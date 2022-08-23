Новогодние каникулы в Адыгее
Вас ждет:
Программа тура
14:00 Обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину. Теснина является частью Большого Хаджохского каньона. Это извилистая щель в скалах над рекой Белая. Длина теснины равна 400 м., глубина около – 40, ширина в различных участках колеблется от 2 до 7 м.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод. Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
10:00 – Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее. Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач. Место живописное и богато не только панорамами. Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 – Ужин.
19:00 – Посещение термальных источников (1 час).
10:00 – Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье реки Курджипс, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье – природный памятник, возраст которого более сотни миллионов лет. Длина ущелья около пяти километров, а глубина – 400 метров. До середины ущелья ходит экскурсионный поезд по узкоколейной железной дороге, на котором мы проедем 1700 метров до кафе «Домик Космонавтов».
Обед-пикник на маршруте.
18:00 – Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 - Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Затем выезжаем на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис. Здесь можно кататься на лыжах, санках, ватрушках на имеющемся здесь небольшом горнолыжном спуске с подъемником.
17:30 - Возвращение на базу.
18:00 - Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию в пос. Победа.
«Михайло-Афонскую Пустынь» - самый высокогорный мужской монастырь на Северном Кавказе. Расположен на склоне горы Физиабго. Давным-давно на вершине горы стояла крепость. Оставшаяся кладка датируется историками «античным» временем. Так же посетим одну из главных святынь монастыря – целебный источник святого великомученика Пантелеймона
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум» и «Сад камней». «Сад камней» - музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики
18:00 Ужин.19:00 Посещение термальных источников (1 час).
10:00 - Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 - Посещение термальных источников (3 час).
19:00 - Ужин.
10:00 - Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры - уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
20:00 – Праздничный новогодний ужин.
23.55 - Фейерверк.
09:00 - Завтрак.
10:00 - Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок». Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным. В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 - Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.
14:30 - После обеда прогулка по городскому парку. По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».
Возвращение на базу.
18:00 - Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
10:00 – Отъезд.
Стоимость
База отдыха Активация
- для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
- детям до 14 лет – 10%
- пенсионерам - 10%
Место встречи:
- Ж/д вокзал в г. Краснодар: каждое воскресенье с 10:00 до 11:00;
- Аэропорт в г. Минеральные воды: каждое воскресенье с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00; каждая суббота: с 15:00 до 16:00.
- Аэропорт в г. Ставрополь: каждое воскресенье с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30; каждая суббота с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс.Такси.
Что взять с собой?
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств. Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки;
- спортивную одежду для холодной погоды: куртку теплую ветрозащитную, водонепроницаемую, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки;
- рюкзак на 20-25 литров.
Включено в стоимость
- трансферы в день заезда и в день выезда.
- проживание в комфортабельных номерах.
- вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание.
- работа инструкторов на маршрутах.
- все трансферы по программе.
- ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее.
- посещение геотермальных источников по программе.
- баня (по предварительной записи на месте).
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиа, автобусные билеты;
- Праздничный новогодний банкет(по желанию) – 5000 руб(до 18 лет 2500 руб.)
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 500 руб. взрослый, 200 руб. детский(до 7 лет бесплатно); Пещера «Азишская» - 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (до 7 лет бесплатно) (льготникам скидка); Гуамское ущелье (паровозик) - 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка).
- Посещение термальных источников сверх программы - 400 руб. взрослый, 200 руб. детский (до 7 лет бесплатно) Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
- Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. взрослый, 150 руб. детский;
- Канатная дорога – 600 рублей.
- Гузерипль 300 руб/150 руб
- Сад камней 100 руб
- Паноптикум 150 руб
- Водопады Руфабго – 500 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) -200 рублей;
- Аренда санок (Лаго-Наки) - 300 руб
- Спортивная страховка(по желанию) - 300 руб.
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