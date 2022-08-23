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Новый год в Адыгею : 2

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Адыгея 2022 г.2023 г.

Новогодние праздники в горах

Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...

Ближайший заезд:

c 29 декабря по 03 января

6 дней 5 ночей

от 60000 ₽

Адыгея 2022 г.2023 г.

Новогодний отдых в горах Адыгеи!

6-ти дневный тур в горах Адыгеи,Тур подходит для семейного, индивидуального и группового отдыха. Проживание на территории гостевого дома «ДеГо» в поселке Каменномостски...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 04 января

6 дней 5 ночей

от 65000 ₽

Прошедшие Новый год в Адыгею : 1

Адыгея

Новый Год в горной Адыгее

Ближайший заезд:

c 29 декабря по 03 января

6 дней 5 ночей

от 31300 ₽

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✈ Новый год в Адыгею   с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы