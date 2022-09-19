Три вершины Адыгеи
«Три вершины Адыгеи: восхождение на Фишт» — это настоящий поход. Вы понесёте на себе еду и палатки, будете разбивать лагерь, преодолевать километры по горизонтали и сотни метров по вертикали, справляться с дождями и ветрами. Но за эти трудности вас ожидают настоящие скалы, альпийские луга, реки и озёра, ледники, закаты и рассветы, а главное — компания таких же любящих этот мир энтузиастов-странников!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча участников в Краснодаре, в 10.00 — на Ж/Д вокзале, в 11:00 — в аэропорту. Переезд на комфортабельном микроавтобусе к началу маршрута (~3 часа).
В посёлке Каменномостском вы остановитесь на обед.
Получите всё необходимое снаряжение и продукты для похода, а также сможете оставить лишние вещи на нашей базе. Далее — переезд на поляну Яворовую (1600 м) и небольшой переход к реке Армянка.
Ночёвка на живописной поляне под тремя вековыми пихтами и вкуснейший шашлык на ужин!
Первый день под рюкзаком — самый тяжёлый, поэтому переход будет небольшим. За несколько часов хода наберём 400 м высоты и уже в 15 часов разобьём лагерь в красивейшем месте с прекрасным видом на Оштен!
Обед.
После установки палаток у нас будет время погулять по окрестностям, сделать отличные фото или просто насладиться видами.
Перепад высот — 400 м. В пути ~5 часов.
Собираем лагерь и поднимаемся на гребень горы. Оставив тяжёлые рюкзаки, идём на вершину Оштен — вторую по высоте в этой местности. С неё открываются потрясающие виды на плато Лаго-Наки, гору Пшехо-Су, большой Фиштинский ледник и вершину Фишт (2867 м)! С Оштена самый красивый вид на Фишт-Оштеновский массив.
Восхождение будет проходить через гору Блям - это самый простой путь, который не требует технических навыков!
На вершине будет небольшой перекус. Далее мы берем рюкзаки и спускаемся на Фишт-Оштеновский перевал, где встанем лагерем с красивейшим видом на цирки Пшехо-Су.
Перепад высот — 500 м, в пути ~5 часов.
Завтрак.
Сбор лагеря вы подниметесь на гребень, оставите рюкзаки и налегке покорите вторую, не менее красивую вершину.
После обеда вернёмся к своим рюкзакам и спустимся к месту стоянки. Наслаждаемся, фотографируем — с каждым днём пейзажи вокруг становятся один красивее другого!
Растопка снега, готовка ужина.
Перепад высот — 500 м, в пути ~5 часов.
Завтрак.
Сегодня классный день, наконец-то мы не снимаем лагерь и идём без рюкзаков. Вас ждёт долгожданное восхождение на гору Фишт! C вершины можно будет осмотреть весь наш пройденный маршрут: большой и малый Фиштинские ледники, потрясающую панораму плато Лаго-Наки, горы Пшехо-Су и Оштен.
Обед.
Перепад высот — 650 м, в пути ~8 часов
Завтрак.
Если в 5-й день восхождение удалось, то сегодня вы спуститесь в приют Фишт и отпразднуете восхождение!
После обеда желающие смогут совершить радиальные выходы к Малому Фиштинскому леднику, пещере Асланбека или к водопаду Виктория.
Ужин. Вечер проведём у костра, с гитарой и песнями.
Перепад высот — 650 м, в пути ~2 часа
Завтрак.
Сегодня вас ждёт небольшой переход. Рюкзаки к этому дню станут значительно легче, «потеряв» несколько килограмм съеденных продуктов. Да и в целом, они будут уже как родные.
Сначала вам предстоит преодолеть два перевала: Армянский и Гузерипльский, а затем не спеша будете сбрасывать высоту до Яворовой поляны.Транспортв в Хаджох, в гостевой дом.
Вечером — прощальный ужин (оплачивается дополнительно).
Перепад высот — 400 м, в пути ~5 часов
Завтрак. (за дополнительную плату)
Освобождение номеров. Выезд группы из гостевого дома до 12:00.
Нет повода для переживаний! Адыгея — регион с развитой транспортной системой, и вы без проблем сможете попасть в любую точку на побережье Чёрного моря или в Краснодар. Обычно половина туристов едет на море, половина в Краснодар, поэтому мы решили не включать в стоимость обратный трансфер, чтоб никому не было обидно.
Стоимость
Включено в стоимость
- работа инструктора клуба
- групповые трансферы по маршруту в 1 и 7 день
- питание (с обеда 1 дня по обед 7 дня)
- прокат туристического группового снаряжения (палатки, костровое снаряжение, аптечка, газовые горелки и т.д.)
- проживание в гостевом доме (1 ночь)
- рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Оплачивается отдельно
- ж/д или авиабилеты до точки старта и обратно
- переезд в Краснодар или на море после маршрута
- индивидуальный трансфер Краснодар — Каменномостский (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- питание (завтрак в 1 и 8 день, ужин в 7 день)
- страховка на медицинские и транспортные расходы при несчастном случае
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