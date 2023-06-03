За гранью обыденного
В программу включено всё – наши авторские маршруты, уникальный калейдоскоп возможностей и событий.
Вас ждет много каньонинга, рафтинга, трекинга, скалолазания, непременно восхождение, много отличного настроения каждый день, хорошая музыка, вечерние увеселения, непременно ночные бдения у костра с гитарой, масса общения — уверены, получится волшебно!
Вас ждет много каньонинга, рафтинга, трекинга, скалолазания, непременно восхождение, много отличного настроения каждый день, хорошая музыка, вечерние увеселения, непременно ночные бдения у костра с гитарой, масса общения — уверены, получится волшебно!
Вас ждет:
Программа тура
1-й день
Добро пожаловать в горную Адыгею!
Заезд в глэмпинг во второй половине дня (после 14:00), размещаемся, вкусно ужинаем, знакомимся.
Вы приехали в неимоверно красивое место! Глэмпинг «Горный» расположен на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо- Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря.
В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья. Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!
В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах лежит территория биосферного заповедника. Уникальные природные объекты – ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив.
После ужина ждем вас в нашем кафе, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Вы приехали в неимоверно красивое место! Глэмпинг «Горный» расположен на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо- Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря.
В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья. Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!
В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах лежит территория биосферного заповедника. Уникальные природные объекты – ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив.
После ужина ждем вас в нашем кафе, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
2-й день – Каньонинг по ущелью р
Мешоко, скальный маршрут, термальные источники
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).
Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой. Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!
Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности! Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания. Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.
Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники. Мягкое расслабляющее действие воды термальных вод, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня.
Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой. Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!
Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности! Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания. Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.
Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники. Мягкое расслабляющее действие воды термальных вод, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня.
3-й день – Сплав на рафте, гранитный каньон
3-й день – Сплав на рафте, гранитный каньон
Разнообразие – конёк горной Адыгеи. И этот день не исключение!
Гранитное ущелье – грандиозное зрелище! Вода и камень – противостояние, порождающее красоту. Нужно обязательно увидеть всё это! Фото в таких живописнейших местах будут получаться исключительно удачными! Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски. Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.
Обедаем на заимке нашей рафт-базы.
Далее сплав. Маршрут начинается за порогом Киши – 2, препятствие четвертой категории, но в малую воду маршрут сложности не представляет. В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку. Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.
Вечером, после активного дня можно посидеть у костра с гитарой, полюбоваться на звёзды. Ночное звездное небо здесь заслуживает особого внимания! Высота над уровнем моря, удаленность от световых куполов поселений, прозрачный воздух – всё это позволяет увидеть волшебство, названное людьми Млечный путь. Бесконечная вселенная здесь висит прямо над головой!
Гранитное ущелье – грандиозное зрелище! Вода и камень – противостояние, порождающее красоту. Нужно обязательно увидеть всё это! Фото в таких живописнейших местах будут получаться исключительно удачными! Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски. Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.
Обедаем на заимке нашей рафт-базы.
Далее сплав. Маршрут начинается за порогом Киши – 2, препятствие четвертой категории, но в малую воду маршрут сложности не представляет. В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку. Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.
Вечером, после активного дня можно посидеть у костра с гитарой, полюбоваться на звёзды. Ночное звездное небо здесь заслуживает особого внимания! Высота над уровнем моря, удаленность от световых куполов поселений, прозрачный воздух – всё это позволяет увидеть волшебство, названное людьми Млечный путь. Бесконечная вселенная здесь висит прямо над головой!
4-й день – На внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, Хребет Гуама, выход на орлиную полочку
4-й день – На внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, Хребет Гуама, выход на орлиную полочку
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта «фронтовая» дорога пролегает через пихтовый бор - это уже само по себе здорово.
Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
На этом пути изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся. Будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.
Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы - место неимоверно красивое!
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у костра.
В этом сезоне мы открываем новую спа-локацию. Для вас работают специалисты по расслабляющему массажу. Парение в банном чане на травах с видом на горы – фишка этого года! Просто представьте себе это особенное удовольствие.
