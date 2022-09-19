Три вершины Адыгеи

Встреча участников в Краснодаре, в 10.00 — на Ж/Д вокзале, в 11:00 — в аэропорту. Переезд на комфортабельном микроавтобусе к началу маршрута (~3 часа).

В посёлке Каменномостском вы остановитесь на обед.

Получите всё необходимое снаряжение и продукты для похода, а также сможете оставить лишние вещи на нашей базе. Далее — переезд на поляну Яворовую (1600 м) и небольшой переход к реке Армянка.

Ночёвка на живописной поляне под тремя вековыми пихтами и вкуснейший шашлык на ужин!