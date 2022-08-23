Новогодние каникулы в Адыгее

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсию в пос. Победа.

«Михайло-Афонскую Пустынь» - самый высокогорный мужской монастырь на Северном Кавказе. Расположен на склоне горы Физиабго. Давным-давно на вершине горы стояла крепость. Оставшаяся кладка датируется историками «античным» временем. Так же посетим одну из главных святынь монастыря – целебный источник святого великомученика Пантелеймона

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум» и «Сад камней». «Сад камней» - музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).