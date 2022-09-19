Тхачи и Ачешбоки - спрятанные Боги Адыгеи

Встреча участников в Краснодаре в аэропорту и на ЖД вокзале. Переезд на комфортабельном микроавтобусе к началу маршрута (в пути ~3,5-4 часа). По пути мы остановимся на обед. Получим всё необходимое снаряжение и продукты для похода, а также сможем отставить лишние вещи на нашей базе.

От села Новопрохладное первые 10 км часто, но не всегда можно проехать на машине повышенной проходимости (за доп. плату). Если пойдём пешком, то инструктор поможет настроить вам рюкзак, который всё равно поначалу будет как неродной. По пути мы преодолеем вброд несколько речушек, для этого хорошо иметь сандалии с твёрдым носком для защиты пальцев. Будем двигаться к слиянию рек Малый и Большой Сахрай. Местные жители называют это место «Тайвань».

По прибытии организуем лагерь.

Ужин. Отдых.