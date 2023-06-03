За гранью обыденного

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта «фронтовая» дорога пролегает через пихтовый бор - это уже само по себе здорово.



Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.

На этом пути изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся. Будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.



Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.



Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.



Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы - место неимоверно красивое!



После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у костра.



В этом сезоне мы открываем новую спа-локацию. Для вас работают специалисты по расслабляющему массажу. Парение в банном чане на травах с видом на горы – фишка этого года! Просто представьте себе это особенное удовольствие.

Бездна ярких звезд, спящая в ночной дымке долина, парение воды, запах трав, целебный горный воздух – чудо!