Бездна ярких звезд, спящая в ночной дымке долина, парение воды, запах трав, целебный горный воздух – чудо!
Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
На этом пути изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся. Будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.
Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы - место неимоверно красивое!
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у костра.
В этом сезоне мы открываем новую спа-локацию. Для вас работают специалисты по расслабляющему массажу. Парение в банном чане на травах с видом на горы – фишка этого года! Просто представьте себе это особенное удовольствие.
Бездна ярких звезд, спящая в ночной дымке долина, парение воды, запах трав, целебный горный воздух – чудо!
5-й день - Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника
5-й день - Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника
5-й день - Маршрут по территории Кавказского биосферного заповедника
Усиленная подготовка и детальный инструктаж - верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения. Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.
В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов. Впереди - бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.
Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
По горным тропам идем налегке (* с собой только личные вещи, спальник, каремат, перекус). Заповедные места, субальпийские луга, встреча с горными сернами — все это на пути к альпийскому приюту.
Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение.
Последние два сезона наблюдалось существенная заснеженность в высокогорье, в этой связи, двухдневный маршрут с восхождением будет проводиться с момента официального открытия маршрута администрацией ФГБУ "Кавказский государственный заповедник" (обычно маршрут открывают во второй декаде июня).
Усиленная подготовка и детальный инструктаж - верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения. Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.
В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов. Впереди - бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.
Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
По горным тропам идем налегке (* с собой только личные вещи, спальник, каремат, перекус). Заповедные места, субальпийские луга, встреча с горными сернами — все это на пути к альпийскому приюту.
Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение.
Последние два сезона наблюдалось существенная заснеженность в высокогорье, в этой связи, двухдневный маршрут с восхождением будет проводиться с момента официального открытия маршрута администрацией ФГБУ "Кавказский государственный заповедник" (обычно маршрут открывают во второй декаде июня).
6-й день – Восхождение на вершину г
Оштен
Восхождение – вполне доступный шаг. Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды. С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.
Насколько сильные эмоции получает «восходитель» точно неизвестно, но то, что он «заболевает» и снова хочет в горы проверено практикой. После восхождения – возвращение в приют, отдых, вкусный перекус и домой, в цивилизацию.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Насколько сильные эмоции получает «восходитель» точно неизвестно, но то, что он «заболевает» и снова хочет в горы проверено практикой. После восхождения – возвращение в приют, отдых, вкусный перекус и домой, в цивилизацию.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
7-й день – Каньонинг в ущелье р
Руфабго, Хаджохская теснина, пляж Черный шум
Каньонинг – это прежде всего яркие ощущения и новый незабываемый опыт! Это движение по руслу реки в местах с нетронутой реликтовой растительностью и живительным воздухом. Проход по водопадам, падающих с каменных террас, среди крутых склонов тектонического разлома.
Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным. Проходим 7 водопадов с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов.
Как обычно, перекус на живописной площадке.
Далее, наше путешествие продолжается. Идём к Хаджохской Теснине – месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
Возвращение на базу, ужин.
Вечером соберемся у костра с гитарой – отличное завершение отпуска!
Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным. Проходим 7 водопадов с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов.
Как обычно, перекус на живописной площадке.
Далее, наше путешествие продолжается. Идём к Хаджохской Теснине – месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
Возвращение на базу, ужин.
Вечером соберемся у костра с гитарой – отличное завершение отпуска!
8-й день – Завтрак, сборы, отъезд
9.00 ч – завтрак.
10.00 ч – трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
10.00 ч – трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Возможны корректировки маршрутов, исходя из погодных условий.
Стоимость
Включено в стоимость
- Проживание,
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й–7-й дни – трёхразовое питание, 8-й день - завтрак),
- Активные маршруты,
- Экскурсионная программа,
- Входные платы на все объекты по программе,
- Внутримаршрутный транспорт,
- Сопровождение инструкторов,
- Аренда необходимого снаряжения,
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Оплачивается отдельно
- Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (3000 руб./чел. – в обе стороны);
- Трансфер Минеральные Воды – база размещения / база размещения – Минеральные Воды (4000 руб./чел. – в обе стороны);
- Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.
- Шашлыки.
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