получится интересной, а фотографии замечательными. Мы посетим 4 водопада: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Завершит день мастер-класс по приготовлению местного сыра. Вы сможете увидеть процесс приготовления легендарного сыра, а также принять участие в самых интересных моментах, которые Вас особенно заинтересуют.
Завершит день мастер-класс по приготовлению местного сыра. Вы сможете увидеть процесс приготовления легендарного сыра, а также принять участие в самых интересных моментах, которые Вас особенно заинтересуют.
День 6
Отъезд
Завтрак. Сегодня мы с вами прощаемся. После обеда мы отвезем вас до ближайшего вокзала или аэропорта.
Стоимость
Гостевой дом ДеГо
Item 1 of 1
Стандарт
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
65 000 ₽
Семейный
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
68 000 ₽
Комфорт
за 6 дней с человека
Двухместное размещение
68 000 ₽
Детям до 12 лет 15%
Включено в стоимость
- проживание в гостинице (номера на 2-4 человека)
- круглогодичные теплые бассейны для взрослых и детей на территории проживания (гостиница ДеГо)
- завтраки, обеды и ужины
- новогодний банкет с развлекательной программой
- трансфер из Краснодара, Ставрополя или Минеральных вод в гостиницу и обратно
- услуги гидов и инструкторов на маршрутах
- активные маршруты: конная прогулка, рафтинг, программа в экстрим-парке «Мишоко»
- посещение термальных источников
- гастрономический мастер-класс
- входные билеты на экскурсионные объекты
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты к месту начала тура и обратно
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