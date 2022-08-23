Новый год в Адыгею : 2
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Новогодние праздники в горах
Новогодний тур в горах Адыгеи на 6 дней. Вас ожидает Вас ожидает снегоступинг, заповедные места, панорамы заснеженных вершин, а также новогодняя программа. Комфортное п...
Ближайший заезд:
c 29 декабря по 03 января
6 дней 5 ночей
от 60000 ₽
Новогодний отдых в горах Адыгеи!
6-ти дневный тур в горах Адыгеи,Тур подходит для семейного, индивидуального и группового отдыха. Проживание на территории гостевого дома «ДеГо» в поселке Каменномостски...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 04 января
6 дней 5 ночей
от 65000 ₽
Прошедшие Новый год в Адыгею : 1
Ближайший заезд:
c 29 декабря по 03 января
6 дней 5 ночей
от 31300 ₽
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