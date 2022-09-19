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Три вершины Адыгеи

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

«Три вершины Адыгеи: восхождение на Фишт» — это настоящий поход. Вы понесёте на себе еду и палатки, будете разбивать лагерь, преодолевать километры по горизонтали и сотни метров по вертикали, справляться с дождями и ветрами. Но за эти трудности вас ожидают настоящие скалы, альпийские луга, реки и озёра, ледники, закаты и рассветы, а главное — компания таких же любящих этот мир энтузиастов-странников!

 

 

Программа тура

День 1
День заезда.&nbsp;

Встреча участников в Краснодаре, в 10.00 — на Ж/Д вокзале, в 11:00 — в аэропорту. Переезд на комфортабельном микроавтобусе к началу маршрута (~3 часа).

В посёлке Каменномостском вы остановитесь на обед.

Получите всё необходимое снаряжение и продукты для похода, а также сможете оставить лишние вещи на нашей базе. Далее — переезд на поляну Яворовую (1600 м) и небольшой переход к реке Армянка.

Ночёвка на живописной поляне под тремя вековыми пихтами и вкуснейший шашлык на ужин! 

День 2
Река Армянка &mdash; Лагерь на альпийских лугах.

Первый день под рюкзаком — самый тяжёлый, поэтому переход будет небольшим. За несколько часов хода наберём 400 м высоты и уже в 15 часов разобьём лагерь в красивейшем месте с прекрасным видом на Оштен!

Обед.

После установки палаток у нас будет время погулять по окрестностям, сделать отличные фото или просто насладиться видами.

Перепад высот — 400 м. В пути ~5 часов.

День 3
Восхождение на Оштен. Фишт - Оштеновский перевал.

Собираем лагерь и поднимаемся на гребень горы. Оставив тяжёлые рюкзаки, идём на вершину Оштен — вторую по высоте в этой местности. С неё открываются потрясающие виды на плато Лаго-Наки, гору Пшехо-Су, большой Фиштинский ледник и вершину Фишт (2867 м)! С Оштена самый красивый вид на Фишт-Оштеновский массив.

Восхождение будет проходить через гору Блям - это самый простой путь, который не требует технических навыков!

На вершине будет небольшой перекус. Далее мы берем рюкзаки и спускаемся на Фишт-Оштеновский перевал, где встанем лагерем с красивейшим видом на цирки Пшехо-Су. 

Перепад высот — 500 м, в пути ~5 часов.

День 4
Гребень и восхождение на вторую вершину.

Завтрак.

Сбор лагеря вы подниметесь на гребень, оставите рюкзаки и налегке покорите вторую, не менее красивую вершину.

После обеда вернёмся к своим рюкзакам и спустимся к месту стоянки. Наслаждаемся, фотографируем — с каждым днём пейзажи вокруг становятся один красивее другого!

Растопка снега, готовка ужина.

Перепад высот — 500 м, в пути ~5 часов.

День 5
Восхождение на Фишт.

Завтрак.

Сегодня классный день, наконец-то мы не снимаем лагерь и идём без рюкзаков. Вас ждёт долгожданное восхождение на гору Фишт! C вершины можно будет осмотреть весь наш пройденный маршрут: большой и малый Фиштинские ледники, потрясающую панораму плато Лаго-Наки, горы Пшехо-Су и Оштен.

Обед.

Перепад высот  — 650 м, в пути ~8 часов

День 6
Днёвка или запасной день на случай непогоды.

Завтрак.

Если в 5-й день восхождение удалось, то сегодня вы спуститесь в приют Фишт и отпразднуете восхождение!

После обеда желающие смогут совершить радиальные выходы к Малому Фиштинскому леднику, пещере Асланбека или к водопаду Виктория. 

Ужин. Вечер проведём у костра, с гитарой и песнями.

Перепад высот — 650 м, в пути ~2 часа

День 7
Приют Фишт. Поселок Хаджох.

Завтрак.

Сегодня вас ждёт небольшой переход. Рюкзаки к этому дню станут значительно легче, «потеряв» несколько килограмм съеденных продуктов. Да и в целом, они будут уже как родные.

Сначала вам предстоит преодолеть два перевала: Армянский и Гузерипльский, а затем не спеша будете сбрасывать высоту до Яворовой поляны.

Транспортв в Хаджох, в гостевой дом.

Вечером — прощальный ужин (оплачивается дополнительно).

Перепад высот — 400 м, в пути ~5 часов

День 8
Самостоятельный отъезд в Краснодар и вылет домой или поездка на море (по желанию). &nbsp;

Завтрак. (за дополнительную плату)

Освобождение номеров. Выезд группы из гостевого дома до 12:00. 

Нет повода для переживаний! Адыгея — регион с развитой транспортной системой, и вы без проблем сможете попасть в любую точку на побережье Чёрного моря или в Краснодар. Обычно половина туристов едет на море, половина в Краснодар, поэтому мы решили не включать в стоимость обратный трансфер, чтоб никому не было обидно. 

Стоимость

Включено в стоимость

  • работа инструктора клуба 
  • групповые трансферы по маршруту в 1 и 7 день
  • питание (с обеда 1 дня по обед 7 дня)
  • прокат туристического группового снаряжения (палатки, костровое снаряжение, аптечка, газовые горелки и т.д.)
  • проживание в гостевом доме (1 ночь)
  • ​рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников

Оплачивается отдельно

  • ж/д или авиабилеты до точки старта и обратно
  • переезд в Краснодар или на море после маршрута
  • индивидуальный трансфер Краснодар — Каменномостский (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • питание (завтрак в 1 и 8 день, ужин в 7 день)
  • страховка на медицинские и транспортные расходы при несчастном случае

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