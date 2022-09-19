Тхачи и Ачешбоки - спрятанные Боги Адыгеи
Район Тхачей и Ачешбоков не так многолюден, как другие части Адыгеи, поэтому здесь можно в полной мере насладиться спокойствием и обаянием нетронутой природы. Нередко в этих местах можно встретить следы диких животных: серн или даже медведей. А на скалах, у вершин Западный и Восточный Ачешбок, гнездятся самые крупные хищные птицы Кавказа — сипы белоголовые, занесённые в Красную книгу. Обращаем ваше внимание – это настоящий ПОХОД! И большую часть времени группа будет проводить на высоте около 2000 м. К тому же, летом, помимо личных вещей, с собой предстоит нести запас пресной воды, так как большинство родников пересыхают в жаркий сезон.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча участников в Краснодаре в аэропорту и на ЖД вокзале. Переезд на комфортабельном микроавтобусе к началу маршрута (в пути ~3,5-4 часа). По пути мы остановимся на обед. Получим всё необходимое снаряжение и продукты для похода, а также сможем отставить лишние вещи на нашей базе.
От села Новопрохладное первые 10 км часто, но не всегда можно проехать на машине повышенной проходимости (за доп. плату). Если пойдём пешком, то инструктор поможет настроить вам рюкзак, который всё равно поначалу будет как неродной. По пути мы преодолеем вброд несколько речушек, для этого хорошо иметь сандалии с твёрдым носком для защиты пальцев. Будем двигаться к слиянию рек Малый и Большой Сахрай. Местные жители называют это место «Тайвань».
По прибытии организуем лагерь.
Ужин. Отдых.
Завтрак.
После завтрака покинем местечко «Тайвань» и перейдем реку Сахрай вброд. Далее в горочку выйдем под самые стены Тхача, где насладимся видами его «короны». Если группа устанет, разобьём лагерь на поляне, вблизи скалы «Колокольня».
Обед.
Если останутся силы, то пройдём ещё вдоль стен и разобьём лагерь у балагана «Ветреный».
Ужин. Отдых.
Завтрак.
После завтрака начнём восхождение на гору Большой Тхач. Это нетрудный день, потому что подниматься будем без рюкзаков. На вершине останемся наедине с природой и отдохнём.Обед.
Вечером насладимся беседами у костра или послушаем скучные рассказы инструктора о его геройских похождениях.
Ужин.
Ночёвка на поляне возле балагана «Ветреный».
Завтрак.
После завтрака снимем лагерь и с рюкзаками поднимемся на гору Малый Тхач. Затем, огибая отвесные скалы, спустимся.
Обед.
Во второй половине дня пройдём гору Асбестная и остановимся на перевале «Чёртовы ворота» на ночлег.
Ужин.
Завтрак.
Сегодня день будет тяжёлым и насыщенным. После завтрака начнём восхождение к вершинам Западный и Восточный Ачешбок. Название горы в переводе означает «Пах тура».
Восхождение на восточную вершину, несмотря на видимую простоту, займёт много времени. Западная вершина более высокая и неприступная со всех сторон. Дорога к ней будет короче, но пройдёт по крутой осыпи. Если будем идти в хорошем темпе, то пообедаем на первой вершине, а предзакатное небо увидим уже с другой!
Обед.
Вечером с новыми впечатлениями вернёмся в лагерь на «Чёртов перевал».
Ужин.
Завтрак.
С утра, собрав лагерь, вернёмся к Малому Тхачу. Теперь обогнём его с запада и пройдём по Слесарному хребту до поляны Шестакова.
Обед.
Здесь мы увидим наших исполинов с новой стороны и обустроим лагерь.
Ужин.
Затврак.
С утра соберём лагерь и возвращаемся в Новопрохладное, где нас заберёт машина и доставит в посёлок Каменномостский, к нашей базе и оставленным вещам.
Обед.
Здесь мы останемся на ночлег и насладимся благами цивилизации.
Освобождение номеров.
Выселимся из гостевого дома и отправимся домой. Обычно половина туристов едет на море, половина в Краснодар, поэтому мы решили не включать в стоимость обратный трансфер, чтоб никому не было обидно.
Стоимость
Включено в стоимость
- работа гида-инструктора
- групповые трансферы по маршруту в 1 и 7 день
- питание (с обеда 1 дня по обед 7 дня)
- прокат туристического группового снаряжения (палатки, костровое снаряжение, аптечка, газовые горелки и т.д.)
- проживание в гостевом доме (1 ночь)
- рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Оплачивается отдельно
- ж/д или авиабилеты до Краснодара и обратно
- переезд в Краснодар или на море после маршрута
- заброска на ГАЗ-66 до активной части маршрута и обратно (около 4000 руб.)
- индивидуальный трансфер Краснодар > село Новопрохладное (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- питание (завтрак в 1 и 8 день, ужин в 7 день)
- конное сопровождение, заброска продуктов (предупреждать заранее!)
- страховка на медицинские и транспортные расходы при несчастном случае
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